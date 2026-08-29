Zavolejte za týden, kolegyně tu není. Pečující potřebuje pomoc teď, systém nabízí překážky
Na čtrnáct dní úlevy potřebujete razítka, rentgen a správný okres. Tak funguje pomoc pečujícím.
„Zavolejte si za týden, kolegyně tu není.“
I tak může znít odpověď člověku, který se dlouhodobě stará o devadesátiletou seniorku s demencí a potřebuje na čtrnáct dní zajistit odlehčovací pobyt.
Nechce se péče zbavit. Neodkládá svého blízkého. Potřebuje se jen vyspat, odjet, podstoupit vlastní léčbu nebo na chvíli nabrat síly, aby mohl pokračovat.
Po mém posledním článku mi napsala čtenářka, její jméno nebudu zveřejňovat. E-mail by byla škoda nechat zapadnout v soukromé schránce, protože přesně ukazuje rozdíl mezi službou popsanou na webových stránkách a tím, co musí absolvovat rodina, která ji skutečně potřebuje.
S rodinou má za sebou péči o devadesátiletou seniorku s demencí. Nejvíce jim život ztěžovaly rozdílné podmínky jednotlivých odlehčovacích služeb.
Někde chtěli kvůli čtrnáctidennímu pobytu provést vlastní sociální šetření. Jinde požadovali formuláře či poukazy od praktického lékaře. Další zařízení podmiňovalo přijetí trvalým bydlištěm v daném okrese a jiné chtělo před nástupem rentgen plic.
Do toho přicházely odpovědi už výše zmíněné.
A když už se podařilo nějaké místo najít, mohla rodina dostat nabídku dvoulůžkového, třílůžkového, nebo dokonce čtyřlůžkového pokoje.
Čtenářka to ve svém e-mailu pojmenovala naprosto přesně:
„Nevidím důvod, aby senioři bydleli jako děti na táboře.“
Odlehčovací služba má ulevit. Komu ale uleví administrativa?
Smysl odlehčovací služby je přitom jasný. Má na omezenou dobu převzít část péče o člověka se sníženou soběstačností a umožnit hlavnímu pečujícímu nezbytný odpočinek.
Může být terénní, kdy pracovník přichází do domácnosti, ambulantní, kdy člověk dochází do zařízení, nebo pobytová, při které v něm po určitou dobu bydlí. Tak ji popisuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí.
V teorii je to jeden z nejdůležitějších nástrojů prevence úplného vyčerpání rodiny.
V praxi však člověk nejprve zjišťuje, kdo službu poskytuje, zda má volnou kapacitu, pro jakou cílovou skupinu je určena a co všechno musí doložit. Potom opakovaně popisuje zdravotní stav seniora, úroveň jeho soběstačnosti, projevy demence, způsob komunikace, léky, hygienu, stravování i riziko pádu.
Když první zařízení místo nemá, začíná často celý proces znovu u druhého.
Jiné formuláře. Jiné podmínky. Jiné lékařské potvrzení. Nové sociální šetření.
A celou tuto cestu má absolvovat člověk, který žádá o pomoc právě proto, že už nemůže.
Sociální šetření samo o sobě není zbytečné
Bylo by nefér tvrdit, že zařízení žádné informace nepotřebuje.
Pracovníci musí před přijetím vědět, zda jsou schopni konkrétnímu člověku zajistit bezpečnou a odpovídající péči. Potřebují znát jeho zdravotní omezení, míru soběstačnosti, způsob dorozumívání i případné projevy demence.
Sociální šetření proto může mít svůj význam. Nemělo by jít jen o další papír, ale o zjištění skutečných potřeb seniora a posouzení, zda je daná služba dokáže naplnit. Také MPSV uvádí, že při jednání se zájemcem pracovník zjišťuje jeho životní a sociální situaci, potřeby, přání a představy o řešení. MPSV – informace pro veřejnost
Stejně tak zákon u pobytových sociálních služeb vyžaduje posudek praktického lékaře o zdravotním stavu.
Otázka tedy nezní, proč zařízení potřebuje něco vědět.
Otázka zní, proč rodina musí stejné údaje pokaždé znovu shromažďovat, opisovat a vysvětlovat, jako kdyby senior v předchozím zařízení ani u praktického lékaře nikdy neexistoval.
