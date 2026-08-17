Nechtěla jsem děti. A pořád nechci.
Nikdy jsem neměla mateřské pudy. Ani ten náznak, co prý přijde, když žena vidí miminko. Jen na mě šla únava, když jsem si představila, že bych měla znovu žít život, který jsem už vlastně jednou prožila.
Jako dítě jsem se musela hodně starat o mladší sourozence. Krmila jsem je, hlídala, uklízela, utěšovala. Byla jsem jako malá máma v domě, kde se dospělí často tvářili, že všechno zvládnou, ale ve skutečnosti to nechávali na mně. A tehdy jsem si slíbila, že až budu dospělá, budu mít klid. Že si život zařídím po svém — bez dětí, bez chaosu, bez neustálé odpovědnosti za někoho jiného.
Můj muž to věděl od začátku, mluvili jsme o tom otevřeně. Nikdy se mě nesnažil přesvědčit, nikdy mi to nevyčítal a byli jsme oba spokojení.
Až do chvíle, kdy jeho desetiletý synovec přišel při nehodě o rodiče. Nikdo nechce, aby skončil někde v ústavní péči, ale taky se nikdo nehrne do toho, aby se ho ujal. Má sice prarodiče, tetu a strýce, ale všichni se tváří, že se jich to netýká, nebo hledají výmluvy, proč to zrovna oni nemohou být.
A já jsem za bezcitnou mrchu, když říkám, že to nezvládnu a nechci být náhradní matkou. Nechci znovu žít život, který už jsem si jednou odžila, a nevidím důvod, proč by to péče neměla být na někom jiném, kdo je klukovi pokrevně blíz.
Můj muž se tváří, jako bych provedla něco hrozného, ale já jsem přece nic nezměnila. To on po mě chce něco, co jsem vždycky jasně odmítala.
Říká, že je to naše zodpovědnost. Že to dítě potřebuje domov. A já mu odpovídám, že domov není jen místo, kde někdo spí. Je to i člověk, který má sílu ho vytvářet. A já tu sílu nemám. Nechci ji mít. Nechci se znovu probouzet s pocitem, že celý můj den patří někomu jinému.
Možná kvůli tomu přijdu o manžela.
Možná se jednoho dne sbalí a odejde k někomu, kdo bude chtít být „ta správná žena“, která se přizpůsobí, obětuje, zachrání situaci. Ale já to neudělám.
Ne proto, že bych byla tvrdá. Ale proto, že jsem se už jednou ztratila v životě, který nebyl můj. A znovu to neudělám — ani kvůli lítosti, ani kvůli očekávání ostatních.
Možná to zní chladně. Ale někdy je největší upřímnost právě v tom, že člověk odmítne být tím, kým ho chce mít někdo jiný.
Jiří Vacek
Je v pořádku, že jsem mu zablokovala kartu?
Když jsem se vrátila domů a našla plíseň, zatímco on utrácel za nesmysly, došlo mi, že zablokovat kartu je menší zlo než dál předstírat, že se na něj můžu spolehnout.
Jiří Vacek
Odmítl jsem být sestřiným nouzovým kontaktem. Jsem špatný člověk, nebo jen upřímný?
Asi před rokem jsem skončil v nemocnici po autonehodě. Během pár vteřin, kdy se sklo sypalo na asfalt, mě život přesvědčil, že je mnohem křehčí, než jsem si do té doby připouštěl.
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Kapli rozkradli, sochy z ní někdo rozstřílel. Teď dostává opravenou tvář
V Kunraticích, místní části Šluknova na Děčínsku, finišuje obnova barokní kaple sv. Cyrila a...
Klimatizace ve zlínské MHD? Zapíná se, až když teplota uvnitř dosáhne 26 stupňů
Cestování městskou hromadnou dopravou ve Zlíně a Otrokovicích je během současných veder výrazně...
Zahrady děčínského zámku doplnila Lidická hrušeň
V zahradách děčínského zámku byl zasazen štěp Lidické hrušně – jediného ovocného stromu, který...
Klášterečtí hasiči mají nový elektromobil
Dobrovolní hasiči z Klášterce nad Ohří mají k dispozici nový elektromobil. Město ho pořídilo, aby...
- Počet článků 2
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1258x