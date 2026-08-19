Vyměnila jsem zámek. A nelituju toho
Když jsem si pořídila byt jen pár ulic od domu, kde jsem vyrůstala, připadalo mi to jako malý zázrak. Konečně vlastní prostor. Konečně místo, kde si můžu zavřít dveře a být sama sebou.
S mladší sestou jsem vždycky dobře vycházela, takže jsem jí svěřila klíče, aby mi mohla zalívat kytky a starat se o kočku, když zrovna nejsem doma. Nevadilo mi, že se v bytě občas zdrží. Ale to mě nenapadlo, kam až to časem zajde.
Začalo to nenápadně. Sem tam jsem si všimla, že něco není na svém místě. Že v lednici chybí jídlo, které jsem si koupila. Ale co už – je to moje sestra, přece z toho nebudu dělat aféru, i když jsem ji upozornila, ať mi jídlo nebere, nebo ho aspoň nahradí.
Když se mě sestra zeptala, jestli by si mohla do bytu přivést kamarádku, odmítla jsem. Ale zřejmě ne dost důrazně, protože se stalo ještě něco horšího.
Když jsem se jednou vrátila domů dřív, načapala jsem ji na gauči – a nebyla sama. A taky toho na sobě moc neměla, stejně jako její nový přítel.
Ten moment byl tak absurdní, že jsem se nezmohla ani na křik. Připadala jsem si jako v nějaké telenovele. A sestra? Tvářila se, jakoby nic, že je to vlastně úplně normální. Že jsem to já, kdo přehání a dělá scény. Snad se tak moc nestalo, ne?
Nejvíc mě štve, že jsem jí už jednou řekla, ať si ke mně nikoho nevodí – a ona si místo kamarádky přitáhne dokonce přítele. Asi si prostě řekla, že když má klíče, může si dělat, co chce.
Když odešli, sedla jsem si na ten gauč, kterého se teď trochu štítím, a uvědomila si, že sestře klíč nemůžu nechat. Jenže domluvit se s ní bylo nemožné. Pořád se vymlouvala, proč se zrovna nemůžeme sejít, aby mi klíč vrátila, nebo ho čirou náhoudou „zapomněla“, když ho měla hodit do schránky.
Tak jsem nechala vyměnit zámek.
Zjistila to ve chvíli, kdy se pokusila dostat dovnitř. A samozřejmě se urazila a domáhá se pochopení i u rodičů. Ti se do toho naštěstí odmítají zapojovat.
Co jsem měla dělat? Nechat sestru, aby si s mým bytem dělala, co chce? Aby si tu jedla moje jídlo a vodila sem pánské návštěvy?
Byt je můj. A když nerespektuje ani základní hranice a pravidla slušnosti, ať se nediví, že klíč už nepasuje.
Jiří Vacek
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