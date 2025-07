Claude Debussy, aneb impresionismus v hudbě

Dnes jsem jel tramvají a zachytil jsem rozhovor dvou puberťaček. Děvčata byla tak trochu kotěcí s typickým projevem náctiletých slečen, které se řadí ke známé lidské rase „pubertální žába“.

Anna: „Božka, co je to ta Debussy?“

Božka: „Andulo, co to vykládáš, jaká Debussy?“

Anna: „Máma říkalááááá, že mi koupí CD, abych poznala, co je krásná hudba.“

Božka: „No jo, tvoje máma vždy byla strašný boomer. CD v dnešní době, když máš Spotify, to je fosilka. Ale počkej hudební CD s Debussy?“ .. Božka něco hledá v mobilu..“Debussy, to je nějaký troglodyt. Debussy to zní skoro jako pus*y. To bude určitě nějaká blbost!“

Tramvaj se docela smála. Děvčata vystoupila, tramvajovým vozem doznívalo pobavení. Paní na sedačce, nad kterou jsem stál, ke mně zvedla blankytně modré oči, usmála se a zeptala se mě. „To ale stále nedává odpověď na dotaz, co je to ta Debussy. Nevíte to náhodou?“

Musím říct, že jsem statečně zabojoval s návalem lehké mdloby. Následně jsem paní navedl na YT, co si má poslechnout. Na další zastávce k paní přistoupil manžel. Krátce jsme pohovořili na téma vážná hudba. Než jsem vystoupil, pán si poznamenal nějaká jména skladeb a interpretů a zapsal si můj mail. Nepočítám, že by ale doopravdy napsali.

Jsa zaujat, nadhodil jsem jméno Claude Debussy do pléna přátel a kosa padla na zcela neorané pole nebo případně na masivní žulový blok. Odezva byla strašná, až na zavedené posluchače klasické hudby, nikdo nevěděl, o koho jde.

Tak jsem se odhodlal napsat profil skladatele, kterému nesahám ani po koníky. Snad mi to odpustíte.

Jestli čekáte suchopárný přehled díla a životopisné údaje, najděte si to na Wikipedii. I když pisatelsky by to bylo asi dost vděčné. Tento neskutečně sebestředný narcistní a složitý muž nebyl myslím vzorem nějakých vysokých lidských kvalit. Ba naopak, většina jeho vlastností byla „na zabití“. Byl nezodpovědný, přelétavý, stále bez peněz. K ženám se choval jako by to byly ponožky. Řada přátel se ho kvůli tomu zřekla. On si však nemohl pomoci a nikdy se to nezlepšilo, vzdor neuvěřitelným skandálům a pokusu o sebevraždu jedné z partnerek.

Nechme hříchy člověka, který se jmenoval Claude Debussy, spát. Nás zajímá génius toho stejného jména, který s ním mimo jména sdílel i tělesnou schránku.

Pro některé lidi se jménem Claude Debussy teprve začíná opravdová hudba. Jeho jméno se často spojuje s hudebním impresionismem. Claude Debussy bývá považován za klíčového zakladatele tohoto žánru. On sám toto označení odmítal.

Ale já si myslím, že to je docela přesné. Tak jako Monet nebo Renoir nanášeli barvy na plátno, aby stvořili obrazy, které mimo realisticky zobrazených předmětů a lidí, zároveň snovým způsobem zachycují náladu a kouzlo daného okamžiku, takovým způsobem skládal Claude Debussy svoji hudbu. Hudba bývá občas hnána na samé hranice tonality, ale nejsem si vědom, že by je kdy doopravdy opustila. Právě jsem slyšel vaše zděšené vydechnutí, že to bude nějaká strašlivá moderna. Strach ale není na místě. Claude Debussy byl v podstatě velký melodik. Melodie nejsou ale nikdy prvoplánové a musíte nad nimi občas trochu přemýšlet. Složky orchestru, tedy jednotlivé nástroje nebo jejich skupiny, jsou použity jako barevná paleta, která typickým snovým způsobem dokresluje náladu skladby.

Je zde zajímavý bod, že většina skladatelů té doby propadla kouzlu Richarda Wagnera a měla snahu navazovat na jeho styl. Debussy po shlédnutí Wagnerova Tristana a Isoldy vyhlásil, že je to zřejmě ten nejlepší hudební kus, který kdy slyšel, ale že tudy další cesta nevede. Dle jeho slov (která si dovolím parafrázovat) byl „Soumrak zaměněn za úsvit“ a další vývoj hudby tudy jít nemůže.

Myslím si, že měl určitě pravdu, ale někdy se mi zdá, že směr, kterým se vývoj vydal, je malinko mylný. Hudba má být krásná a má člověka bavit bez toho, aby nad tím musel půl života přemýšlet a snažil se pochopit, jak to proboha autor myslel.

Debussyho hudba je přesně na té hranici, kdy umí být krásná a zároveň intelektuálně naplňující. Já nezastírám, že jsem ve studiu hudby tohoto autora stále na začátku, a to přitom napsal asi ¼ hudby, kterou bychom připsali třeba Verdimu (měřeno časem přehrávání).

Přiznám se bez mučení, že třeba tohle jsem dlouho nevěděl. Starší ročníky to jistě přiřadí „Nedělní chvilce poezie“, skladba se jmenuje Dívka s vlasy barvy lnu a zahraje ji pro nás Jascha Heifetz.

Nejlepší metoda, jak se k poslechu dá přistoupit, je, dát si sluchátka do uší, lehnout si a zavřít oči, nechat se unášet barvami orchestru a těmi snovými obrazy, které pro nás Debussy vytvořil, tou zvláštní jemnou melodikou. Je na to potřeba klid, tak musíte počkat, až partner nebo partnerka nebudou doma. Jako podbarvení k večernímu milování mi to nepřipadá úplně vhodné. Je to příliš snové.

Jsou zde další kusy, některé jsou známé více a některé méně a já provedu částečně náhodný výběr: Tanec posvátný a tanec světský - Danse sacrée et danse profane

Nejznámější Debussyho kompozicí bude asi klavírní skladba Svit Luny – Clair de Lune.

V těsném závěsu popularity bude La Mer - Moře, Berlínskou filharmonii řídí Herbert von Karajan. Na první poslech se vám možná bude zdát, že to moře moc neevokuje. Chce to prostě trochu času.

Faunovo pozdní odpoledne Prélude à l’après-midi d’un faune, Bostonský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

Pak bych asi zmínil známé Arabesky. Omlouvám se, ale musím omezit množství ukázek, takže Nokturna zůstanou jen jako zmínka v textu.

Jsou zde písně a balady, ale já musím přiznat, že je moc neznám. Moc se to neuvádí a já nevím, kde bych to sehnal.

Napsal jedinou operu Pelleas a Melisanda, která vás bez přípravy nemilosrdně zabije. Celé je to snové, pracuje to s barvami orchestru i lidských hlasů. A to by jednoho mohlo nudit, když na to není připraven.

A zde povídání ukončíme.