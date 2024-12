Cesare Siepi: Legendární bas s hlasem sametu a hedvábí

Zde máme legendu, jednoho z nezapomenutelných velkých italských basistů, člena elitního klubu profondních basů. (článek byl upraven a znovu postován)

Cesare Siepi

10. února 1923 – 5. července 2010

Na světě je mnoho nepochopitelných věcí. Cesare Siepi je jednou z nich. Kde bere připlešlý, obyčejně vypadající chlapík takové zvuky, které vydává? To normální člověk nikdy nepochopí. Jeho mocný bas je plný sametu a hedvábí, ale zároveň je schopen dramatického výkonu, který vám pošle mocnou porci emocí rovnou do duše. To jste nikdy neslyšeli. Cesare patří do elitního klubu vynikajících basistů. Předsedá mu Fjodor Šaljapin, ale členů tohoto klubu je opravdu málo.Jeden z nich byl i Eduard Haken, kterého jsme měli my. Dalšími jsou Boris Christov, Nicolai Ghiaurov, Giorgio Tozzi, Tancredi Pasero, Samuel Ramey a další. Nebudu je všechny vyjmenovávat ani srovnávat – každý z nich je jedinečný.

A nyní se seznámíme

Zvláštní výslovnost „r“

Když už jsme u Cesareho hlasu, nelze nezmínit jeho specifickou výslovnost „r“. Jeden by skoro vyslovil podezření, zda tak trochu neráčkuje. Prý jde o regionální italský dialekt. Na dialekt už jsme svedli podivuhodnou výslovnost některých hlásek u jiných pěvců, tak snad nám to projde i tady.

Životní příběh Cesare Siepiho

Cesare se narodil v Miláně, ačkoliv přesné datum je záhadou. Oficiálně to bylo 10. února 1923, což je datum zapsání do matriky, ale kdy přesně přišel na svět, to se už nejspíš nikdy nedozvíme.

Debutoval v roce 1941 jako Sparafucile v Rigolettovi, ale jeho kariéru přerušila válka. Kvůli svým ostrým protifašistickým postojům utekl do Švýcarska, kde válku přečkal.

Po návratu se jeho kariéra rozjela závratným tempem. Proslavil se jako Boitův Mefistofeles, Zaccaria v Nabuccovi a dalšími rolemi.

V roce 1950 ho Sir Rudolf Bing přivedl do MET, což bylo zásadní pro jeho kariéru. O tři roky později, v roce 1953, vystoupil na Salzburském festivalu jako Don Giovanni pod taktovkou Wilhelma Furtwänglera. Tento legendární výkon byl zaznamenán na film, který stojí za vidění, ačkoliv je to Furtwängler – a tedy je to pomalé.

IMDB odkaz na film

https://youtu.be/KFHyyVcsRQA

Cesare Siepi se účastnil i kontroverzních inscenací Dona Giovanniho, které někdy dráždily novináře. Zdá se, že ho to spíše bavilo. On si to mohl dovolit.

Jeho formální rozloučení s jevištěm proběhlo někdy v letech 1988–1989, ale úplně naposledy vystoupil v Belliniho Normě ve Vídni v roce 1994.

Ještě bych poznamenal, že jeho snaha proniknout na Broadway jako muzikálový zpěvák byla o něco méně úspěšná.

Byl ženatý s tanečnicí Louellen Sibley, se kterou měl dvě děti.

Cesare Siepi zemřel 5. července 2010 po těžkém záchvatu mrtvice (některé zdroje uvádějí infarktu)Cesare Siepi byl znám nejen svým hlubokým, sametovým hlasem, ale také osobním šarmem, který mu přinášel obdiv jak na jevišti, tak mimo něj. Měl pověst charismatického muže s přirozenou elegancí a výjimečným smyslem pro humor. V operním světě si dokázal zachovat nadhled a neztrácel lidskost, což ho činilo oblíbeným mezi kolegy a fanoušky.