Proč nemáme jeden základní, přenositelný soubor podkladů, který by se pouze aktualizoval podle požadavků konkrétní služby?
Jeden senior, několik různých seznamů
Představme si, že chceme na čtrnáct dní ubytování v běžném hotelu. Jeden by požadoval občanský průkaz, druhý potvrzení od lékaře, třetí trvalé bydliště ve stejném okrese a čtvrtý rentgen plic.
Připadalo by nám to absurdní.
Senior samozřejmě nepřichází do hotelu. Přichází do sociální služby, kde bude potřebovat pomoc, dohled a někdy i velmi náročnou péči. Určité podmínky jsou proto pochopitelné.
Jenže pro rodinu stále platí, že každé zařízení může vytvořit jinou administrativní cestu.
Právní rámec přitom stanoví jen omezené důvody, pro které může poskytovatel odmítnout uzavření smlouvy. Patří mezi ně zejména nedostatečná kapacita, skutečnost, že služba není určena pro daný okruh osob, nebo zdravotní stav vylučující pobytovou službu. Při odmítnutí lze na žádost požadovat písemné oznámení s uvedením důvodu. Zákon č. 108/2006 Sb., § 91
U pobytové služby je zákonem vyžadován posudek praktického lékaře. Prováděcí vyhláška mezi vylučujícími zdravotními důvody uvádí také akutní infekční nemoc. Univerzální povinnost každého zájemce absolvovat rentgen plic však v těchto základních ustanoveních výslovně uvedena není. Vyhláška č. 505/2006 Sb., § 36
Zařízení může mít pro konkrétní požadavek zdravotní či provozní odůvodnění. Rodina ale musí předem srozumitelně vědět, proč je vyšetření potřebné, jak dlouho výsledek platí a zda nebude muset při další žádosti všechno absolvovat znovu.
Podobné je to s požadavkem na trvalé bydliště v konkrétním okrese. Rodina potřebuje vědět, zda jde o vymezení cílové skupiny služby, důsledek jejího regionálního financování, přednostní pravidlo při omezené kapacitě, nebo o podmínku, která nemá být používána jako samostatný důvod odmítnutí.
„Máme taková pravidla“ není dostatečné vysvětlení.
Čtrnáct dní není administrativně malá péče
Někdo může namítnout, že sociální šetření kvůli čtrnáctidennímu pobytu je přehnané.
Ani krátký pobyt však nemusí znamenat jednoduchou péči.
Člověk s demencí může být zmatený změnou prostředí, nemusí poznávat pracovníky, může v noci vstávat, hledat domov, odmítat hygienu nebo jídlo. Personál proto musí dostat dostatek informací, aby mohl reagovat bezpečně a důstojně.
Jenže administrativní zátěž by měla odpovídat situaci.
Pokud senior využívá odlehčovací pobyty opakovaně, neměla by rodina při každém nástupu začínat od nuly. Základní údaje by mohly zůstat platné a aktualizoval by se pouze zdravotní stav, léky, soběstačnost a další skutečnosti, které se od posledního pobytu změnily.
Místo deseti různých formulářů by mohl existovat jeden společný základ a několik opravdu nezbytných příloh.
Digitalizace přece nemá znamenat, že si člověk formulář stáhne z internetu, vytiskne ho a potom s ním obíhá stejné dveře jako před třiceti lety.
„Kolegyně tu není“ není systém
Nejvíce mě na zkušenosti čtenářky zasáhla právě obyčejná věta:
„Zavolejte si za týden, kolegyně tu není.“
Jedna zaměstnankyně může samozřejmě onemocnět, mít dovolenou nebo řešit jinou práci. To je lidské.
Jestliže se ale kvůli její nepřítomnosti zastaví celý přijímací proces, nejde už o problém jedné pracovnice. Je to problém nastavení organizace.
Pečující člověk nevolá proto, že si vybírá termín wellness pobytu. Může být na hranici sil. Může mít objednanou vlastní operaci, potřebovat vyřešit pracovní povinnosti nebo se obávat, že bez odpočinku už péči nezvládne bezpečně.
