Odešel jsem z restaurace kvůli křiku dítěte. Jeho matka mě obvinila z diskriminace
Pracuji v kanceláři, kde se občas nahromadí tolik problémů, že člověk přestane rozeznávat, co je skutečně naléhavé a co jen někdo označil vykřičníkem, aby svou nervozitu přenesl také na ostatní. Jeden takový den jsem od rána opravoval chybu, kterou jsem podle všeho nezpůsobil, ale nějakým kancelářským kouzlem se stala mou odpovědností, a zároveň jsem připravoval podklady pro nadřízeného, který je potřeboval nejlépe už předchozího dne.
Kolem poledne jsem pochopil, že pokud ještě chvíli zůstanu u počítače, začnu útěk z budovy požárním schodištěm považovat za rozumné kariérní rozhodnutí. Vyrazil jsem proto do nedaleké restaurace, kde jsem chtěl alespoň na půl hodiny přestat myslet na tabulky, termíny a tón posledního e-mailu. Nepotřeboval jsem žádný mimořádný gastronomický zážitek, stačilo teplé jídlo a chvíle, během níž po mně nikdo nebude požadovat vysvětlení ani opravený dokument.
Krátce poté, co jsem se posadil a objednal si, jsem si všiml matky s dítětem u nedalekého stolu. Dítě bylo velmi neklidné, shazovalo příbory, odstrkovalo nádobí, házelo věcmi a hlasitě vykřikovalo, zatímco matka se snažila zachraňovat předměty padající na podlahu a současně situaci uklidnit. V jednu chvíli dítě převrhlo také misku s polévkou, takže se k běžnému restauračnímu ruchu přidal další křik, hluk odsouvaných židlí a pohledy lidí od okolních stolů.
Napadlo mě, že dítě může mít autismus nebo jiné specifické potřeby, ale z několika minut u vedlejšího stolu samozřejmě žádnou diagnózu určit nelze. Nechtěl jsem dítě napomínat, stěžovat si obsluze ani rozdávat nevyžádané rady o výchově, protože mi bylo jasné, že své reakce možná nedokáže ovládat a jeho matka nemá žádné tlačítko, kterým by je mohla vypnout.
Když mi však přinesli jídlo, zjistil jsem, že se nedokážu soustředit ani na první sousto. Po dopoledni plném telefonátů a kancelářského napětí jsem potřeboval hlavně trochu ticha, a tak jsem požádal obsluhu o krabičku s tím, že si oběd odnesu do nedalekého parku. Neměl jsem v úmyslu pořádat demonstrativní odchod ani dávat komukoli najevo pohoršení, pouze jsem usoudil, že bude nejsnazší, když se přesunu já.
Když jsem začal ukládat jídlo do krabičky, matka si toho všimla a poznamenala, že podobné chování považuje za diskriminační. Nejdřív jsem ani nepochopil, že mluví na mě, protože diskriminaci jsem si do té chvíle spojoval s něčím vážnějším než s balením oběda, ale potom se mě přímo zeptala, zda mi její dítě překáží natolik, že kvůli němu musím odejít.
Vysvětlil jsem jí, že mám za sebou náročné dopoledne a potřebuji se pouze v klidu najíst. Řekl jsem, že dítěti nic nevyčítám, nechci si na něj stěžovat a odcházím jen proto, že jsem unavený a hluk v tu chvíli nezvládám. Připadalo mi samozřejmé, že mohu prostředí, které mi nevyhovuje, opustit, aniž by to automaticky znamenalo odsouzení lidí, kteří v něm zůstávají.
Matka se však nenechala přesvědčit a zvýšeným hlasem mi řekla, že své dítě už deset let brání před lidmi, kteří na něj zírají, odsuzují ho nebo odcházejí jen proto, že se nechová podle jejich představ. Můj odchod podle ní představoval další podobnou situaci, protože jsem jejímu dítěti dával najevo, že s ním nechci sdílet jednu místnost.
V tu chvíli se z obyčejného oběda stal společenský experiment, do kterého se nikdo dobrovolně nepřihlásil a pro který neexistuje správný postup vytištěný na jídelním lístku. Mohl jsem zůstat a předstírat, že hluk nevnímám, nebo se začít hádat o významu slova diskriminace, což by restauraci obohatilo pouze o další hlasitou scénu. Nakonec jsem se proto omluvil za to, že můj odchod působil urážlivě, vzal krabičku a odešel.
Když jsem si venku sedl na lavičku, místo pracovních problémů jsem přemýšlel o tom, co mi řekla. Dítě jsem nechtěl urazit ani trestat za chování, které zřejmě nedokázalo ovládat, ale zároveň jsem věděl, že kdybych zůstal, svou jedinou přestávku toho dne bych strávil v prostředí, z něhož jsem se snažil alespoň na chvíli uniknout.
Začal jsem zvažovat, zda matka přece jen neměla částečně pravdu. Možná můj odchod působil demonstrativněji, než jsem zamýšlel, protože význam podobného gesta neurčuje pouze úmysl, ale také zkušenost člověka na druhé straně. Dokázal jsem si představit, že matka měla za sebou roky pohledů a poznámek, kvůli nimž v mém jednání neviděla unaveného zaměstnance hledajícího půl hodiny ticha, ale dalšího člověka odmítajícího přítomnost jejího dítěte.
Současně jsem však nemohl přehlédnout ani vlastní potřebu klidu. Kdybych dítě napomínal, pronášel poznámky o nevychovanosti nebo požadoval, aby odešli, byla by situace mnohem jednoznačnější. Nic takového jsem ale neudělal, pouze jsem se rozhodl změnit místo, na kterém sním svůj oběd, a odešel jsem právě proto, abych nemusel nikoho omezovat.
Dodnes nevím, jestli pro podobné situace existuje univerzálně správné řešení. Kdybych zůstal, potlačil bych vlastní potřebu klidu, abych nezranil někoho, koho jsem vůbec nechtěl soudit. Když jsem odešel, ochránil jsem sebe, ale současně jsem se stal dalším člověkem, jehož reakci matka vnímala jako odmítnutí jejího dítěte.
Nejzvláštnější na tom je, že jsme oba chtěli něco zcela pochopitelného. Matka si přála, aby její dítě mohlo být ve veřejném prostoru bez ponižování a odsuzování, zatímco já jsem chtěl strávit přestávku způsobem, který mi dovolí zvládnout zbytek pracovního dne. Ani jedna z těchto potřeb mi nepřipadá bezohledná, pouze se na chvíli potkaly u dvou blízkých stolů a ukázalo se, že vedle sebe nemohou vždy existovat bez nepříjemného střetu.
Příště se nejspíš pokusím zachovat citlivěji a nejprve požádám o jiné místo nebo se přesunu méně nápadně. Ani po této zkušenosti si ale nemyslím, že je potřeba klidu sama o sobě bezohledná, protože někdy člověk opravdu jen potřebuje sníst oběd v tichu a netuší, že několik kroků směrem ke dveřím může pro někoho jiného znamenat mnohem víc.
Jiří Vacek
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