Roky jsem partnera přemlouval, ať se sestěhujeme. Po pár měsících ho mám plné zuby
Když jsme spolu začínali, všechno bylo jak z katalogu. Kino, sushi, víkend v Budapešti, sdílené playlisty. Čtyři roky vztahu, který měl rytmus, řád a vlastní soundtrack. Jenomže já už dávno dostal geniální nápad: „Co kdybychom bydleli spolu?“ Romantika, úspora nájmu, společné snídaně. Dlouho jsem ho přemlouval – abych zjistil, že snídaně dělám jen já.
První měsíc byl ještě snesitelný. Druhý už ne. Zjistil jsem, že můj partner má zvláštní talent: dokáže sedět osm hodin u počítače, hrát hry a zároveň tvrdit, že „odpočívá po práci“. Když jsem se zeptal, jestli by mohl aspoň pověsit prádlo, odpověděl: „Jasně, až dokončím misi.“ Ta mise trvá dodnes.
Hádáme se o všechno. O prací prášek, o to, kdo má koupit toaletní papír, o to, proč se ručníky neperou samy. Kolem něj bylo vždycky živo, ale doma je to lenoch. A já mám pocit, že jsem si domů nastěhoval teenagera s kreditkou.
A někdy si říkám: Jak je možné, že jsem to dřív neviděl? Že jsem si nevšiml, jak se vyhýbá povinnostem, jak všechno odkládá, jak má tendenci čekat, až věci vyřeší někdo jiný? Možná proto, že když spolu nebydlíte, vidíte jen highlighty. Vztah je jako instagram - ukazuje jen to, co je hezké, upravené, nasvícené. A společné bydlení je zase jako otevřít složku „raw footage“. Najednou tam jsou scény, které nikdo nechtěl zveřejnit.
Říká se, že člověka poznáš, až když s ním žiješ. A já začínám mít podezření, že je to pravda. Do té doby vidíš jen to, co ti ukáže. Ale když sdílíte koupelnu, kuchyň, ledničku a koš na prádlo, vidíš všechno. Včetně toho, jak někdo dokáže ignorovat plný odpadkový koš tak dlouho, až máš pocit, že čeká, že se sám teleportuje.
A co když tahle fáze trvá dlouho? Co když se z „zkusíme to“ stane „už je to takhle dva roky“? Představa, že bychom takhle fungovali dlouhodobě, mě děsí. Ne proto, že bych ho neměl rád. Ale proto, že mám rád i sebe - a začínám mít pocit, že v tomhle nastavení se pomalu ztrácím.
Nejhorší je, že nemá kam jít. Svůj byt pustil, protože jsem ho k tomu přesvědčil. „Bude nám líp,“ říkal jsem. Teď bych nejradši řekl: „Bude nám líp, když se odstěhuješ.“ Ale kam? Do virtuálního světa, kde má aspoň uklizeno?
Někdy večer sedím na gauči, koukám na něj, jak hraje, a přemýšlím, jestli tohle je ta dospělost, o které se mluví. Možná jo. Možná dospělost znamená zjistit, že láska není o tom, s kým chceš být, ale s kým dokážeš žít. A že mezi těmi dvěma větami může být zatraceně velký rozdíl.
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