Služba určená k odlehčení nesmí být závislá na jediném člověku, jeho telefonním čísle a návratu z dovolené.
Když odpovědný pracovník není přítomen, musí existovat zastupitelnost. Alespoň někdo, kdo žádost převezme, zjistí naléhavost situace a řekne rodině, co bude následovat.
Senioři opravdu nejsou děti na táboře
Samostatnou kapitolou jsou pokoje, které se při odlehčovacích pobytech nabízejí.
Jeden, dva, tři nebo čtyři lidé v jedné místnosti nejsou jen otázkou ceny a kapacity. Je to otázka soukromí, důstojnosti, spánku a schopnosti člověka zvládnout nové prostředí.
Člověk s demencí může být už samotným přesunem z domova hluboce nejistý. Najednou má spát s několika cizími lidmi, z nichž každý má jiný denní režim, jiné projevy nemoci a jinou potřebu klidu.
Jeden v noci volá. Druhý bloudí. Třetí má rozsvícenou lampu a čtvrtý potřebuje opakovaně pomoc personálu.
Takové prostředí nemusí odlehčit ani seniorovi, ani rodině, která se po celou dobu obává, co se v zařízení děje.
Materiálně-technické standardy MPSV používané pro některé nové či podporované pobytové projekty označují za žádoucí jednolůžkové a nejvýše dvoulůžkové pokoje a výslovně připomínají, že soukromí patří k základním lidským potřebám. Neznamená to však, že každé starší zařízení už takové podmínky skutečně nabízí. Materiálně-technické standardy MPSV
Pokud dál přijímáme tří- a čtyřlůžkové pokoje jako normální řešení, říkáme tím seniorům, že jejich soukromí má menší cenu než naše neschopnost vytvořit dostatečnou kapacitu.
Oblast, kterou veřejnost objeví až ve chvíli nouze
Čtenářka napsala ještě jednu velmi přesnou větu:
„Tato oblast života je velmi opomíjená veřejností, dokud ji člověk sám nepotřebuje řešit.“
Dokud je člověk zdravý, jeho rodiče jsou soběstační a rodina normálně funguje, nemá důvod zjišťovat rozdíl mezi pečovatelskou, odlehčovací a pobytovou službou.
Potom přijde pád, nemocnice, diagnóza demence nebo náhlé zhoršení zdravotního stavu.
Rodina dostane seniora domů a teprve tehdy začíná hledat informace. Netuší, co má zařídit, jaké formuláře potřebuje a kam má zavolat. Službu potřebuje hned, ale systém se pohybuje v týdnech a měsících.
Přesně tehdy se ukáže, že informace rozdělené mezi několik úřadů, registrů a poskytovatelů nejsou skutečným navigačním systémem.
Jsou pouze mapou bez člověka, který by rodinu provedl cestou.
Na ministerstvu všichni vědí, že problém existuje
Čtenářce jsem odepsal krátce po dalším jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Odcházel jsem odtud úplně prázdný, ale zároveň odhodlaný pokračovat.
Nejhorší totiž není, že by o problému nikdo nevěděl. Vědí o něm úředníci, poskytovatelé, kraje, obce i politici. Existují analýzy, pracovní skupiny, strategie a plány.
Když se však začne mluvit o konkrétním řešení, za každou odpovědí se objeví další překážka.
Není dost personálu. Nejsou peníze. Rozhodují kraje. Rozhodují obce. Poskytovatelé jsou samostatné organizace. Musí se změnit zákon. Musí se počkat na projekt nebo dotační období.
Každý vysvětlí, proč právě on nemůže udělat víc.
Pečující rodině ale nikdo nevysvětlí, kdo tedy může, protože ona řeší problém teď a zůstává sama.
Demografická vlna se nebude ptát, zda jsme připraveni
V příštích desetiletích bude problém stále naléhavější.
Podle projekce Českého statistického úřadu se mají nejvyšší přírůstky počtu seniorů projevit kolem roku 2040, kdy se do této věkové skupiny posunou silné generace narozené v sedmdesátých letech. Podíl lidí ve věku 65 let a více má dlouhodobě růst ze současné přibližně jedné pětiny. ČSÚ – Projekce obyvatelstva
Nestačí však pouze spočítat, kolik lidí bude mít pětašedesát, sedmdesát nebo osmdesát let.
