„Zase jsem spadla, nechci vás otravovat.“ Proč byla tvrdohlavost mé mámy voláním o bezpečí
Při své každodenní práci v domově pro seniory i při vzpomínkách na péči o vlastní rodinu si neustále uvědomuji, kolik banálních, zdánlivě neviditelných situací kolem nás prochází. Postřehů a pozorování z terénu je celá řada, ale těch, které by rodinným pečujícím mohly posloužit jako skutečný, praktický manuál, jak se z toho všeho nezbláznit, zase tolik není. Mnohdy totiž přehlížíme drobnosti, které mají pro starého člověka váhu celého světa.
Naši mámu jsme se sestrou vyprovodili na druhý břeh před necelými dvěma roky. Dva roky po našem tátovi. Často si vzpomínám, jak jsem tehdy doma bojoval – i když to slovo je zbytečně nadnesené – s její tvrdohlavostí, neústupností a zatvrzelým myšlením.
Klasický příklad: otevřel jsem dveře od bytu, pozdravil a máma se s chodítkem a obrovským úsměvem na tváři sunula do předsíně. Měla neskutečnou radost, že její „dítě“ přišlo na návštěvu. Natahovala se pro polibek na tvář. Byl to moment, který oblažil i mě, protože v tu vteřinu jsem hluboce vnímal tu nádhernou, celoživotní sounáležitost se svým rodičem.
Vyzul jsem se, šel za ní do obývacího pokoje a ona se pomaličku s chodítkem vracela na své obvyklé místo, kde trávila většinu dne. Tohle je strašně důležité si uvědomit. Senioři potřebují své pevné místo, svůj rituál. Je to pro ně kotva, bezpečný prostor, který si mnohdy budovali celá léta. V domovech pro seniory je ztráta tohoto pevného bodu často tím největším traumatem. I když si s sebou mohou přinést oblíbené křesílko nebo taburet, to okolní mikroklima, které si vytvářeli půl století, už s sebou nepřestěhují.
Věta, která mi tehdy zvedala tlak
Máma se posadila a první věc, kterou mi s klidem oznámila, byla: „Jirko, já jsem včera spadla, protože jsem se natahovala pro…“
V tu chvíli mě mohl trefit šlak. Podle temperamentu každého z nás pak následovala reakce. Já jsem povaha vznětlivá, „puďák“, takže ze mě okamžitě vyletěla věta, kterou jsem tehdy opakoval snad stokrát: „Mami, a kolikrát jsem ti říkal, aby ses na to vykašlala? Máš zavolat! Vždyť víš, že to pro tebe se ségrou strašně rádi uděláme!“
A z úst rodiče jsem slyšel tu nejčastější obranu: „Když já vás pořád nechci otravovat…“ Nebo: „Vždyť já ty věci ještě musím dělat sama, jinak bych si připadala úplně nemohoucí…“
V tu vteřinu jsem věděl, že musím okamžitě ubrat plyn, uklidnit se a nepřikládat pod kotel zbytečného sporu. Jenomže ve mně stejně dál dřímal ten obrovský pocit odpovědnosti a strachu. Co když to příště nebude banální pád, ze kterého se sama zvedne? Co když přijdu příště a najdu ji bezvládnou?
“Mami, a kde jsi měla mobil?“ ptal jsem se s povzdechem. „No, já ho měla na stolku v pokoji…“ a následovala spousta dalších výmluv. „A víš, že ti pořád dokola říkáme, abys ho měla u sebe, vždyť na tom chodítku máš místo.“ Trpělivě jsem opakoval tolikrát dříve řečená slova. Upřímně, kolik z vás, kdo doma pečujete o své blízké, tuto situaci důvěrně zná?
Nemáš je vychovávat, máš o ně pečovat
Pro nás pro všechny, ať už pečujeme o rodiče doma, nebo pracujeme v sociálních institucích, platí jedna zásadní věta, kterou jsem psal v jednom z prvních článků a před časem si vetknul do štítu: Nemáš je vychovávat, máš o ně pečovat.
