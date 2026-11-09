Rodina si místo mého jídla dala pizzu. Tak jsem odjela i s občerstvením
Můj sedmiletý synovec slavil narozeniny a já jsem se nabídla, že připravím občerstvení pro všechny hosty. Nebyl to úkol, který by mi někdo vnutil, a popravdě jsem se na to docela těšila. Den předem jsem nakoupila suroviny a několik hodin strávila přípravou salátů, jednohubek a dalších věcí zhruba pro patnáct lidí.
Oslava měla začínat ve dvě odpoledne a všechno jsem měla načasované tak, aby jídlo dorazilo čerstvé. Jenže plány mají jednu nepříjemnou vlastnost. Fungují pouze do chvíle, než se někde stane dopravní nehoda. Právě kvůli jedné takové jsem skončila v koloně, která se téměř nehýbala. Volala jsem sestře, že budu mít zpoždění, a snažila se dorazit co nejrychleji. Když jsem se nakonec dostala na místo, nebylo to o několik minut později, ale asi o hodinu a půl.
Vešla jsem dovnitř a první věc, které jsem si všimla, nebyl oslavenec ani hosté, ale hromada krabic od pizzy na stole. V tu chvíli mi bylo jasné, že se mezitím našlo jiné řešení.
Omluvila jsem se za zpoždění a zamířila zpátky k autu pro připravené občerstvení. Sestra mě ale zastavila a s úsměvem prohlásila, že je to zbytečné, protože pizza byla stejně lepší.
Možná to myslela jako nevinný vtip. Možná ji vůbec nenapadlo, jak to vyzní. Jenže někdy člověk pozná, že jedna věta dopadne přesně na místo, kde už je stejně dost naštvaný.
Nedala jsem na sobě nic znát. Popřála jsem synovci, předala mu dárek, chvíli se usmívala na příbuzné a tvářila se, že je všechno v pořádku. Uvnitř jsem ale věděla, že tam nechci zůstat ani o minutu déle. Po chvilce jsem se nenápadně zvedla a i s občerstvením odjela.
Cestou domů jsem míjela místo, kde se pravidelně scházejí lidé bez domova. Zastavila jsem, vytáhla připravené saláty a jednohubky a rozdala je lidem, kteří tam seděli. Nepotřebovala jsem poděkování ani dojemnou scénu. Měla jsem jen pocit, že když už jsem několik hodin připravovala jídlo, které nikdo na oslavě nepotřeboval, mohlo by skončit u někoho, kdo o něj stojí.
Když jsem se doma podívala na displej svého telefonu, čekala tam řada zmeškaných hovorů a několik zpráv. Rodina se ptala, kde jsem, proč jsem odešla, a hlavně kde skončilo občerstvení. Právě poslední otázka mi připadala ze všeho nejzajímavější.
Když jsem dorazila pozdě, dozvěděla jsem se, že pizza byla stejně lepší. Ve chvíli, kdy občerstvení zmizelo, se však najednou ukázalo, že ho lidé vlastně očekávali. Odepsala jsem proto stručně, že jsem jídlo rozdala lidem, kteří o něj měli zájem.
Rodina – a sestra zvlášť – mě teď obviňuje, že jsem malicherná, ale já si to tak docela nemyslím. Věděli přece, že přijdu později. A já chápu, proč si pořídili pizzu, ale hanět kvůli tomu jídlo, které mě stálo tolik práce, ačkoliv ho ani neochutnali, nemuseli v prvé řadě oni.
Jiří Vacek
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