Musíme také vědět, jak budou žít a kdo bude schopen o ně pečovat.
Silné ročníky neprožily život všechny ve velkých rodinách žijících v jednom domě. Někteří lidé nemají děti, jiní jsou rozvedení, žijí sami nebo mají potomky stovky kilometrů daleko. Dospělé děti budou navíc samy pracovat, vychovávat své děti a možná současně pečovat o více stárnoucích příbuzných.
Už při Sčítání 2021 bylo v Česku evidováno 688 tisíc jednočlenných domácností lidí starších 65 let. Samostatně v bytě žilo přibližně 627 tisíc seniorů, tedy 29 procent všech lidí této věkové skupiny. ČSÚ – Domácnosti seniorů
Nemůžeme proto stavět budoucí systém na automatickém předpokladu, že se vždycky objeví dcera, syn nebo snacha a péči bez řečí převezmou.
Rodina je základ státu. Není ale jeho bezplatnou pobočkou
V minulosti se často opakovala věta:
„Rodina je základ státu.“
Rodina skutečně může být největším zdrojem bezpečí, blízkosti a každodenní pomoci. Nemůže se však stát náhradou za nefungující veřejný systém.
Nemůžeme po člověku chtít, aby opustil zaměstnání, zničil si vlastní zdraví a několik let poskytoval péči čtyřiadvacet hodin denně jen proto, že stát předpokládá, že se rodina nějak zařídí.
A už vůbec nemůžeme rodině po letech takové péče říct, že si měla odlehčovací službu najít dříve.
Možná ji hledala. Jen narazila na plnou kapacitu, jiný okres, další formulář, nové vyšetření nebo kolegyni, která zrovna nebyla v práci.
Rodina je základ státu. Ale není jeho bezplatnou, nepřetržitě otevřenou pobočkou bez nároku na dovolenou.
Budeme stavět důstojné služby, nebo přeplněné králíkárny?
Pokud stát, kraje a obce nezačnou budovat dostatečnou síť menších a dostupných služeb, dopadne demografická změna přesně tak, jak se dnes obáváme.
Kapacity se naplní. Čekací doby porostou. Jednolůžkový pokoj se stane nedostupným luxusem a více lidí bude přijímat jakékoli místo jen proto, že žádná jiná možnost nezbývá.
Dnešní tří- a čtyřlůžkové pokoje se mohou stát zítřejšími přeplněnými králíkárnami.
A v okamžiku nejvyšší nouze už bude lidem jedno, jak pokoj vypadá. Budou rádi, že získali vůbec nějaké lůžko.
Právě proto musíme otázku důstojnosti řešit teď, kdy ještě máme možnost podobu služeb ovlivnit. Ne až ve chvíli, kdy bude jediným kritériem volná postel.
Když bezvýchodnost dovede člověka k nejkrajnější otázce
Ve své odpovědi paní Iloně jsem napsal i velmi tvrdou myšlenku.
Dokážu si představit, že člověka dlouhodobě odmítaného systémem napadne, kde vzít peníze, aby mohl odjet do zahraničí a zaplatit si asistovaný odchod. Ani to samozřejmě není jednoduchá služba, kterou si stačí objednat, a nemá smysl dělat z krajních životních rozhodnutí zkratku v debatě o sociální péči.
Podstatné je něco jiného.
Jestliže člověka nedostupnost pomoci dovede až k úvaze, zda by nebylo jednodušší nebýt, není to argument pro rychlé soudy. Je to varovný signál zoufalství.
Takové výroky se nesmějí odbýt větou, že dotyčný pouze přehání. Pokud někdo vážně mluví o tom, že už nechce žít, potřebuje okamžitou podporu. Bezplatná Linka první psychické pomoci pro dospělé funguje nonstop na čísle 116 123; při bezprostředním ohrožení je nutné volat 155 nebo 112.
Sociální služba nemá člověka dovést až k otázce smrti. Má mu pomoci dál žít důstojně.
Co by se podle mě mělo změnit
Zkušenost paní Ilony není jen stížností. Ukazuje několik konkrétních míst, která by bylo možné změnit:
Jeden přenositelný základ žádosti
Rodina by měla jednou vyplnit základní údaje o potřebách seniora a tento dokument následně používat u více registrovaných služeb. Aktualizovaly by se pouze změny zdravotního stavu, léků a soběstačnosti.
