V padesáti máte zkušenosti na tři životy. Trh práce v nich ale často vidí jen věk
Občas se podívám na svůj pracovní život a připadá mi, jako by jej nemohl prožít jeden člověk.
Po škole jsem nastoupil do tiskárny Rudého práva. Nešel jsem studovat vysokou školu, absolvoval jsem vojnu a začal pracovat. Zatímco někteří mí vrstevníci ještě několik let získávali vzdělání, já získával zkušenosti přímo v provozu, mezi stroji, lidmi a skutečnými pracovními vztahy.
Po roce 1989 se podnik přejmenoval na Moravskou typografii, ale někteří lidé a způsoby uvažování zůstávali stejní. Nedokázal jsem se s tím vnitřně smířit. Hledal jsem svobodu a jinou cestu.
Dostal jsem se k divadlu. Začal jsem jako kulisák. Tehdejší jevištní technika ještě nebyla tak vyspělá jako dnes, takže jsme z praktikáblů stavěli celé elevace, proměňovali prostor a učili se přemýšlet nad tím, co potřebuje scénograf, režisér, herec i divák.
Nebyla to jen fyzická práce. Člověk se učil konstrukci, práci se dřevem, prostorové představivosti, bezpečnosti, improvizaci i spolupráci. Později přišlo herectví a další profese, projekty a řemesla.
Dnes mohu bez velkého přehánění říct, že mám zkušenosti nejméně na tři životy.
A přesto se při hledání dalšího pracovního uplatnění může stát, že někdo uvidí hlavně rok narození.
Hlava si pamatuje. Tělo už vyjednává
Člověk si dlouho uchovává v hlavě obraz toho, co kdysi dokázal. Ještě před lety jsme chodívali s kamarády každou neděli hrát fotbal. Pobíhali s námi i někteří šedesátníci, a tak jsem měl pocit, že to musí jít téměř navždy.
Jenže tělo má vlastní paměť a vlastní účetnictví.Moje kolena postižená těžkou artrózou dnes jasně určují, co ještě mohu a co už bych dělat neměl. Mohu mít sílu v rukou a zachovanou energii, ale to neznamená, že dokážu celý den stát, běhat, přenášet těžká břemena nebo soupeřit ve fyzickém výkonu s třicetiletým člověkem.
Hlava přitom může zůstat stejně rychlá, někdy dokonce rychlejší než dříve. Člověk už nemusí všechno zkoušet metodou pokusu a omylu. Mnohé situace pozná dřív, než nastanou. Ví, kde se může něco pokazit, dokáže uklidnit spor a umí odlišit podstatné od nepodstatného.
Jenže taková hodnota se měří hůř než počet přenesených beden, vyrobených kusů nebo vyřízených telefonátů.
Přerod, který se nevejde do životopisu
Někdy kolem pětačtyřiceti nebo padesáti let se začíná měnit také samotný život.
Děti dospívají nebo už mají vlastní rodiny. Některé vztahy přetrvají, jiné se rozpadnou. Člověk najednou získá trochu více času přemýšlet o sobě a zjistí, že roli, kterou plnil posledních dvacet či třicet let, už nemůže hrát úplně stejně.
Nemusí to být pověstná krize středního věku. Může to být první opravdu poctivé setkání se sebou samým.
Co ještě chci dělat? Co už dělat nechci? Co dokážu? Co mi dovolí zdraví? A jak využít všechno, co jsem se naučil, když zaměstnavatelé hledají především rychlost, bezproblémový výkon a co nejrychlejší návratnost?Většinou si takový člověk řekne: „Už jsem toho za život dokázal dost, tak proč bych měl teď někomu pořád něco dokazovat?“
V podnikatelském prostředí stále častěji slýchám úvahu, že pokud se investice nevrátí přibližně do pěti let, nemá cenu o ní přemýšlet. Neberu to jako univerzální ekonomický zákon. Spíše jako obraz dnešní mentality.
Co nepřinese rychlý výsledek, bývá předem odepsáno. A někdy se stejným způsobem začne uvažovat i o lidech.
Pocit starších uchazečů není jen domněnka
Zástupce ombudsmanky a vědci z Masarykovy univerzity v roce 2026 zveřejnili výsledky výzkumu, při němž zaměstnavatelům odeslali 4 280 fiktivních životopisů mužů ve věku od 40 do 55 let. Všichni uchazeči splňovali požadavky konkrétních pracovních míst.
