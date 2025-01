27. 1. 1961, Večer, který bych chtěl zažít

Být tam a slyšet Leontyne Price a Franca Corelliho v plné síle, cítit atmosféru napětí, elektrizující energie a historického okamžiku – to by byl splněný sen. Ale některé věci zůstanou jen v představách...

Večer, který bych chtěl zažít

Dne 27. ledna 2025 jsme si připomněli 64. výročí slavného debutu dvou výjimečných umělců na jevišti Metropolitní opery. Tento večer se nesmazatelně zapsal do historie – Leontyne Price, fenomenální sopranistka afroamerického původu, a Franco Corelli, italský tenor s hlasem i vzhledem filmové hvězdy, se poprvé představili newyorskému publiku.

Na programu byla Verdiho opera Il Trovatore pod taktovkou legendárního Fausta Clevy. Vedle Price a Corelliho se na jevišti objevili:

Azucena – Irene Dalis

– Hrabě Luna – Mario Sereni

– Ferrando – William Wilderman

Debut těchto dvou hvězd se stal jedním z největších triumfů v dějinách Metropolitní opery. Bouřlivé ovace trvaly neuvěřitelných 42 minut – dodnes jeden z nejdelších potlesků v historii tohoto divadla.

Jak Bing objevil Price a Corelliho

Za tímto historickým večerem stál sir Rudolf Bing, generální manažer Met, jehož cit pro objevování talentů byl legendární. Roku 1959 navštívil představení Verdiho Aidy v Arena di Verona, kde zpívali Leontyne Price a Franco Corelli.

Leontyne Price už byla etablovaná hvězda evropských scén – excelovala v Covent Garden a v La Scale (1958–1959). Byla chráněnkyní Herberta von Karajana , který ji poprvé slyšel během studií na Juilliardu a pomohl jí otevřít dveře do těchto prestižních operních domů.

už byla etablovaná hvězda evropských scén – excelovala v a v (1958–1959). Byla chráněnkyní , který ji poprvé slyšel během studií na a pomohl jí otevřít dveře do těchto prestižních operních domů. Franco Corelli byl na vzestupu – jeho hlas byl ohromující, vzhled charismatický, ale zároveň bojoval s chronickou nervozitou a nejistotou.

Bing byl natolik fascinován jejich výkonem, že je po představení okamžitě oslovil s nabídkou debutu v Met.

Leontyne však odmítla možnost debutovat v roli Aidy. Její argument byl jasný – nechtěla poprvé vystoupit v Metropolitní opeře jako otrokyně. Bing její rozhodnutí respektoval a domluvili se na Il Trovatore.

Neobvyklý detail – existující nahrávka před debutem

Je zajímavé, že už před tímto debutem existovala nahrávka Il Trovatore s Leontyne Price, ale bez Corelliho, kterou dirigoval Arturo Basile. Roli Manrica zde ztvárnil legendární Richard Tucker. Tato nahrávka vznikla ještě před velkým newyorským večerem a nabízí fascinující pohled na úroveň operního zpěvu v té době.

Stará budova Metropolitní opery, přezdívaná „Old Met“, se nacházela na Broadwayi 1411 a zabírala celý blok mezi 39. a 40. ulicí. Právě zde se odehrál jejich fenomenální debut – představení, které se stalo legendou.

Četl jsem vzpomínky jednoho staršího pána, který tam ten večer byl. Prý se to nedá slovy popsat a ani se na to nešlo nijak připravit. Divadlo bylo jako exploduj vulkán. Prý si to nelze představit.

A existuje z toho pirátský záznam. Vzdor zoufalé technické kvalitě to stojí za poslech.