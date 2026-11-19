Požádala mě o doporučení, já ji ale u sebe v práci nechci
Před několika lety jsme s kamarádkou pracovaly ve stejné firmě na podobné pozici. Rozuměly jsme si dobře, práce nás bavila a mimo kancelář jsme si občas zašly na kávu nebo se potkaly s dalšími kolegy. Když později dosáhla povýšení a stala se mou nadřízenou, měla jsem z toho upřímnou radost a byla jsem přesvědčená, že nám spolupráce bude fungovat stejně dobře jako do té doby.
Ze začátku se vlastně nic zásadního nezměnilo. Postupně jsem si ale začala všímat, že po mně chce stále více věcí, které s mojí prací příliš nesouvisely. Nejdřív šlo o drobnosti, které člověk kamarádce rád pomůže vyřešit. Připomněla jsem jí schůzku, pomohla něco zorganizovat nebo zařídila maličnost, na kterou sama neměla čas.
Jenže podobných žádostí začalo přibývat. Najednou jsem měla pocit, že vedle své vlastní práce řeším také značnou část té její. Organizovala jsem jí kalendář, hlídala termíny a starala se o věci, které by si běžně měl řešit vedoucí pracovník sám. Postupně se přidávaly i záležitosti, které už s prací nesouvisely vůbec. Několikrát jsem například vyzvedávala její soukromé balíčky z e-shopů nebo zařizovala různé pochůzky, které neměly s chodem firmy nic společného.
Možná bych to tehdy vnímala jinak, kdyby podobné úkoly dostávali i ostatní kolegové. Jenže nedostávali. Postupně jsem získala pocit, že právě proto, že jsme byly kamarádky, ode mě očekávala něco, co by si od jiných lidí nedovolila žádat.
Čím déle to trvalo, tím více mě to vyčerpávalo. Nejhorší nebylo ani množství práce, ale zvláštní pocit, že neumím nastavit hranici mezi pracovním a osobním vztahem. Kdykoliv jsem chtěla něco odmítnout, měla jsem pocit, že tím odmítám kamarádku, ne nadřízenou.
Nakonec jsem dospěla do bodu, kdy jsem z firmy odešla. Dodnes si myslím, že to byla škoda. Ta práce mě bavila, rozuměla jsem si s většinou kolegů a prostředí mi vyhovovalo. Neodcházela jsem kvůli firmě, ale kvůli situaci, ve které jsem měla stále silnější pocit, že jsem se stala člověkem pro všechno.
Překvapivé je, že naše přátelství tím úplně neskončilo. Nevídáme se často, ale občas se potkáme na oslavách nebo večírcích společných známých, prohodíme pár slov a chováme se k sobě normálně. Nikdy jsme si o tom všem otevřeně nepromluvily, a možná právě proto mezi námi nedošlo k žádné velké hádce. Pak se ale stalo něco, co mě vrátilo o několik let zpátky.
V mé současné práci se uvolnila pozice vedoucí a vedení hledalo vhodného kandidáta. Krátce nato se mi ozvala právě bývalá kamarádka a naznačila, že by o místo měla zájem. Nepřímo počítala s tím, že bych ji mohla doporučit. A já jsem zjistila, že je mnohem jednodušší radit ostatním, jak se mají zachovat, než rozhodovat sama za sebe.
Nebyla jsem přesvědčená, že by svou práci neuměla. Naopak. Vím, že je schopná a zkušená. Kdyby nebyla, nikdy by vedoucí pozici nezískala ani v minulé firmě. Problém spočíval v něčem jiném. Velmi dobře jsem si pamatovala, jaké to bylo pracovat pod jejím vedením. Pamatovala jsem si všechny chvíle, kdy jsem řešila její povinnosti místo vlastních, i ten pocit, že využívá naše přátelství způsobem, který mi nebyl příjemný.
Nakonec jsem se rozhodla, že ji doporučovat nebudu. Nesnažila jsem se jí práci překazit, nikde jsem o ní nemluvila špatně a nedávala jsem jí negativní reference. Jednoduše jsem se rozhodla, že svým dobrým jménem ji nezaštítím.
Přesto jsem měla výčitky svědomí. Část mě si říkala, že si možná hýčkám starou křivdu příliš dlouho. Možná se změnila. Možná by dnes byla úplně jinou vedoucí než tehdy. Možná jsem měla dát minulosti šanci zůstat minulostí. Jenže druhá část mě si velmi dobře pamatovala, proč jsem z předchozí firmy odcházela.
Doporučení totiž není formalita. Když někoho doporučíte, říkáte tím ostatním, že za něj do určité míry ručíte. Že mu důvěřujete. A právě důvěra byla věc, kterou jsem jí po našich společných zkušenostech už dát nedokázala.
Čím déle jsem o celé situaci přemýšlela, tím více jsem si uvědomovala, že možná nejde o pomstu ani o zlobu. Spíš jde o hranici, kterou jsem si po letech konečně dokázala nastavit.
Možná jsem se nezachovala dokonale. Možná by někdo jiný na mém místě udělal velkorysejší rozhodnutí. Já ale vím, jaké bylo přijít o práci, která mě bavila, jen proto, že jsem příliš dlouho nedokázala říct dost. A jestli jsem se z té zkušenosti něco naučila, pak to, že chránit vlastní hranice ještě neznamená být zlý člověk. Někdy to jen znamená, že si člověk konečně vzpomene, proč si je měl nastavit už dávno.
Jiří Vacek
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