Aplikace zenové katalýzy v moderní organické syntéze
Vzpomněl jsem si, že kdysi dávno existoval recesistický časopis „Žurnál nepublikovatelné chemie“. Mám poznamenané ty nejukrutnější hlody, které tam studenti psali, a dovolil bych si to doplnit z vlastní zkušenosti o nějaké své objevy.
Tvrdí se, že chemie je absolutně exaktní věda. Tedy když smícháte látku A a látku B, vznikne látka C. Musím konstatovat, že je to omyl. Dáte-li do modelové reakce nějaký kovový katalyzátor, platí elementární pravidlo, že z čehokoli můžete dostat absolutně cokoli.
Moderní chemie nabízí některé zajímavé možnosti, které popisoval zmíněný žurnál. Dle tamní metodiky jsem studoval vliv směru otáčení míchadla na optickou otáčivost produktů nebo korelaci mezi značkou chladničky a krystalizací. Musím říci, že ve shodě se zmíněným žurnálem se mi výsledky zdají nejednoznačné a korelace sporná. Co jsem však jednoznačně potvrdil: molekulové síto 4A je velmi účinné při sušení ethanolu, ale zcela selhává při sušení oxidu deuteria.
V rámci mnohaleté praxe jsem vyvinul několik metod pokročilé katalýzy, které spadají do vod esoteriky nebo snad zenu.
Jako příklad bych uvedl katalýzu popiskem, kdy se reakční baňka musí pořádně popsat, aby ty hloupé molekuly uvnitř věděly, jak mají reagovat. Čím detailnější popisek je, tím lepší výsledky reakce poskytne. Zlí jazykové, kteří tvrdí, že vizualizace reakce poskytuje chemikovi více prostoru si to rozmyslet, jsou zcela mimo obecné aplikace esoteriky v moderní chemii.
Další progresivní metodou, kterou jsem prakticky ověřil, je katalýza ignorováním. Prostě míchačku s baňkou, kde běží reakce, dáte do kouta a usilovně ji ignorujete – minimum je půl roku. Tato metoda poskytuje vskutku zajímavé výsledky a já si ji moc oblíbil.
Vyspělejší formou, než ignorování je katalýza ignorantstvím experimentátora, kdy mícháte reagencii a katalyzátory zcela náhodně, protože jste absolutní ignorant a vůbec netušíte, co děláte. Metoda poskytuje zaručené a velmi překvapivé výsledky. Tuto metodu jsem osobně testoval a její výsledky jsou více než skvělé.
Pokročilejší formou tohoto typu je katalýza absolutní debilitou syntetika. Základem je nasadit debilní úsměv, pracovat s maximální pečlivostí, a hlavně nikdy neopustit svou masku debila. Ta maska způsobí, že vás ani na moment nenapadne, že by chemie, kterou děláte, mohla být náročná a že by se reakce nemusela zdařit. Na to konto se vám daří připravit zcela šokující věci. Tuto metodu mnohokrát testovali různí studenti a výsledky jsou velmi slibné. Zde musím přiznat, že jsem tuto metodu testoval i sám. je mnoho reakcí, které se mi zdařily jen jednou a to na poprvé. Když jsem si k nim dostudoval teroii, už nikdy se mi je nepodařilo zopakovat v tak vysokém výtěžku.
Obecným zjištěním studia chemie je, že není nic, co by člověka více frustrovalo, než reakce, která se vám nedaří. V tom případě se chemie stává hnusnou hydrou, která vám sedí na sebevědomí. A když k tomu pak s úsměvem idiota přistoupí nějaký trouba, kterého ve snu nenapadne, že jste to před ním 40x opakovali, a uvaří to na první dobrou, nezná pocit méněcennosti meze.
Obráceným případem je, že reakci detailně připravíte a konzultujete s prezidentem Nobelovy nadace. Tento přístup je absolutně zhoubný, nedoporučuji ho. Výtěžek bývá v tomto případě většinou nulový. Tento přístup se trochu překrývá s katalýzou debilitou experimentátora. A protože si o sobě myslíte, že debil nejste, funguje tento přístup jako inhibice.
Zajímavou možností je například katalýza výbuchem. Výbuch však nesmí být moc velký, abyste cílovou látku setřeli hadříkem alespoň v nějakém množství. Zajímavou variantou je katalýza na stropě. V tom případě je však výtěžek snižován sorpcí produktů omítkou. Experimentálně jsem prokázal, že tato metoda je naprosto nevhodná pro katalytickou hydrogenaci na platině nebo palladiu. Oproti tomu redukce borohydridem dává na stropě laboratoře docela dobré výsledky. Výtěžek je však zásadně ovlivněn tím, kolik látky na vás spadne dolů.
