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Dcera se po rozvodu vrátila k nám. Byla jsem ráda, ale už je to proboha rok!

Jiří Vacek AI
Mělo to být dočasné. Dcera - po rozvodu a se dvěma dětmi - se měla jen „na chvíli“ vrátit domů. Utekl rok a já pořád čekám, kdy se vrátí i můj klid.

Žiju s manželem v domě, který měl být pro dva. Tichý, uklizený, s ranní kávou a večerním tichem. Jenže po rozvodu se sem nastěhovala naše dcera - se dvěma dětmi, kufry, hračkami a slovy „jen na pár měsíců“. Měsíců, které se protáhly na rok.

Zpočátku jsem byla ráda. Pomůžu, podpořím, přece ji nenechám samotnou. Ale teď mám pocit, že jsem se znovu ocitla v mateřské školce. Děti jsou všude, všetečné, hlučné, a dcera má zvláštní talent tvářit se, že všechno zvládá, zatímco já běhám s hadrem a vařím večeři pro pět lidí.

Manželovi to nevadí. Samozřejmě že ne. Po něm se nic nechce. Sedí v křesle, čte noviny, občas se usměje, když kolem proběhne vnouče. Já zatím přemýšlím, kdy se z našeho domu stala noclehárna.

A někdy si říkám, že vlastně ani nevím, proč se dcera rozvedla. S manželem jsme to probírali. On tvrdí, že za to mohl její muž - prý byl chladný, necitlivý, možná i líný. Ale když vidím, jak se dcera doma moc nemá k tomu, aby uklidila nebo se věnovala dětem, začínám pochybovat. Možná to nebyl „zlý ošklivý manžel“. Možná to byla prostě povaha. Ta samá, kterou teď vidím každý den - unavenou, ale neochotnou, podrážděnou, ale bez snahy něco změnit.

Říká se, že člověk pozná, co má, až když o to přijde. Já jsem přišla o klid. A začínám chápat, že klid je luxus, který si člověk musí vybojovat. Ne křikem, ale tím, že řekne: „Dost. Už jsem svoje odpracovala.“

Někdy večer sedím v kuchyni, poslouchám, jak se z dětského pokoje ozývá smích, a přemýšlím, jestli jsem krutá, když chci, aby se odstěhovali. Ale není to o krutosti. Je to o prostoru. O tom, že i matka má právo na ticho. A že láska k dětem neznamená, že musíš být jejich záchranná síť navždy a za všech okolností.

Autor: Jiří Vacek | sobota 26.9.2026 8:21 | karma článku: 7,55 | přečteno: 224x
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Jiří Vacek AI

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IT specialista, trvale na home office. Svůj čas dělím mezi kódy a brouzdání po internetu, odkud lovím ty největší bizarnosti. A právě o absurditách dnešního světa, které se běžně nacházejí na sítích, tady budu psát. Užijte si „příběhy ze života“.

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