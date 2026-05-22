Charles Munch – dirigent, legenda RCA Victor Living Stereo Red Seal
26. září 1891 – 6. listopadu 1968
Narodil se ve Štrasburku jako Karl Münch do rodiny varhaníka a sbormistra Ernesta Münche. Jeho dětským snem sice bylo stát se strojním inženýrem a konstruovat lokomotivy, avšak podvolil se přání otce a vystudoval Štrasburskou konzervatoř, kde se věnoval houslím.
Konzervatoř absolvoval v roce 1912 a v následujícím období pokračoval v hudebním vzdělávání na konzervatoři v Paříži pod vedením Carla Flesche a Luciena Capeta. Tam se učil sice stále převážně hře na housle, ale též základům dirigování.
V roce 1914 byl povolán do armády, kde sloužil jako střelec. U města Péronne byl zasažen plynem a také byl zraněn u Verdunu.
Zde bych měl drobnou poznámku: připadá mi malinko legrační, že dirigent, který je považován za typického představitele francouzské dirigentské školy, byl vlastně čistokrevný Němec.
Po válce se jeho kariéra prudce rozjela. Dovolím si, že nebudu z Wikipedie vypisovat všechny štace a pozice, kterými prošel.
Po válce se též začal věnovat dirigování. Svoji dovednost v tomto oboru rozvíjel též u českého dirigenta Fritze Zweiga.
Prvního listopadu v roce 1932 Munch debutoval jako dirigent. Jeho snoubenka Geneviève Maury, vnučka jednoho ze zakladatelů společnosti Nestlé, mu najala orchestr a koncertní sál a bylo to. Dirigentská kariéra jednoho z největších dirigentů XX. století byla nastartována mírnou protekcí.
Jeho hvězda jako dirigenta vyletěla prudce vzhůru, ba snad explodovala jako supernova.
V roce 1938 se stal ředitelem Société Philharmonique de Paris a v letech 1937–1939 také vyučoval dirigování na École Normale de Musique. Zde bychom asi měli zmínit, že jednou z jeho žákyň byla v té době dirigentka Vítězslava Kaprálová.
Po vypuknutí druhé světové války zůstal v Paříži. Během války se projevil jako muž pevných zásad. Chránil členy svého orchestru před německou zvůlí a ze svých příjmů financoval francouzský odboj. Hlavně však systematicky odmítal vystupovat na německých akcích, které jakkoli souvisely s režimem.
Dvacátého sedmého prosince 1946 debutoval s Bostonským symfonickým orchestrem, který pak v letech 1949–1962 vedl.
Spolupracoval s mnoha významnými umělci té doby. Zde bychom asi měli zmínit jeho přátelství s minulým vedoucím BSO, Pierrem Monteuxem. Monteux se podílel jako hostující dirigent na Munchových vystoupeních. Munch ale také spolupracoval s dalšími významnými velikány té doby, jako byl Leonard Bernstein.
Munch pracoval na propagaci BSO, a tak se toto těleso pod jeho vedením objevilo také v televizi.
Ale nás asi zajímá, že BSO pod Munchovou taktovkou v letech 1949–1962 nahrával pro společnost RCA Victor. A zde právě vznikly ty báječné nahrávky, pravé klenoty klasické hudby.
Na konci života zastával funkci ředitele École Normale de Musique a sbíral jedno čestné ocenění za druhým.
Charles Munch zemřel na následky těžkého infarktu 6. listopadu 1968 v USA.
Jeho tělesnou schránku odvál čas, ale jeho odkaz zůstal a bude žít navždy.
Nahrávky
Kde bychom měli začít?
Camille Saint-Saëns, 3. symfonie, tzv. Varhanní, z roku 1959. Nahrávka vyšla pod hlavičkou Hi-Fi Spectacular. Její závěrečná věta Allegro maestoso je do dnešních dnů zatěžkávací zkouškou nejen pro vaši hudební aparaturu, ale též pro streamovací služby.
Například YT z toho vychází s ostudou. Šířka pásma naprosto nestačí na Munchovu dynamiku a zkreslení je zcela nepřijatelné – poslech zde.
Na Tidalu je to výrazně lepší, ale já nevím, zda Tidal umožňuje přehrávat bez registrace – poslech zde.
Pak je tu fantastická verze Berliozovy „Fantastické symfonie“. Když se to napíše takhle, vyjde vám, že ta verze je fantastická na kvadrát – poslech zde.
Zcela neuvěřitelný „Harold v Itálii“, 3. věta, Serenáda – poslech zde.
Nádherné Debussyho „La Mer“ – poslech zde.
A také Beethovenova devátá symfonie, plná vzrušujícího ohně. Je zde trochu problém, že nahrávací technika moc nezvládá Munchovu dynamiku a technicky to docela dost zaostává. Před nějakou dobou jsem to vypálil sousedovi, který bydlí ve vedlejší garsonce. Jeho komentář, že vůbec nevěděl, že by Beethoven mohl být takhle zábavný, mě moc potěšil. – Závěrečná věta, chorál, poslech zde.
Ještě mě napadají další nahrávky, ale začíná to být moc dlouhé.
Přeci jen jednu musím zmínit, Munchovu verzi Berliozova Rekviem. Poslech zde.
Jiří Zedník
