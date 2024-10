Anna Moffo, sopranistka s nejkrásnějšíma očima v dějinách opery (27. 6. 1932 – 9. 3. 2006)

Krásné oči, krásný hlas, přesto se dnes asi nenajde mnoho lidí, kteří by tu dámu znali. A to je velká škoda. Jsem ale připraven pro to něco udělat a seznámím vás. Není ale v mých silách vypsat úplně všechny detaily.

Anna Moffo se narodila v Philadelphii do rodiny ševce italského původu. Pro její krásný vzhled ji lákali do Hollywoodu, ale ona se rozhodla jinak – vystudovala zpěv.

Operní debut proběhl ve Spoletu v roce 1956.

V tomtéž roce ji oslovila televizní společnost RAI, aby vzala roli v Pucciniho opeře Madama Butterfly. Připadá mi to jako dost zvláštní krok. Moffo byla tehdy úplně neznámá a riskovali hodně. Ale producenti RAI evidentně věděli, co dělají. Úspěch byl obrovský a vystřelil Moffo mezi největší hvězdy. Tady se můžete na ten klenot podívat:

https://youtu.be/LJklzt2hyNk

Tento úspěch spustil lavinu náročných úkolů, ale zároveň jí přinesl slávu a popularitu. Roli Butterfly ztvárnila také v Leinsdorfově první nahrávce z roku 1958. Produkce k ní obsadila lyrického tenoristu Cesare Valettiho a tahle nahrávka je tak křehká a psychologicky propracovaná, jak to u Butterfly jen může být.

https://youtu.be/bMHP1fbYgZk

Moffo se objevila také v televizních inscenacích, jako byla například Lucie z Lammermooru, a mnoha dalších.

Spolupracovala s velkými dirigenty, jako byl Herbert von Karajan nebo Erich Leinsdorf.

Její La Traviata z roku 1961 pod vedením Previtaliho se dá s klidem srovnat s verzí s Ileanou Cotrubas, kterou dirigoval Carlos Kleiber.

https://youtu.be/pitwvFIcoTg

La Traviata existuje i jako film z roku 1968, kde jejím tenorovým partnerem byl Franco Bonisolli. Její osobní kouzlo a krása tam naplno vynikly. Film má tu nevýhodu, že je technicky zastaralý, což je škoda.

https://youtu.be/BNimSlTd_zs

Její La Bohème z roku 1962 pod taktovkou Ericha Leinsdorfa je stejně skvostná. I když video, které sdílím, s tou nahrávkou úplně nesouvisí, pochází ze stejné doby a stojí za to.

https://youtu.be/rwcdiggveWg

V Metropolitní opeře vystoupila Moffo poprvé v listopadu 1959 a vystupovala tam dalších 17 sezón.

Její hlas byl sice velmi lyrický, ale měl nádhernou a nezaměnitelnou barvu.

Její provedení Vocalisy Sergeje Rachmaninova pod taktovkou Leopolda Stokowského je považováno za referenční nahrávku této skladby.

https://youtu.be/7WCwp1Dyz9c

Moffo se nebála ani lehčích žánrů. Zpívala v muzikálech, operetách, hrála ve filmech – a byla všude. Její první manžel, režisér Mario Lanfranchi, si byl dobře vědom její fyzické krásy a hojně ji obsazoval do svých filmů. V jednom z filmů je dokonce relativně otevřená erotická scéna. Musím přiznat, že mi z toho kdysi málem vypadly oči.

Pokud máte chuť vidět něco opravdu kouzelného, doporučuji její Čardášovou princeznu z roku 1971. Kombinace Kálmánovy hudby, bohatých kostýmů a Anniných nádherných očí prostě funguje.

https://www.csfd.cz/film/134689-cardasova-princezna/recenze/

Zlí jazykové o ní říkají, že měla mírně problematickou povahu a sklony k hvězdným manýrům. Možná právě kvůli tomu si toho nabrala moc a přišlo fatální selhání hlasu v letech 1973–74. I když se její hlas částečně zotavil, už nikdy to nebylo jako dřív.

Jako manželka šéfa klasické divize RCA Victor byla obsazena do role Thais v Rudelově nahrávce Massenetovy Thais z roku 1975. Tahle nahrávka byla jednu dobu hodnocena jako nejhorší operní nahrávka všech dob. Ale víte co? Já bych to neviděl tak černě. Kdyby mi nikdo neřekl, že má to být špatná nahrávka, vůbec bych to nepoznal. Spekuluje se, že ji do role dosadil protekčně její manžel, ale my to nevíme jistě. Jsou to jen pomluvy. Spolu se zvěstmi o jejích nesnesitelných hvězdných manýrech. To může vést k nějakým ukvapeným závěrům. Kritici často takové protekční primadony nemají rádi, proto možná ten tvrdý odsudek… kdo ví.

Maazelova Carmen z roku 1973 mi připadá horší. Problém tu není jen Moffo, ale celé to působí italsky a o toreadorech to moc není – spíš o gladiátorech. Nahrávka je ale v pohodě, žádný velký průšvih to není.

Její poslední veřejné vystoupení bylo v roce 1983, kdy zpívala s Robertem Merrillem.

https://youtu.be/UJvl9uUfFOk

Po ukončení kariéry se Moffo věnovala výuce zpěvu a působila jako vokální koučka. Zemřela 9. března 2006 na následky vážné mozkové příhody.