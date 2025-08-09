Blanche Thebom, legendární mezzosopranistka s ještě legendárnějšími vlasy.
Nejsem si tím úplně jistý. Někdy stačí málo a maska kulturnosti spadne. Někdy stačí… pořádné vlasy.
Blanche Thebom, legendární mezzosopranistka s ještě legendárnějšími vlasy.
(19. září 1915 (dle některých zdrojů v roce 1918, ale zdá se, že to bude nesprávně) – 23. března 2010)
Slovo úvodem
Jistě se ptáte, kde jsme si ji mohli všimnout, protože se vám zdá to jméno zcela neznámé.
Milovníci klasické hudby zbožňují film Velký Caruso z roku 1951 s Mariem Lanzou. Je to opravdu klasický hollywoodský velký biják, který je natočen na systém Kodak Technicolor. Tento proces, v 50. letech (jeho počátky sahají až do roku 1916) stále považovaný za vrchol filmové barevné technologie, používal tři samostatné filmové pásy, kdy každý snímaal jednu ze základních barevných složek, přes červený, zelený a modrý filtr, překvapivě na černobílý film. Výsledek se skládal dohromady z těchto tří filmových pásů a poskytoval obraz s neuvěřitelnou sytostí, hloubkou a brilancí barev, který ani dnešní digitální technologie nedokáží úplně napodobit. Má to zcela neopakovatelné kouzlo. Barvy jsou přirozené a živé s téměř malířskou hloubkou.
Proces byl technicky náročný. Kamery byly obrovské, osvětlovací aparatura nesmírně výkonná a obludnými výbojkami, které měly strašný ztrátový tepelný výkon, proto si herci často stěžovali na horko. Produkce se do Technicoloru pouštěla jen tehdy, pokud očekávala kasovní trhák. To zde platí dvojnásob. Velký Caruso je prostě ideální námět: barevné kostýmy, honosné operní scény a emocionální příběh legendárního tenoristy. Blanche Thebom vystupuje jako Amneris ve scéně z Aidy, vedle Maria Lanzy a Dorothy Kirsten.
Životopis
Narodila se v Monessenu v Pensylvánii do rodiny švédských přistěhovalců. Vyrůstala v Ohiu, kde studovala a také zpívala v církevním sboru. Též se věnovala baletu.
Vystudovala obchodní školu a od roku 1934 pracovala jako sekretářka.
Zlom nastal v roce 1938 na plavbě lodí ze Švédska do USA, kde ji úplnou náhodou slyšel pianista Kosti Vehanen zpívat. Vehanen, jsa zaujat jejím talentem, jí sjednal hodiny zpěvu u Giuseppe Boghettiho. Jméno Boghetti nám dnes nic neřekne, byl to vokální učitel a kouč. Při pohledu na seznam jeho žáků mi trochu spadla čelist. Učil ty nejvýznačnější pěvecké osobnosti té doby, jako byli Jan Peerce nebo Helen Traubel. Po nějaké době jí Boghetti seznámil se slavným americkým impresáriem a hledačem talentů Solem Hurokem (toto jméno si budeme pamatovat).
V roce 1941 Thebom poprvé zpívala veřejně na Univerzitě v Pensylvánii pod vedení dirigenta Eugena Ormandyho. Já nyní odběhnu a zmíním něco osobního. Ormandy má mezi milovníky klasické hudby pověst spolehlivého rutinéra se sklony k přezdobenosti zvuku, avšak bez stopy invence. Na to konto bývá široce opovrhován a jeho nahrávky se nedoporučují. Já ale musím konstatovat, že cokoli jsem od něj slyšel, bylo vždy naprosto špičkové. Být rutinér není myslím úplně na škodu. On prostě produkoval svoji standardní kvalitu a ta mi připadá dostatečně vysoká, abych u něj nalezl, co hledám.
Zpět k tématu.
Hudební kariéra a opera
Thebom následující 3 roky zpívala v koncertních vystoupeních po celých USA. V opeře debutovala v roce 1944 a přímo v Metropolitní opeře debutovala 14. prosince 1944, kde potom zpívala následujících 22 sezón.
Zpívala i na dalších operních scénách po celých USA.
Vystupovala též v Evropě. A co je zajímavé, na vrcholu studené války, vůbec jako první americká operní hvězda, vystoupila v roce 1957 v sovětském Velkém Divadle.
Je zde jedno legendární vystoupení, a to v Covent Garden v roce 1957, kdy vystoupila v Berliozově opeře Les Troyens jako Dido. Při závěrečné scéně na pohřební hranici, si rozpustila vlasy a nechala je padnout ke kolenům. Pánové v hledišti z toho padli do kolen.
Odchod ze scény
Po odchodu z MET v roce 1967, zpívala dále na koncertech po celých spojených státech. V tomtéž roce byla též jmenována ředitelkou Městského divadla v Atlantě, které v roce 1969 zkrachovala.
