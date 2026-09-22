Snoubenka chce zůstat s dětmi doma. A já chci být táta, ale ne chodící peněženka
Moje snoubenka má jasno. Až budeme mít děti, chce s nimi zůstat doma. Dlouho. Říká, že čím víc se jim bude věnovat, tím to bude lepší - pro ně i pro ni. A já ji poslouchám a přikyvuju, protože ji chápu. Má v sobě mateřský cit, který obdivuju. Ten klid, s jakým mluví o dětech, které ještě nemáme, jako by už dávno běhaly po bytě. A já je chci taky. Chci rodinu, chci děti, chci chaos, který dává životu smysl.
Ale zároveň přemýšlím. Mám dobrý plat, kolem sto sedmdesáti tisíc měsíčně. Domácnost bych utáhl i bez jejího příjmu, ale nelíbí se mi myšlenka, že všechno bude stát jen na mně. Nejde o peníze. Jde o princip. O rovnováhu. O to, že partnerství má být o dvou lidech, kteří táhnou za jeden provaz - ne o jednom, který drží provaz, a druhém, který je tažen.
Bojím se, že přijde o pracovní návyky. Že se jí z práce stane cizí svět. A taky přemýšlím nad tím, jak se to jednou promítne do jejího důchodu. Až bude stará, bude se počítat každý rok, který strávila mimo zaměstnání. A já nechci, aby si jednou říkala, že to byla chyba.
Říkám jí, že po třech letech by se měla vrátit. Ne proto, že bych ji chtěl vyhnat z domu. Ale proto, že život se mění. Stát se může cokoli. A já nerad spoléhám na to, že „nějak bude“.
Když o tom mluvím, vidím, že ji to zraňuje. Že má pocit, že jí beru něco, co ještě nezažila. Ale já chci, aby jednou žila v partnerství, kde budou pracovat oba. Kde si vytvoříme rezervy nejen pro sebe, ale hlavně pro ty plánované děti. Protože jednou vyrostou. A budou potřebovat pomoct - s bydlením, s životem, s tím, co přijde po nás. A to všechno stojí peníze.
Možná jsem moc racionální. Možná má pravdu ona. Ale když se dívám na lidi kolem, vidím, že „nějak“ často znamená „špatně“. A já chci, aby to bylo dobře. Pro nás oba. Pro naši rodinu. I pro ten klid, který si teď plánujeme, aniž bychom tušili, jak rychle se může rozplynout.
Jiří Vacek
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