Je v pořádku, že jsem mu zablokovala kartu?
Dlouho jsem si říkala, že jeho nepořádnost je jen vlastnost, kterou člověk musí nějak přijmout. Ponožky všude, nádobí, které už skoro tvořilo vlastní ekosystém, věci odložené „jen na chvilku“, která se protáhla na týdny. Nic příjemného, ale pořád něco, co se dá s notnou dávkou shovívavosti přežít.
Jenže pak přišel o práci. Naivně jsem si myslela, že když bude doma, aspoň se zapojí. Uleví mi a o něco se taky postará. Ale jediné, co si byl ochotný vzít na starost, byly nákupy.
Vůbec jsem nad tím nepřemýšlela a nechala mu vystavit vlastní kartu k mému účtu, když na tom jeho bez práce moc peněz nezbývalo. Takže nakupoval za moje a moc se u toho zrovna neomezoval. Někdy jsem si až říkala, jestli se snad nesnaží utratit co nejvíc peněz za co největší hlouposti.
Pak jsem odjela na týden pryč na služebku. Vůbec mě nenapadlo, že by se doma mohlo něco zásadního stát. Když jsem ale po návratu otevřela dveře, hned jsem viděla, že je zle. Plíseň. Ne taková ta malá, co se dá ještě v začátcích řešit sprejem a trochou optimismu. Ale spíš taková, která vám dá jasně najevo, že byt mezitím přešel do jiného stavu existence.
Stála jsem tam, dívala se na tu spoušť a uvědomila si, že už nemám sílu řešit jeho výmluvy a věčný chaos v bytě.
Takže mi došla trpělivost a udělala jsem to jediné, co mě v tu chvíli napadlo – zablokovala jsem mu kartu.
Zjistil to v obchodě. Prý stál u pokladny, v ruce nějakou „nutnost“, a karta mu neprošla. Když jsem mu řekla, že to není omyl, hrozně se urazil.
Nebyla s ním vůbec řeč, úplně odmítl uznat, že někde dělá chybu. Ještě na mě křičel. Zkrátka dotčené ego uražené tím, že jsem mu zavřela kohoutek.
Místo lítosti jsem cítila jen zadostiučení z toho, že jsem udělala správně. Když jsem od něj něco potřebovala, kašlal na to. Nezvládal ani základní věci, zato utrácet mu šlo skvěle.
Takže jsem ráda, že jsem mu kartu zablokovala, nenechám se přece jen využívat.
Jiří Vacek
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