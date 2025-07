Amatérský výklad o teorii zpěvu

Občas mě zaráží, jak málo se lidé orientují v teorii a praxi zpěvu. Samozřejmě, já se v tom taky nevyznám. Sám zpívám pouze ve sprše. Ale to mi nijak nebrání v tom, abych na to téma nenapsal sáhodlouhé pojednání.

Zpěv je křehké a fascinující řemeslo. Na jeho začátku stojí jednoduchý fakt: profesionální zpěvák zpívá profesionálně. A jeho živobytí závisí na dvou nenápadných, ale naprosto zásadních svalech, kterým se říká hlasivky. Moderní hlasivková chirurgie sice udělala obrovský pokrok, ale jakýkoli zásah do těchto orgánů může ovlivnit zvuk, barvu i techniku. A odtud se začíná odvíjet celá řada důležitých bodů.

Jedním z hlavních dělících faktorů je mikrofon – a schopnost ho používat.

A zde bych si dovolil rozdělit zpívající performery do několika lehce ironických kategorií.

Záměrně vynechávám všechny hejkaly, řvouny a trhače uší milovníků hudby. Já samozřejmě jejich umění nijak nezpochybňuji — jenom ta Sepulutura prostě není úplně pro mě. To je celé.

1. Nemám hudební sluch a neumím zpívat.

Tato překvapivě rozsáhlá skupina zahrnuje i některé oficiálně velmi uznávané umělce. V jejich případě je ovšem zásadní roli přenechána producentům, postprodukci a různým technickým kouzlům. Jejich výkon je tedy záznamem snahy jiných lidí, jak z mála udělat aspoň něco.

Zlé sny v podobě Kroků Františka Janečka či bezedné hlubiny televizní šmíry reprezentované Markétou Muchovou se zdají být nepřekonatelné. Ale moderní doba nabízí nové nástroje: realtimové procesory, autotune a další kouzla, která dokážou zpěváka „zachránit“ v přímém přenosu i na deskách. O něco se situace tedy zlepšila. Ale přesto tento fenomén přežívá a dokonce vzkvétá.

Jako příklad bych uvedl Madonnu Ciccone. Je zde paradox, že jí mám v podstatě rád. Je zde nezanedbatelný sentiment, a to se docela počítá. Zde je aspoň částečné ospravedlnění v tom, že je tanečně mimořádně schopná. U jiných by se ovšem těžko hledala i tato polehčující okolnost. A ty jmenovat nebudu, protože mi zůstal alespoň zbytek slušného vychování.

2. Mám hudební sluch, ale neumím moc zpívat.

Tato kategorie je zcela akceptovatelná a upřímně — většinu těchto lidí docela respektuji. Mají totiž sebereflexi, nápady, cit a často i styl. Nabízí se tu však další, poměrně provokativní dělení:

A) Zpívající básník.

Mám krásné písně s hlubokými texty, k některým jsem si dokonce složil i melodii. Bohužel, moje vokální schopnosti jsou, diplomaticky řečeno, limitované. Pro posluchače se stopou hudebního sluchu je moje produkce často fyzicky bolestivá. Nejlepší variantou je, když moje písně zpívá někdo jiný.

Chcete příklad? Leonard Cohen.

Ale pozor: tady máme silnou polehčující okolnost. Tím je drtivé charisma, které mu umožnilo zpívat tak, že i monotónní bručení působilo jako zjevení proroka. Když byl Cohen naposledy v Praze, napadlo mě, že bych šel na koncert. „Víte jak dopadne naivní trubka, když se týden před koncertem vypraví pro lístky na koncert Leonarda Cohena? Asi je vám to jasné, že!“

B) Vše výše uvedené platí, jen jsem absolvovala lekce zpěvu.

A i když jsem napsala řadu výjimečných hitů, není v mých silách je opravdu kvalitně zazpívat. Ano, teď už asi tušíte, kam mířím.

Dolly Parton.

Možná namítnete, že to je přece jen „jenom country“. Ale pozor, Dolly napsala mimo jiné i tohle:

🎵 I Will Always Love You.

Překvapuje mě, kolik lidí netuší, že slavná verze Whitney Houston je vlastně jen cover verze venkovské balady o odchodu, která je svou strohostí a citovou opravdovostí téměř dokonalá.

