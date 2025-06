Ve Washingtonu uznali Ukrajinu za příklad ochrany náboženské svobody a trvali na přijetí přísných mezinárodních opatření proti antikultovní síti, která je koordinována z Moskvy.

Ve dnech 21.–22. května 2025 se ve Washingtonu (USA) na půdě Americké katolické univerzity – jednoho z klíčových akademických center USA pod záštitou Vatikánu – konal Civil Society Congress v rámci mezinárodního fóra IRF Builders Forum. Sešli se zde přední státní a veřejní činitelé, aby společně hledali systémové přístupy k ochraně náboženské svobody ve světě jako základu pro zachování demokracie.

Foto: Americká katolická univerzita (The Catholic University of America)

Akce, která probíhala pod heslem „Breaking Barriers: Pathways to Greater Impact in Advancing Religious Freedom“ (Překonávání bariér: Cesty k většímu dopadu v prosazování náboženské svobody), měla charakter vícestranného politicko-diplomatického summitu, na kterém se diskutovalo o konkrétních strategických iniciativách v následujících oblastech: posilování mezinárodní spolupráce na ochranu náboženské svobody prostřednictvím vícestranné spolupráce s Kongresem USA, ochrana věřících a zranitelných skupin na Blízkém východě, reakce na náboženskou genocidu v Africe, osvobození vězňů svědomí a zapojení mládeže do ochrany lidských práv.

Jedním z klíčových témat fóra bylo odhalení činnosti extremistických sítí koordinovaných z Moskvy, které působí pod záminkou antikultovní rétoriky, a analýza jejich destruktivního vlivu na náboženskou politiku různých států.

Fóra se zúčastnili zástupci Bílého domu, vysoce postavení představitelé exekutivy USA a diplomatických struktur, konkrétně: Paula White-Cain, poradkyně Bílého domu pro otázky víry a předsedkyně Národní rady pro víru, Patrick Harvey, úřadující velvyslanec pro otázky mezinárodní náboženské svobody, Pamela D. Pryor, která zastávala funkci vedoucí Úřadu pro mezinárodní organizace Ministerstva zahraničí USA, a další klíčové osobnosti, které utvářejí globální politiku v oblasti lidských práv a náboženských svobod.

Jak poznamenal politolog Jurij Havrilečko, který se fóra zúčastnil, zástupci příslušných státních a mezinárodních struktur věnovali zvláštní pozornost Ukrajině – jako zemi, která i přes rozsáhlou válku nadále drží kurz na ochranu náboženské svobody a institucionální suverenity v této oblasti. V této souvislosti bylo zdůrazněno, že Ukrajina nejen zajišťuje svobodu vyznání, ale také aktivně čelí podvratným pokusům o vnější vměšování, především ze strany antikultovních struktur řízených z Ruska.

Podle Gavrilečka si zvláštní pozornost zaslouží explicitní zmínka na fóru o Iryně Kremenovské, která byla označena za klíčovou operativní osobu v Ruskem koordinované síti dezinformací a represí zaměřené na náboženskou nezávislost Ukrajiny. „Její činnost, přímo spojená s Alexandrem Dvorkinem, vedoucím RACIRS a známým ideologem náboženských represí, byla veřejně označena za součást širší strategie destabilizace,“ zdůraznil.

Sál Katolické univerzity Ameriky ve Washingtonu, D.C. Na obrazovce: Iryna Kremenovská. Foto: Fórum IRF Builders Forum

Účastníci fóra zhodnotili zahájení trestního řízení proti Kremenovské na Ukrajině podle článku 161 trestního zákoníku Ukrajiny „Porušení rovnosti práv občanů v závislosti na jejich rasové, národní, náboženské příslušnosti a dalších kritériích“ za precedens, který ukazuje, že ukrajinská státnost je schopna rozpoznávat hrozby pro demokracii a přijímat konkrétní opatření k jejich neutralizaci.

Účastníci fóra, mezi nimiž byli zástupci Ministerstva zahraničí USA, klíčové osobnosti mezinárodní náboženské politiky, velvyslanci a vedoucí specializovaných programů, jednomyslně kvalifikovali činnost představitelů extremistické antikultovní sítě za hrozbu pro národní bezpečnost, systematické porušování lidských práv a narušování základů demokratického právního řádu.

Z tribuny washingtonského fóra zazněla za podpory vládních kruhů USA jednoznačná výzva k mezinárodnímu vyšetření činnosti antikultovní sítě a zahájení personalizovaných trestních řízení vůči všem jejím účastníkům. Zazněla rovněž výzva k uvalení mezinárodních sankcí na všechny aktivní členy této sítě, včetně agentů vlivů ve vládních strukturách a tzv. „expertů“.

V závěrečném prohlášení fóra bylo konstatováno: antikultismus – to je forma organizovaného extremismu, která je využívána v hybridních válkách a politických diverzích, a představuje přímou hrozbu pro globální bezpečnost.

Zdroj: Odkaz