Zajímavou metodou katalýzy je provádění reakcí pod vlivem alkoholu. Tento moderní katalytický obor však poskytuje převážně nepředvídatelné výsledky. Bohužel se mi nikdy nepodařilo prokázat korelaci mezi hladinou alkoholu v krvi a následným úspěchem reakce.
Jsou zde další pozoruhodná zjištění. Sloupcová chromatografie nenasycených uhlovodíků na silikagelu impregnovaném stříbrem vede k totální ztrátě všech produktů asi v devadesáti procentech případů.
Sloupcová chromatografie organometalických sloučenin se zdá být nejúčinnější metodou pro přípravu imobilizovaných katalyzátorů. Je zde problém, že takto připravené zakotvené katalyzátory jsou většinou poměrně málo aktivní. Zde se nabízí slibné téma pro nějakou diplomovou nebo doktorskou práci.
Dalším zjištěním je, že hlavně Suzukiho reakce, ale nejen ona (platí to i pro další kovem katalyzované alchymistické procesy), vyžaduje mimo optimalizace podmínek (báze, rozpouštědlo, katalyzátor) i aplikaci voodoo a optimalizaci šamanských tanců. Hodí se i zaříkávání, zvířecí či lidské oběti. Nevztahuje se na Glaserův oxidativní coupling, pokud ho máte jako nežádoucí reakci. Pokud ho chcete provést cíleně, platí zde i pravidlo o zaříkávání.
Bylo experimentálně ověřeno, že syntetická organická chemie má zákeřnou, zlovolnou duši a má tendenci se zablokovat, když jste v časovém presu nebo látku urychleně potřebujete.
Dalším pozoruhodným zjištěním mé dlouholeté praxe je, že tzv. absolutní měřící metody poskytují při správném provedení absolutně náhodné výsledky. Platí zejména pro měření polymerního rozptylu světla na přístrojovém vybavení společnosti Wyatt.
Dále bylo experimentálně ověřeno, že své reakční směsi musíte milovat a bezmezně věřit, že se reakce zdaří. Masturbaci pomocí baněk s běžícími reakcemi však nemohu z hygienických důvodů doporučit.
Od výše zmíněných pravidel se odvíjí teorie zenových postupů v moderní chemii. Bohužel sepisování publikace na toto téma poměrně vázne.
Zajímavým oborem chemie je chemie jaderná. Jejím vystudováním se z vás stane tzv. radiochemik. Dospěl jsem k zajímavému zjištění, že radiochemik je chytrý jako rádio a může být dost často na baterky.
Jiří Zedník
Ivan Semenovyč Kozlovskyj, ukrajinský lyrický tenorista světové úrovně
Jméno se zdá poněkud zapadlé a to je chyba. Ať už se na něj díváme v jakémkoli kontextu, jedno je jisté: Kozlovskyj patřil mezi tenoristy v nejvyšší lize. Škoda, že sevření sovětského systému mu nedovolilo více zazářit.
Jiří Zedník
Renata Babak, ukrajinská mezzosopranistka
Dnes otevřeme zajímavý cyklus vzpomínkových medailonů, který nám tyto umělce připomene. Umožní nám pohlédnout do očí zapomenutým umělcům a poslechnout si jejich hlas.
Jiří Zedník
Blanche Thebom, legendární mezzosopranistka s ještě legendárnějšími vlasy.
V historii se objevily ženy tak krásné, že jim pánové bez hlesu padali k nohám v záchvatu šílené touhy. Rádi si namlouváme, že jsme kulturní lidé a nejsme ve vleku svých hormonů.
Jiří Zedník
Douglas Fairbanks: Legenda němých akčních filmů
Jsou umělci, jejichž sláva se v dobách vrcholu jejich kariér dotýkala hvězd. Douglas Fairbanks byl jedním z nich. Ikona němého filmu, král dobrodružství, muž s úsměvem, který dokázal rozzářit celé kino.
Jiří Zedník
Dopis Leontyne Price – vyznání – bez konkrétního adresáta
Snažil jsem se několikrát kontaktovat svoji Múzu dopisem. Nemyslím si, že by některý dopis dostala. Znovu to zkoušet nebudu. Jsem si dobře vědom jejího věku (98 let) a nechci ji otravovat. Volím tedy formu otevřeného dopisu.