C) Platí to, co v předchozích bodech, ale interpret vynalezl způsob, jak své nedostatky geniálně maskovat.

Charakteristický, nezaměnitelný styl.

Klasické příklady: Tom Waits nebo Louis Armstrong.

Oba v podstatě recitují chraplavým hlasem, ale dělají to tak, že z toho máte husí kůži. Je to charisma? Styl? Sugesce? Nejspíš všechno dohromady. A možná i trochu magie. Ale prosím, nechtějte po mně, abych poslouchal Toma Waitse.

3.Mám hudební sluch, můj zpěv nikoho neurazí, ale ani nepřekvapí .

Zpívám asi tak, jako bych seděl s kytarou u táboráku. Intonačně v pořádku, bez afektu, bez technických excesů — ale také bez onoho zjevení, které by posluchače přimělo zalapat po dechu. I když se kasám tím, že jsem s to zavřísknout nějakou tu šokující výšku, tento tón má do vokální krásy (dle názoru autora) dost daleko. Přesto jde o velmi početnou a často záslužnou kategorii.

Tato kapitola zahrnuje mnoho výborných folkových zpěváků, jako třeba Ivo Jahelka, který zvládá své právnické písně s noblesou a lehkostí, nebo Bob Dylan, jehož nosový projev přežil všechna období vývoje mikrofonů i vkusu. Jeho Nobelovu cenu za literaturu vnímám jako jistý způsob odčinění za vokální útrapy, které nám po desetiletí způsobil.

Sem bych zařadil i řadu slavných skupin, které milujeme, ale zpěvácky by nám asi nedali práci v žádném divadle. Jmenujme třeba The Beatles nebo Rolling Stones — jistě není třeba vysvětlovat, že i mezi nimi mám mnoho lásek. (A mezi námi — kdo z nás by chtěl žít ve světě, kde „Let It Be“ zpívá José Carreras?)

4. Učil jsem se zpívat (buď hodně, nebo málo — většinou spíše příležitostně).

Mám alespoň základní povědomí o práci s rejstříky. Tedy — měl bych mít. Umím (nebo si to aspoň myslím) přecházet mezi hrudním a hlavovým tónem, případně i falzetem. Nejsmutnější variantou je samozřejmě ta, kdy si myslím, že něco umím, ale okolí si to nemyslí. Kdybych sem napsal, koho tím myslím, budu popraven před nastoupenou jednotkou.

Snažím se používat oporu bránice. Tedy — měl bych. Občas mi pomůže, občas se na ni zapomenu spolehnout a pak se divím, proč mi hlas kolabuje. Přesto stále spoléhám na mikrofon. A když to přeženu, mikrofon mi nepomůže. Hlas se rozpadne, unaví, zmizí. Někdy na pár hodin, někdy na delší dobu. A s ním i mé sebevědomí.

Je ovšem třeba říci, že tato skupina je velmi různorodá. Někdo absolvoval lekce zpěvu a snaží se zpívat „správně“, jiný měl štěstí a dostal dar od přírody. Mnoho populárních zpěváků spadá právě sem — mají přirozený dar, který doplnili trochou tréninku, ale zcela se bez mikrofonu neobejdou.

5. Mikrofon používám, ale nezávisím na něm .

Mám zpěv nejen v těle, ale i v hlavě. Vím, jak použít oporu dechu, vím, co dělám s rejstříky, a hlavně: vím, co se bude lidem líbit. Netahám tóny z paty, ale z bránice, a když přejdu z hrudního do hlavového tónu, není to skok víry, ale kontrolovaný manévr.

Příklad? Karen Carpenter (Carpenters – Top of the World). Tam je všechno, co má být: čistota intonace, přirozený frázování, jemná dynamika, bránice jako základ všeho. Nepotřebuje tlačit – prostě zpívá.

Nebo Righteous Brothers – Unchained melody.



To je přesně ten typ mainstreamu, který zůstává v paměti, protože kombinuje emocionální autenticitu s technickou jistotou. Elvis Presley (Can’t Help Falling in Love) by mohl být samostatnou kategorií: hlas jak víno, barva, rezonance, kontrola — a přitom žádná přehnaná stylizace. Přitom bych pochyboval, že se někdy nějak výrazně učil zpívat. I když bez určitého školení tohle asi nejde.

