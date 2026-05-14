Aram Chačaturjan – Adagio Spartaka a Phrygie z baletu Spartacus
Je čtvrtek, 14. května 2026, tři hodiny ráno a mě trápí zcela neskutečná bolest vyvolaná parkinsonskou rigiditou. Čekal jsem v marné naději, že si někdo napíše odkaz na sdílený adresář s Verdiho Requiem. Bohužel se nikdo nenašel. Pak jsem zhodnotil ubohou čtenost svých produktů. Na seznamu mě mezitím někdo sprdnul, že jsem mezi nahrávkami Dvořákova koncertu pro violoncello neuvedl nahrávky pánů Chuchra a Sádla a napadá mě, zda vynaložené úsilí odpovídá výslednému zájmu čtenářstva. Chápu, že pánové jsou opravdové legendy, ale já opravdu nemůžu znát všechno.
Napadlo mě, že kdybych psal porno‑povídky, byla by moje čtenost větší. Obávám se však, že bych tím porušil pravidla iDnes, kdybych napsal něco jako: „Jejich ústa se spojila ve… atd.“ – toasi raději ne.
Přesto mě napadlo, že bych něco spojeného s pornem mohl napsat. Tak jsem vás navnadil, ale předesílám, že tak žhavé to asi úplně nebude.
Aram Chačaturjan, co od něj znáte? Já jsem ho dlouho znal jen ze Šavlového tance a ten jistě všichni znáte.
Kdybyste si to chtěli připomenout – poslech zde.
A co takhle adagio z jeho baletu Spartacus? Tenhle nádherný romantický kousek možná už tak neznáte. Za takovou skladbu by se nemusel stydět ani Čajkovskij; nezapře to v sobě ruskou školu. Jde o jeden z nejkrásnějších a nejvášnivějších milostných motivů, jaké byly ve 20. století zkomponovány. Melodie se zpočátku odvíjí velmi tiše a zranitelně, jako intimní vyznání dvou lidí. Postupně se však rozrůstá a zvedá do obrovské, široce klenuté zvukové vlny, kde bohaté smyčce a majestátní dechy vytvářejí až extatický vrchol.
Vlastně nechápu, proč to není známější. Sám jsem tuto skladbu poprvé zaznamenal při sledování skandálního filmu Caligula. Ten motiv lásky zní hned na začátku, když Malcolm McDowell honí polonahou Terezu Ann Savoy po lese. Musím říci, že už tahle scéna mi přišla na historický film pro matku docela drsná. To nejhorší však bylo ještě před mnou. Umíral jsem v rozpacích. Nicméně skladba mi dost utkvěla a já si zpětně zjistil, o jakou úžasnou hudbu vlastně šlo.
Moje matka měla ráda historické filmy, a tak jsem jí Caligulu k 50. narozeninám v nejlepší víře půjčil z videopůjčovny na VHS kazetě. Nebylo nic, co by mě předem varovalo. Jméno režiséra mi v té době nic neříkalo, herecké obsazení bylo lepší než áčkové a poznámku, že jde o Penthouse „rozšířenou“ verzi, jsem si vůbec nevšiml.
Máti naštěstí uznala, že jsem to nemohl tušit, a strašně se smála mým rozpakům. Její komentář, že to sice „bylo dost porno“, ale že dle jejího názoru to ve starém Římě asi takhle vypadalo, mě dokonale uzemnil. Pak se zašklebila: „Nestyď se, blbe! Trochu tam *. No a co? Ty myslíš, že tohle neznám? Znám to! Kde by ses tu jinak vzal? Nic na tom není a dělá to člověka člověkem!“
Můj stud byl pocitově po těch slovech asi tak někde v Arktidě. Mělo to pak ještě pokračování, když mi byly pokládány ostré otázky na tělo, jestli už jsem taky s někým byl. Nic zkrátka nepotěší duši postpubertálního jinocha víc než podobné matčiny otázky. Při zpětném pohledu to ovšem vidím jinak – vím, že by ji tenkrát potěšilo, kdyby odpověď zněla „ano“.
Další dohru to mělo, když matka, vzhledem ke své otevřené povaze, všem rozkecala, že jsem jí půjčil k narozeninám pornofilm, a morálně zaťaté máminy kamarádky se mě v návalech studu na ulici ptaly, co to vlastně bylo za film, kde jsem to půjčil a jestli to tam ještě mají. Já tenkrát nepochopil, že s nimi návaly zvědavosti a chtíče třískají o strop, že se stydí se přímo zeptat mámy. Kdyby se za pocity provinilého studu tenkrát něco platilo, jsem dnes bohatší než Bill Gates.
Poslech skladby – zde.
Nedávno to byl rok, co máma odešla. Vše mám logicky zdůvodněné, měla věk, dost vážná onemocnění za sebou… prostě se mi stýská.
Jiří Zedník