Jednotný lékařský formulář
Praktický lékař by neměl pro několik zařízení vyplňovat pokaždé jiný formulář se stejnými údaji. Musí existovat jasný základ, který všechny služby uznají, a přesně popsané situace, kdy lze požadovat další vyšetření.
Veřejně viditelná kapacita
Rodina by neměla obvolávat desítky zařízení, aby zjistila, že nikde není místo. U každé služby by měla být dostupná alespoň orientační informace o kapacitě, čekací době a nejbližším možném termínu.
Zastupitelnost pracovníků
Žádost se nesmí na týden zastavit jen proto, že odpovědná kolegyně není přítomna. Každá služba musí mít člověka, který případ převezme nebo alespoň vyhodnotí jeho naléhavost.
Krizová odlehčovací kapacita
Vedle pobytů plánovaných měsíce dopředu musí existovat místa pro situace, kdy pečující náhle onemocní, zkolabuje nebo musí podstoupit léčbu.
Skutečný koordinátor péče
Rodina nepotřebuje jen seznam poskytovatelů. Potřebuje člověka, který zná místní síť, pomůže vybrat vhodnou službu a nenechá pečujícího začínat po každém odmítnutí znovu.
Důstojný standard pokojů
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje by se měly stát skutečným standardem, ne výsadou několika nových zařízení. Senior nepřestává potřebovat soukromí jen proto, že je starý, nemocný nebo odkázaný na pomoc.
Co může rodina udělat už dnes
Současný systém rodina sama nezmění, ale může alespoň trvat na srozumitelném postupu:
- požádat zařízení o úplný seznam podmínek ještě před zahájením přijímacího procesu,
- zeptat se, jak dlouho jednotlivá potvrzení platí a která lze použít opakovaně,
- při odmítnutí požádat o písemné uvedení důvodu,
- obrátit se na sociálního pracovníka obce s rozšířenou působností a požádat ho o zprostředkování služby,
- ověřit poskytovatele v Registru sociálních služeb,
- při nejasné nebo sporné podmínce žádat její konkrétní zdůvodnění.
Ani to však nemění základní problém: odpovědnost za propojení systému dnes stále leží především na člověku, který je už samotnou péčí vyčerpaný.
Děkuji za e-mail, který nesmí zapadnout
Čtenářce jsem poděkoval za její zkušenost a přeji jí, aby se nám společně podařilo tyto stojaté vody řádně rozvířit.
Podobné e-maily nejsou jen soukromým postesknutím jednoho člověka. Jsou svědectvím o tom, jak systém funguje ve skutečném životě.
V tabulce může být odlehčovací služba evidována jako existující kapacita. Pro rodinu však existuje teprve tehdy, když je dostupná, její podmínky jsou srozumitelné a dokáže přijmout konkrétního člověka ve chvíli, kdy pomoc potřebuje.
Do té doby je to pouze název v registru.
Myšlenka dne
Odlehčovací služba nezačíná ve chvíli, kdy je senior přijat. Začíná už tím, zda vyčerpaná rodina dokáže projít cestou k jejím dveřím.
Závěrečný dovětek autora
Děkuji čtenářce za důvěru a za zkušenost, která dala vzniknout tomuto článku. Právě konkrétní příběhy ukazují mnohem více než tabulky, strategie a ujišťování, že pomoc přece existuje.
Setkali jste se při hledání odlehčovací služby s rozdílnými formuláři, zdravotními požadavky, omezením podle bydliště nebo nedůstojným ubytováním? A podařilo se vám nakonec najít službu, která rodině skutečně pomohla? Budu rád, když svou zkušenost napíšete do komentářů.
Jiří Nebenführ
„Ty jsi silná, obdivuju, jak to vše zvládáš.“ Jenže, kdo pomůže člověku, když už nemůže.
Pečující člověk může navenek působit silně, zatímco uvnitř už jede z posledních sil. Pomoc sice podle úřadů existuje, ale kdo ji vyhledá, obvolá a zařídí, když člověk nemá energii ani klidně usnout?
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