A pak jsou tu extrémní případy, které vzbuzují pocit, že příroda byla nefér, že toho dostali moc. Edith Piaf (Non, je ne regrette rien) – to už není zpěv, to je osobní apokalypsa zaznamenaná v tónu. Ne vždy technicky dokonalá, ale výrazem neporazitelná.

Zpěváci s klasickým vokálním školením mají navíc jednu obrovskou výhodu: vokální dlouhověkost. Nejen že si neodrovnají hlasivky po dvou albech, ale mohou se rozvíjet, dozrávat, měnit barvu hlasu bez ztráty výrazu. Klasické příklady:

Freddie Mercury – technicky vybavený, dramatický, flexibilní (byl školený klasický baryton, to řada lidí ani neví.)

Mike Patton – chameleon s rozsahem, který ohýbá žánry i rejstříky. (sice ho nesnáším, ale to už je můj problém)

Joan Baez – čistota tónu a intonační přesnost, která i v pokročilém věku působí étericky.

Lucie Bílá – výbušná, expresivní, s dechovou oporou, kterou jí může závidět většina klasických mezzosopranistek.

Ale i tady je třeba být upřímný: Lucie Bílá – Aquarius je pro moje uši naprosto vražedná kombinace chrapláku, exaltace a agresivního vibrata. Opora výtečná, výraz fatální. Pokud tvrdí, že se nikdy neučila zpívat, tak tomu upřímně nevěřím. Přiznám se, že ji moc nemám rád, ale musím respektovat, že prostě zpívat umí a že měla.

6. Jsem špičkově školený zpěvák, mám výjimečný hlas, rozsah, oporu, techniku – prostě všechno.

V ideálním případě se takový zpěvák stane legendou. V horším případě… šmírou. Ano, i to je možné.

Tahle skupina se výrazně překrývá s předchozí. Rozdělil jsem to dva body, protože bod 5 byl moc dlouhý. Ale přeci jenom definujeme trochu rozdíl. Tón mám v oku, dech v patě, rezonanci v dutinách, a zrcadlově vyleštěnou techniku. Jenže technika ještě není vkus.

Příkladem budiž Karel Gott – I´m still standing, to jako vážně? „Styl Čendy“.



Omlouvám se, ale tady máme všechno špatně. Všechny školní parametry jsou splněny, hlas je trvale v kondici, výslovnost přesná, intonace čistá… A přesto to zní jako z kabaretu z třetí cenové skupiny, přičemž Elton John by nejspíš požádal o azyl v jiné galaxii. Zdůrazňuji, že mám Goťáka v podstatě rád, provázel mě celým mým životem, ale „Bože!“. Inu, což – úletová vystoupení mají na kontě všichni umělci.

Abych uvedl ještě jeden příklad – Lady Gaga – Shallow -tady prostě řve a nezpívá. Smutné je, že to není úlet, ale že se takto projevuje v poslední době docela často. Musím říct, že je to vcelku brzy.

Pojďme ale k těm, kteří tuto kategorii reprezentují s noblesou.



Barbra Streisand – Memory. Kdykoli to slyším, vím, že se dívám do srdce broadwayského vesmíru.



Céline Dion - Ano, na olympiádě zpívala playbackem. A co má být?

Na akcích tohoto rozměru se zpívá na playback vždy, protože se nesmí nic pokazit. Je to logistický a technický nápor, a i když by Dion zazpívala Hymne à l’amour živě stejně dokonale, přenos to organizačně neunese.

Playback tu není podvod, ale pojištění dokonalosti.

A Dion je zpěvačka, která playback nepotřebuje – jen ho občas použije jako rukavičku na svém dokonalém hlasu.

Poznámka pod čarou ke skupině 6: Přeexponování hlasu, ego a nezvládnutý odchod.

Takový výkon, tímhle stylem, jaký předvedla Celine na olympiádě, není udržitelný. Zpívala zcela mimo svoji komfortní zónu a bylo to slyšet. Chápu, že šlo o mimořádnou příležitost, chtěla zazářit, možná i sama sobě něco dokázat. Ale takový styl zpěvu, pokud by ho někdo praktikoval soustavně, vede k naprostému vokálnímu rozkladu.

