Zámecká pradlena a kočí: Jak vzpomínky 95leté seniorky proměnily aktivizaci v román
Případová studie z praxe
Ve své práci aktivizačního a pohybového pracovníka v domově pro seniory se každodenně setkávám s lidmi, jejichž životní příběhy jsou mnohdy tím nejcennějším, co jim zůstává. Reminiscenční terapie je běžně využívanou metodou práce se seniory, jejímž cílem je vybavování vzpomínek prostřednictvím fotografií, předmětů nebo rozhovoru.V jednom případě se však běžná reminiscence postupně proměnila v několikaletý společný projekt, který zásadním způsobem ovlivnil kvalitu života klientky a současně změnil i můj pohled na možnosti této metody.
Začátek jednoho příběhu
Klientce, které v době vzniku projektu bylo pětadevadesát let, budu říkat Maruška.Při společných rozhovorech začala vyprávět o svém dětství, které prožila na zámku v Oslavanech. Její dědeček byl zámeckým kočím, babička pracovala jako pradlena. Sama na zámku strávila většinu předškolního dětství.
Překvapilo mě, s jakou přesností si vybavovala jednotlivá místa.Nepopisovala pouze události.
Vzpomínala na konkrétní domy, jejich obyvatele, jména sousedů, polohu mostku přes struhu, pekařství pana Holčapky, besídku obrostlou šeříky, zahradníka Streita, kuchařku paní Procházkovou, kozu, kterou chodila hladit, nebo proutěné koště, kterým zametala zámecké nádvoří.Začal jsem si uvědomovat, že nejde jen o vzpomínání.
Přede mnou se postupně skládal skutečný svět jejího dětství.
Od vyprávění k ověřování
Rozhodl jsem se jednotlivé vzpomínky ověřovat.
Studoval jsem historické mapy, fotografie, archivní materiály, historii rodu Gomperzů, stavební vývoj zámku i dobové reálie.
Postupně se ukazovalo, že většina Maruščiných vzpomínek odpovídá historickým skutečnostem s mimořádnou přesností.Každé další ověření vedlo k novým vzpomínkám.
Stačilo ukázat fotografii, zakreslit mapku nebo připomenout určité místo a vybavily se další souvislosti, jména i příběhy.
Vznikl tak přirozený dialog mezi pamětí klientky a historickým výzkumem.
Návrat na místo
Významným okamžikem bylo splnění jednoho velkého přání.
Ve spolupráci s Nadací Moje velké přání se podařilo zajistit odborný převoz paní Marušky zpět na zámek v Oslavanech.
Po mnoha desetiletích znovu stála na místě svého dětství.
Později jsme se na zámek začali vracet pravidelně i sami.
Každá návštěva přinášela nové vzpomínky.
Místa, která existovala dosud jen ve vyprávění, znovu získávala skutečné obrysy.
Když se z reminiscence stane společná tvorba
Rozhodl jsem se její vzpomínky literárně zpracovat. Nevznikl přepis rozhovorů. Vznikal román.Každou napsanou kapitolu paní Marušce čtu. Společně opravujeme nepřesnosti, doplňujeme další vzpomínky a hledáme historicky věrnou podobu prostředí. Samotné čtení nových kapitol se stalo další formou reminiscenční terapie. Často se během něj objeví nové detaily, které si klientka dříve nevybavila.
Psaní knihy se tak stalo pokračováním terapeutického procesu.
Pozorované přínosy
Během několikaleté práce jsem mohl sledovat několik změn. Klientka získala nový smysl pravidelných setkání. Výrazně vzrostla její motivace ke komunikaci. Vzpomínky přestaly být pouze minulostí a staly se součástí současného života. Opakované návštěvy autentických míst posilovaly její orientaci ve vlastním životním příběhu. Nejdůležitější změnou však bylo něco jiného. Paní Maruška znovu získala pocit, že její život má hodnotu a že její příběh stojí za zaznamenání.
Závěr
Tato zkušenost mě přesvědčila, že reminiscenční terapie nemusí končit u společného rozhovoru. Může pokračovat historickým pátráním, prací s fotografiemi a mapami, návratem na autentická místa i společnou literární tvorbou. Každý člověk v sobě nosí jedinečný příběh. Pokud mu věnujeme dostatek času, trpělivosti a skutečného zájmu, může se jeho vlastní minulost stát zdrojem radosti, důstojnosti i nové životní energie.
Příběh paní Marušky je pro mě důkazem, že kvalitní reminiscenční terapie není pouze metodou práce. Je především setkáním dvou lidí, kteří společně skládají mozaiku jednoho lidského života.
Jiří Nebenführ
Máme o seniory pečovat, ne je vychovávat: Jak jim nevědomky bereme jejich důstojnost
Výchovné metody u starých lidí jsou obrovské pokušení. Pro osmdesátiletého člověka, který prožil samostatný a bohatý život, je to ale hluboce nedůstojné. Přestaňme jim diktovat, z čeho mají pít a co si obout.
Jiří Nebenführ
Otevřený dopis ministru Juchelkovi: Pane ministře, z domovů se stávají drahé lágry
Zpověď pečovatele o tom, jak posudkový systém trestá rodiny příspěvkem 800 Kč, proč stát staví miliardové továrny na stáří namísto soukromí a jak přinést do sociálních služeb miliardy z daňových odpisů firem.
Jiří Nebenführ
Rukojmí na chodbách: Když jeden psychiatrický pacient rozloží domov pro seniory
Nekonečné pořadníky, čekání na uvolnění lůžka a pak šok. Zpověď z první linie o tom, jak kolaps psychiatrické péče v ČR mění domovy seniorů v nebezpečná rukojmí a proč se tišší lidé raději zamykají na pokojích.
Jiří Nebenführ
Když se hroutí domov pro seniory: Proč z dobrých zařízení hromadně utíká personál?
Fluktuace pečovatelů není jen otázkou nízkých platů. Hluboká analýza z první linie o tom, jak nejasné kompetence, intriky v ženských týmech a zneužívání zkušebních dob dokážou rozložit i to nejlepší zařízení.
Jiří Nebenführ
„Neviem hovoriť.“ Jak básně a lidovky vrátily důstojnost herci Jánu Sedalovi
Jak pomoci herci, který kvůli neurologické nemoci ztratil řeč? Osobní zpověď z praxe o tom, jak divadelní vzpomínky, loutky a slovenské lidovky dokázaly prorazit neprůstřelnou zeď diagnózy.
|Další články autora
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!
Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...
Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt
Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice...
Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma
Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme...
Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let
Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už...
Bude hodně vonět? Hledá se potetovaný muž, co z prodejny sebral čtyři parfémy
Muže s výrazným tetováním zachytily kamery v prodejně parfémů v Praze 4. Z regálů postupně odcizil...
Dcerku vzal do hospody, kde se opil. Bývalé družce hrozil násilím, chystal si i nože
V dlouhodobém stresu žila žena z Třebíčska. Život jí neustále komplikoval a ztěžoval bývalý partner...
Na tenhle horor od tvůrců Vřískotu čekali fanoušci dlouhých 7 let. Vyplatilo se jim to?
Těžko se tomu věří, natož o tom píše, ale první Krvavá nevěsta debutovala na Disney+ už v roce...
Vypadalo to děsivě. Motorkářka nevybrala zatáčku, saltem dopadla na střechu auta
Velké štěstí měla sedmnáctiletá motorkářka při čelním střetu s autem na Trutnovsku. Náraz ji...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
- Počet článků 7
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 11x