Následně tedy v Atlantě založila vlastní operní soubor, který vedla až do roku 1973.
V roce 1973 získala pedagogickou pozici v Little Rocku na University of Arkansas, kde vyučovala zpěv až do roku 1980.
V roce 1980 byla následně jmenována vedoucí operního programu na Státní Universitě v San Franciscu.
Souběžně zasedala v porotách mnoha konkurzů, jak do MET, tak i jinam. V MET působila i jako členka správní rady.
Rodina
Thebom byla vdaná od roku 1951 za Richarda Metze. Sice jsem nalezl, že pár strávil líbánky na Islandu, že neměli žádné děti, a nakonec se rozvedli, ale kdo byl Richard Metz, jsem nezjistil.
Role
Zde bych uvedl některé její role jako byly Ortrud (Lohengrin, R.Wagner) , Azucena (Il Trovatore, G. Verdi), Amneris (Aida, G. Verdi) a Carmen (Carmen, G. Bizet). Proslavila se také rolí Oktaviana (Růžový kavalír, R. Strauss), Matky Marie (Poulencovy Dialogy karmelitek, který zpívala po boku Leontyne Price), Orfea (Orfeus a Euridika, Gluck), knížete Orlovského (Netopýr, J. Strauss, Jr.), Laury (La Gioconda, A. Ponchielli) a Dalily (Samson a Dalila, C. Saint-Saens) (kterou zpívala také po vedením dirigenta Beechama v Buenos Aires). Právě rolí Matky Marie v Karmelitkách se v roce 1963 rozloučila se svým místním souborem během turné v Los Angeles.
Kuriozita
Jako neověřenou kuriozitu bychom uvedli, že ty vlasy měla údajně pojištěné na nějakou šílenou částku. Nepodařilo se mi to potvrdit.
Film
Mimo zmíněného filmu Velký Caruso (1951), účinkovala též ve filmu Irish Eyes Are Smiling (1944)
Nahrávky
Nahrávek je spíše méně a jsou staršího data. Jejich špatná technická kvalita umí potrápit. Thebom patří ke generaci, kdy se ještě moc nenahrávalo.
· Thebom nahrála profilovou desku, kde jsou árie z oper jako Don Carlos, La Gioconda, Tristan und Isolde, Das Rheingold, Die Walküre, Götterdämmerung a Samson et Dalila. Deska je stále dostupná v různých reedicích, byť poněkud obtížně.
· Pak je zde deska populárních písní Fireside Favorites, ukázka je níže
· Její hlas je zachycen i ve slavné nahrávce Tristana s Helen Traubel a Melchiorem, dirigovaném Jonelem Perleou (živý záznam 1949).
· Další záznam Tristana je pod vedením Fritze Reinera také s Helen Traubel a Melchiorem
· Trójané H. Berlioze pod vedením Rafaela Kubelíka – legenda
· Jste na to připraveni? Pak je tu šokující pecka. Tristan a Isolda pod vedením Wilhelma Furtwänglera, vedle Kirsten Flagstad a Setha Svanholma. Škoda té otřesné technické kvality.
· Samson a Dalila od Saint-Saense existuje bohužel jen jako fragment, a to je opravdu škoda.
Ještě bychom něco našli, ale nechce se mi uvádět něco, co neznám.
Ukázky
Existují ale nějaké krátké klipy, které jsou dostupné na YT a kde se s ní můžeme seznámit.
Zde, po boku Ezia Pinzy La ci darem la mano, (Don Giovanni, W. A. Mozart)
Na YT se najdou úplně neuvěřitelné věci, jako je obraz LP desky RCA Victor, Fireside Favorites
Tato ukázka z Tristana a Isoldy je na standardní desce 78 otáček
Zde vedle Eleanor Steber v písní Bossom Buddies, bohužel technická kvalita to dost diskvalifikuje.
Les Troynes, Hector Berlioz, bohužel v angličtině – Didina smrt
Zde bych uvedl telecast recording Voice of Firestone, technicky je to katastrofa, ale s tím se toho moc neudělá.
Smrt – odkaz
Blanche Thebom zemřela 23. března 2010 na srdeční selhání, bylo jí 94 let.
Zde by mohl vzniknout dojem, že na Blanche Thebom vlastně nebylo mimo těch vlasů nic zajímavého. Ale jsou zde ta legendární vystoupení. Jsou zde ty střípkovité útržky nahrávek, které trpí špatnou technickou kvalitou. Je zde její pedagogické působení a další aktivity, které nám připomínají, že šlo o velkou osobnost hudebního světa. My si to jméno musíme stále připomínat, protože by nikdy nemělo být zapomenuto – už jen kvůli těm vlasům.
Jiří Zedník
