Albert da Costa, tenor

Když nad tím přemýšlím, právě teď píšu článek o muži, jehož jméno většina odborníků ani nezná. Mám tu ale raritní nahrávku a ta je ohromující. Tak se snad seznámíte

Albert da Costa (21. 3. 1927 – 8. 11. 1967)

Narodil se v Amsterodamu, ale rodina se brzy přestěhovala do USA. Studoval zpěv na prestižní Juilliard School. Svou pěveckou kariéru zahájil jako baryton, ale brzy se přeškolil na tenor.

Dobová svědectví popisují da Costu jako hřmotného muže s neobvyklými vokálními schopnostmi. Jeden z příkladů jeho mimořádných dispozic je zachycen ve vysokém F v ansámblu „Credeasi Misera“ z Belliniho opery I Puritani:

Odkaz na nahrávku

Je pravda, že tento tón může nezvyklému uchu znít nepříjemně. Ale i pro mě, byť jako zkušeného posluchače, to není snadné na poslech a je mi to nepříjemné. Uvědomuji si však, jak technicky náročné je tento tón správně zazpívat.

Da Costa se nejvíce proslavil, když nečekaně zaskočil jako Tristan během debutu Birgit Nilsson v Metropolitní opeře 18. prosince 1959. Opera na programu byla Wagnerův Tristan a Isolda. Ten den ráno ohlásil původně obsazený Tristan, Ramon Vinay, že nemůže zpívat kvůli nemoci. Rudolf Bing, tehdejší impresário MET, měl připravenou náhradníka, Karla Liebla, ale i ten byl nemocný.

A tak přišla řada na Alberta da Costu. I on byl nachlazený. V takové situaci by se normálně představení zrušilo a vstupné vrátilo, ale Bing čelil obrovskému tlaku – debut slavné švédské sopranistky nešlo jen tak odvolat. V zoufalství Bing obvolal všechny tři nemocné tenory a přemluvil je, aby si rozdělili role podle dějství. Překvapivě souhlasili a představení bylo zachráněno.

Tento incident nastartoval da Costovu kariéru a role Otella či Radama ho začaly zařazovat mezi budoucí heldentenory. Jeho osud však byl tragický. Na dovolené v Norsku jeho auto dostalo smyk na zledovatělé vozovce a da Costa zahynul.

Už je to 60 let, co odešel, ale mám tady vzácnou nahrávku Aidy z poslechového klubu Metropolitní opery z roku 1956 (Lucine Amara, Albert da Costa pod vedením Fausta Clevy). Dramatické kvality jeho hlasu mě znovu a znovu ohromují:

Odkaz na nahrávku

Hledám informace, dělám rešerše, snažím se najít detaily o jeho rodině, životě nebo dětech, o které bych se s vámi podělil již několik týdnů. A nemám nic. Údaje jsou skromné a neúplné.

To se ale nyní změní. Vy si to jméno zapamatujete. Albert da Costa podává už vám to vysvětlí.

Další ukázky jeho umění:

Otello: Odkaz na nahrávku

La Gioconda, „Cielo, e mar“: Odkaz na nahrávku

Canio, „Komedienati“: Odkaz na nahrávku