Oni už zkrátka vychovatelní nebudou. A je to tak správně. Mají za sebou podstatnou část své cesty na této planetě. A ať už ten jejich život byl bezchybný, nebo plný omylů, byl jejich. Byli o celou generaci či dvě zkušenější než my. Nemají přemýšlet o tom, že se musí změnit. Jsme to my, kdo jim musí dodat pocit bezpečí tím, že s nimi budeme sdílet jejich každodenní starosti, které se nám mohou zdát malicherné, ale pro ně byly středobodem dne.
Jejich pohled na svět se s ubývajícími silami přirozeně zužuje. Nad věcí, nad kterou my mávneme rukou, oni přemýšlejí hodiny. A úplně stejně je tomu v domovech pro seniory. Personál si musí uvědomit, že i ten sebemenší úkon, který klienta ten den čeká, je pro něj nesmírně náročný a on se na něj musí psychicky připravovat.
Když strach mluvil řečí těla
Jasným příkladem jsou kontroly u lékaře. S věkem jich neúměrně přibývá a s každou z nich rostla u mé mámy obrovská nervozita z opuštění bezpečného území. Umíme si vůbec představit, co se v tu chvíli honí seniorovi hlavou?
Není to jen diskomfort z toho, že musí před cizím lékařem přiznat ubývající síly nebo intimní zdravotní problémy.
Je to logistický teror v jejich mysli:
Jak se tam dopravím?
Nebudu otravovat převozovou sanitku nebo příbuzné?
Zvládnu to sám/a dopravou?
Přijede ten taxík včas?
A co když mi doktor najde něco vážného, já už se domů nevrátím a skončím někde v nemocnici?
Jak se pak o sebe postarám?
Zažil jsem to u svého otce a ty stejné strachy jsem pak viděl i u své mámy. Tento masivní podvědomý strach měl pak zcela jasné a prokazatelné fyziologické projevy. Už několikrát se mi stalo, že mi máma ráno před odjezdem na plánovanou kontrolu zavolala: „Jirko, dneska to nepůjde, musela jsem se přeobjednat. Chytil mě takový průjem, že nemohu vyjít z bytu.“
To nebyla výmluva. To byla čistá psychosomatika. Strach z opuštění bezpečí domova a úzkost z neznáma dokázaly s lidským tělem udělat věci, které žádný lék nezastaví. A teď si představte, v jakém psychickém stavu se nachází ležící klient v domově pro seniory, když mu personál stroze oznámí: „V deset hodin jedete sanitkou na vyšetření.“
V těchto chvílích je naprosto klíčové zvolit správnou formu komunikace. Musíme být o to více empatičtí, mluvit klidně, včas, vysvětlovat detaily a nezvyšovat už tak obrovské vnitřní napětí, které ten křehký člověk prožívá. Jenomže v tom je právě ten největší zakopaný pes – v umění komunikovat v krizových chvílích. O tom, jaké komunikační techniky v první linii reálně fungují a čemu se naopak obloukem vyhnout, vám ale podrobně napíšu v mém příštím manuálu ze své letité divadelní i ošetřovatelské praxe.
Závěrečný dovětek autora:
Děkuji, že jste dočetli toto mé dnešní zamyšlení. Střet mezi naší touhou seniory chránit a jejich touhou zůstat nezávislí byl u nás doma občas psychicky nesmírně vyčerpávající pro obě strany, ale dnes na ty chvíle vzpomínám s láskou. Zažívali jste nebo zažíváte se svými rodiči podobné situace, kdy raději riskovali pád, než aby si řekli o pomoc? Jak zvládáte ty chvíle, kdy nastoupí strach z lékařů? Budu moc vděčný za vaše zkušenosti a názory v komentářích níže. Pokud vás moje texty zajímají, klikněte na tlačítko SLEDOVAT.
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