Šarm mimo jeviště:· Smysl pro humor: Siepi byl prý velkým vtipálkem. I když měl hlas a vzezření, které z něj dělaly impozantní postavu, nikdy se nebral příliš vážně. Dokázal rozesmát své kolegy i během náročných zkoušek, což bylo v jeho profesi cenné.·

Elegantní gentleman: Jeho přítomnost byla vždy elegantní, což mu pomáhalo ztělesnit role jako Don Giovanni, kde byl jeho osobní šarm přirozeným rozšířením role. V soukromí byl přátelský, galantní a měl vytříbený vkus.·

Respektovaný kolega: Mnoho jeho spolupracovníků na něj vzpomíná jako na příjemného a profesionálního umělce, který se na scéně i mimo ni choval s respektem ke všem.·

Soukromí a rodina: Ačkoliv byl v mnoha směrech veřejnou osobou, jeho soukromý život byl poměrně klidný. S manželkou Louellen Sibley tvořili harmonický pár, což bylo v uměleckém prostředí vzácné.

Nezapomenutelné pražské vystoupení

V roce 1965 vystoupil Cesare Siepi v pražském Stavovském divadle jako Don Giovanni. (zdroj zde) Přenášelo to rádio a dodnes o tomto výkonu kolují legendy. Bohužel jsem tehdy ještě „byl na houbách“, a tak si to pamětníci budou muset najít sami. Nevím, zda z toho existuje nahrávka, ale opravdu bych ji rád slyšel. Pamětníci z divadla popisují ten večer jako životní zážitek.

Nahrávky, které stojí za poslech

Cesareho nahrávací kariéra byla velmi dlouhá a plná úžasných výkonů. Nutno zdůraznit, že ne vše se povedlo. Některé nahrávky dobré nejsou, to se prostě stává. Ale nikdy to není Siepiho chyba, ba naopak, on je tam světlým bodem. Několik doporučených záznamů:

Mozart – Don Giovanni

Dirigent: Josef Krips (1956) Lisa Della Casa, Hilde Güden, Suzanne Danco, Cesare Siepi, Fernando Corena, Kurt Böhme, Anton Dermota, Walther Berry. Jedna z nejlepších možných verzí. Existuje překanálované stereo, ale já mám jen mono. Pokud byste sehnali stereo, stojí za to se na to podívat!

Mozart – Figarova svatba

Dirigent: Erich Kleiber (1955) Hilde Güden, Lisa Della Casa, Suzanne Danco, Cesare Siepi, Alfred Poell, Fernando Corena. Překanálované stereo s chybami, ale stále jedním z nejlepších záznamů. Erich Kleiber je tatínek Carlose Kleibera. Ze jména Carlos Kleiber dostávají příznivci klasické hudby typicky vozhřivku. To mi připadá docela divné, protože vozhřivku dostávají většinou koně. I já se ale na konto Carlose Kleibera s vozhřivkou léčím. Ale tatínek není horší syna a chcete-li Figarku, je tohle jedna z voleb. Ještě ale musím upozornit, jsou tu velmi podivuhodné střihy a krácení. Já si však myslím, že to nevadí.

Tady mám ukázku

Boito – Mefistofeles

Dirigent: Tullio Serafin (1959) Cesare Siepi, Renata Tebaldi, Mario del Monaco. Tato nahrávka ukazuje, jak úžasná je Boitova opera.

Tady máme štěstí. Na YT je to celé

Verdi – La Forza del Destino

Dirigent: Francesco Molinari-Pradelli (1955) Mario del Monaco, Renata Tebaldi, Cesare Siepi, Giulietta Simionato, Ettore Bastianini. Tato nahrávka je dechberoucí, ale některé věci jsou možné jen v opeře – třeba ho pistolí tak, aby vystřelila a trefila potenciálního tchána do prsou. Po vyslechnutí této nahrávky, jsem si zakoupil vzduchovou pistoli a trénuji hod pistolí, aby vystřelila a trefila ledničku. Inu, moc mi to nejde. Některé věci jsou prostě možné jenom v opeře a do běžného života se přenést nedají. Tato dechberoucí nahrávka byl v roce 1958 překanálována do falešného sterea. Zní to zvláštně, a o něco hůře než jiné překanálované opery.

Opět tu kousek mám. Můžete to ochutnat včetně toho ping pong sterea. Dona Leonora di Vargas Calatrava je Renata Tebaldi, jenže střih je zrovna před jejím výstupem, a to je škoda. https://youtu.be/DuTdumImI0E

Závěr

Cesare Siepi byl hlasem sametu a hedvábí, který dokázal posluchače vtáhnout do děje a otřást jejich duší. Jeho místo v historii opery je nezpochybnitelné. Pokud jste ho ještě neslyšeli, napravte to. Jeho hlas je zážitek na celý život.

