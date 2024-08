Charles Gounod „Faust“, průvodce operou

Opera „Faust“ od Charlesa Gounoda je považována za jeden z vrcholů romantické operní literatury a je známá svou melodickou hudbou, komplexními charaktery a emocionálně nabitým příběhem.

Charles Gounod „Faust“ nebo též „Margarethe, Marguerite nebo je známa pod podivným jménem Gretchen“

Klasická opera o pěti dějstvích, která byla prvně uvedena 19. 3. 1859 v divadle „Theatre Lyrique, Paris“

Původní libreto napsali Jules Barbier a Michel Carré na základě hry druhého zmíněného „Faust e Marguerite“

Námět je samozřejmě goethovský. Původní verze opery obsahovala mluvené dialogy, které byly kolem roku 1961 zhudebněny, aby se usnadnila prezentace opery ve velkých operních domech. Později byla některá hudební čísla zkrácena a v roce 1864 byla do opery vložena barytonová árie „Avant de quitter ces lieux“.

V roce 1869 byl do opery vložen balet, který je znám jako Valpurgina noc. Tento balet je oblíbeným koncertním číslem a bývá často uváděn zvlášť.

Opera má mnoho prvků velké francouzské opery, přesto se někteří hudební teoretici malinko vztekají, při pokusu ji takto klasifikovat. Já bych se však nerozpakoval ji tam zařadit. Každopádně je to jedna z nejlíbeznějších a nejkrásnějších oper.

Děj zkusíme pojmout krátce.

1. dějství

Zestárlý učenec doktor Faust se pokouší spáchat sebevraždu a vzývá Boha, co pro něj kdy udělal. Začne přemýšlet, zda by Satan nebyl lepší. Vzývá peklo. Zjevuje se Mefisto, který Faustovi slíbí mladost a lásku mladé dívky, Markéty. Faust se peklu upisuje.

https://youtu.be/_DmX288yZxc

2. Dějství

Na hranicích města se baví společnost. Markétin bratr Valentin se svým přítelem Wagnerem odchází do války. Valentin zde má již zmíněnou árii „Avant de quitter ces lieux“. Je to jedna z nejkrásnějších árií a také nejznámějších. Valentin nechává svou sestru pod dohledem mládence Siebela.

https://youtu.be/8IZLHZxTLY8

Na scénu přichází Mefisto a Faust. Mefisto všechny obluzuje a dělá prostě bordel, jinak to nazvat nejde. Mefisto zde má „Píseň o zlatém teleti“, která je poněkud rozverná.

https://youtu.be/pzCxoMbmZfA

Mefisto to machrování malinko přežene a přítomní zahánějí peklo jílci zkřížených mečů.

Následuje valčíková scéna, kde se Faust poprvé setkává s Markétou. Markéta je mladá a velmi skromná dívka. Odmítá Faustovo rámě a ten zcela propadá jejímu kouzlu.

https://youtu.be/y6-jcUHLtPY

3. Dějství

Dějství otevírá Siebel. Do Markétina příbytku přichází Faust, který opěvuje Markétinu krásu ve slavné kavatině „Salut demeure chaste et pure“

Tohle jsem chtěl udělat až budu rozebírat nějaké nahrávky, ale udělám to nyní. Giuseppe di Stefano a jeho slavné diminuendo na vysokém C. Je to živě a je to naprosto neuvěřitelné. Lidské hlasivky jsou prostě šokující hudební nástroj.

Markéta přichází domů zpívá árii o králi Thule

a najde kytici květin od Siebela, ale je zmatená a přitahována darovaným šperkem, který našla, aniž by věděla, že pochází od Fausta. Zatímco je sama, zpívá „Jewel Song“ (Árii šperků), ve které vyjadřuje své pocity a zmatení z těchto neočekávaných dárků.

https://youtu.be/cYlYLU39wEM

Markéta je Faustem svedena pod Mefistovým dohledem. Mefisto zde má kratinkou árii „Il etait temps“

https://youtu.be/3yF057DpvE8

Jisté je, že milostný duet Fausta a Markéty je nádherný a patří k tomu nejkrásnějšímu, co francouzská operní literatura nabízí.

https://youtu.be/4EexXo8FQH0

4. Dějství

Markéta a Faust se stávají milenci, ale jejich štěstí není dlouhé. Valentin se vrací z války a nachází sestru ve zneuctěném stavu. Ve vzteku vyzve Fausta na souboj. Mefisto zasáhne a pomůže Faustovi zabít Valentina. Umírající Valentin proklíná svou sestru za její nevěru.

5. Dějství

Dějství začíná scénou v jeskyni čarodějnic některé zdroje uvádějí jeskyni kurtizán. Přiznávám se, že to nevím.

Mefisto zde má známou serenádu, která jako jedna z mála árií obsahuje zhudebněný smích.

https://youtu.be/LO98x1ASbLM

Je zde balet čarodějnic Valpuržina noc, který stojí za poslech i samostatně

Markéta je zlomena smrtí svého bratra a svými hříchy. Najdeme ji v kostele, kde se snaží modlit, ale je duchovně mučena Mefistem. Zoufalá a šílená utíká z kostela a vrhá se na milosrdenství Ducha. Faust a Mefisto se pokusí Markétu zachránit z vězení, kde je držena za vraždu svého nelegitimního dítěte. Faust vyznává Markétě lásku. Ona ale v jeho pozadí rozpoznává přítomnost ďábla a Fausta odmítá. Volí spíše smrt než život s Faustem, který ji zradil. Opera končí tragicky Markétiným odpuštěním a vzestupem její duše do nebe, zatímco Mefisto a Faust jsou ponecháni ve světě bezradnosti. Závěr opery je čistě křesťanský, zvoní velikonoční zvony a sbor andělů zpívá „Christ est ressuscité!“ Faust zdrceně padá na kolena a Markétina duše stoupá k nebi.

Mefisto je představován jako charismatický, ale zákeřný démon, který manipuluje s osudy ostatních pro své potěšení. Faust, který hledal mládí a lásku, nakonec získává pouze prázdné vítězství. Markéta, jakožto oběť, symbolizuje nevinnost a čistotu, která je nakonec osvobozena až ve smrti. Opera patří ke zlatému fondu evropského křesťanského kulturního dědictví a měla by být mnohem známější, než je.