Céline Dion to ví. V určité fázi její kariéry už nebylo možné příznaky přeexponování přeslechnout. Hlas je orgán. Lidé stárnou. A hlas stárne s nimi.

Změna techniky, snížení kladených nároků, práce s jinou barvou a jinou interpretací – to jsou prostředky, které umožňují zůstat na scéně o něco déle. Ale ne věčně. Celine to zvládla, prozatím.

Včasný odchod ze scény je součástí profesionální kariéry.

Bohužel, hudební scéna je plná nezvládnutých odchodů: tragikomických, smutných, někdy až trapných. Umělec, který kdysi vládnul hlasem jako božským nástrojem, se stane epigonem sebe sama. A to je k neunesení. Extrémní příklad je Placido Domingo, můj idol z mladých let. Nyní nemám ani sílu se mu smát.

Hlas, který umělec dostane od přírody, jako dar, není úplně jeho majetkem, patří z velké části posluchačům. Pokud vlastní neukázněností, nedostatkem školení, hlasovému přeexponování umělec o ten dar přijde, neumím to odpustit, a je úplně jedno, jestli se jmenuje Maria Callas, Adele nebo Whitney Houston (tam v tom byly navíc drogy, o to je moje opovržení větší). To, že to Adele vyřešila chirurgicky, napravila techniku zpěvu a nyní její zpěv hladí duši, je moc hezké. Kolikrát ale tohle musím ještě slyšet. Přecenění vlastních sil, přehnané sebevědomí, špatná volba repertoáru se opakuje stále dokola. Unavuje mě to a je mi těch lidí líto Ať mi Adele nevykládá, že jí to neříkali.

A co kdybych, kruci, ten mikrofon prostě zkusil odložit?

„No to je přeci úplně „easy“, prostě to kopneš pořádně do hlavy, nasadíš squilo a jedeš.“ My ale tento typ operní latiny odložíme na jindy.

Odložit mikrofon – problém? – ale ne - v malém sále si to dovolí lecjaký jazzový zpěvák. Ale co když je ta prostora větší? Opera? To prý není zpěv, to je šakalí vytí na hranici ultrazvuku! Jenže opera je zkratka pro „opere in musica“ – a belcanto znamená „krásný zpěv“.

„My ale nerozumíme operním pěvcům ani slovo – a to nesnesitelné kvílení a křik, k čemu to je?“ slýchám často. Inu, potřebujete-li projektovat hlas do prostoru divadla nebo koncertního sálu pro dva tisíce lidí bez mikrofonu, musíte použít rezonanci – lebku, hrudník, dutiny – jako přirozené zesilovače. A to není výsada opery: umí to i kdejaká zpěvačka lidových halekaček, kdejaký folkový bard z Porty. A třeba i Tom Jones.

Operní zpěv ale není jen o hlasitosti. Je o dechu. O frázích. O obloucích, které obejmou orchestr. O hlasu, který se nezlomí ani v pianissimu.

A tady se pokusím naše povídání uzavřít.

· Zapomeňte na to, co si myslíte, že víte o opeře.

· Zapomeňte na nesrozumitelnost textů, na údajnou stupiditu námětů.

· Zkuste vnímat lidský hlas jako hudební nástroj.

· Soprán jako specifickou variantu flétny.

· Tenor jako znělé violoncello.

· Baryton jako anglický roh.

· Bas jako kontrafagot s duší.

Vím, že žádám mnoho. Předsudky máme všichni. Ale dejte tomu jeden večer.

Jen jeden. A já vás tím večerem rád provedu.

Zjistíte, že lidský hlas v opeře je tím nejkrásnějším nástrojem vůbec.

A časem, dříve než si myslíte, zjistíte, že těm slovům se rozumět dá.

Je to kouzlo. Potřebuje jen jediné:

Čas. Čas. Čas.

(A prosím – ty moderní opery zatím nechte stranou. To už je vyšší škola.)

A na závěr zvolíme něco zajímavého, je to vlastně píseň, jen nemá slova.

Sergej Rachmaninov, Vocalise, na ušlechtilý dechový nástroj hraje Anna Moffo

Sergej Rachmaninov, Vocalise¸ Na housle hraje Itzhak Perlman