Datum narození v životopisech uvedeno nebylo. Věk se dal odhadnout například podle roku ukončení školy.
S každým dalším rokem věku se pravděpodobnost pozitivní odpovědi zaměstnavatele v průměru snižovala o 0,3 procentního bodu. Uchazeči ve věku 51 až 55 let měli téměř o tři procentní body nižší šanci na kladnou reakci než lidé mezi 40 a 44 lety.To samozřejmě neznamená, že každé odmítnutí člověka po padesátce je diskriminací. Výzkum však ukazuje, že věk může rozhodovat ještě před osobním setkáním, při němž by uchazeč vůbec dostal možnost ukázat své schopnosti.
Do důchodu daleko, z trhu práce už skoro venku
Také analýza Ministerstva práce a sociálních věcí ukazuje zvláštní rozpor.
Resort sledoval pracovní dráhy přibližně 288 tisíc lidí, kterým byl přiznán starobní důchod v letech 2017 až 2019. Celých 27 procent z nich v posledních letech před důchodem postupně ztratilo pevný kontakt s pracovním trhem. Do penze přecházelo 21 procent lidí přímo z evidence Úřadu práce.
Mezi důvody patřila nezaměstnanost, zdravotní omezení i péče o blízkého člověka.
Znamená to, že někteří lidé nejsou skutečně pracovně staří v okamžiku, kdy dosáhnou důchodového věku. Trh práce je začne odstavovat mnohem dříve.Současně po nich stát požaduje, aby pracovali stále déle.
Zvyšovat důchodový věk a zároveň ponechávat lidi po padesátce napospas pracovním předsudkům je však matematika bez lidského příběhu.
Ne každý se může stát poradcem
Snadno se řekne, že se má člověk rekvalifikovat, začít podnikat nebo své zkušenosti předávat mladším.
Někomu se to podaří. Jiný však celý život pracoval rukama, neumí své zkušenosti prodat a nemá finanční rezervu, aby několik měsíců hledal novou cestu. Zedník se nestane přes noc projektovým manažerem a pečovatelka po dvaceti letech fyzické práce nezačne automaticky školit personál.
Člověku po padesátce navíc často ještě zbývá mnoho let do důchodu. Nemůže si jednoduše říct, že už nějak přežije. Musí platit bydlení, energie, jídlo a někdy stále pomáhá dětem nebo se naopak začíná starat o své rodiče.
Právě tato generace se často ocitá mezi několika povinnostmi najednou. Ještě pracuje, už řeší vlastní zdravotní omezení a současně pomáhá mladší i starší generaci.
Zkušenost musí dostat jinou pracovní podobu
Nejde o to tvrdit, že je každý člověk po padesátce automaticky lepším pracovníkem. Věk sám o sobě nezaručuje kvalitu, stejně jako mládí nezaručuje rychlost, schopnost učit se nebo pracovní nasazení.
Jde o to, abychom člověka neposuzovali pouze podle toho, zda ještě zvládne stejný výkon jako před dvaceti lety.
Starší pracovník může předcházet chybám, které už někdy zažil. Může vést mladší kolegy, předávat řemeslo, koordinovat provoz, školit, řešit krizové situace nebo udržovat vztahy se zákazníky. Někdy potřebuje kratší úvazek, jinak nastavenou směnu, možnost práce z domova nebo práci, která tolik nezatěžuje tělo.
To není úleva z milosti. Je to rozumné využití schopností, které společnost jinak zahodí.
Rekvalifikace by navíc neměla přicházet až ve chvíli, kdy člověk ztratí zaměstnání a začne mu docházet finanční rezerva. Přechod k jiné práci je třeba připravovat dříve, dokud má člověk jistotu, energii a prostor učit se.
Sám dnes stojím na tomto rozcestí
Po odchodu z domova pro seniory také hledám, kde mohu být dál užitečný.
Mohl bych předstírat, že mé tělo zvládne dalších deset let těžké fyzické práce. Možná by ji nějakou dobu skutečně zvládalo. Účet by však přišel později a pravděpodobně by byl vysoký.
Proto hledám jinou cestu. Píšu, pracuji na projektech, přemýšlím o vzdělávání, komunitním bydlení a o tom, jak využít zkušenosti získané v kultuře, řemesle, sociálních službách i obyčejném lidském životě.
Nečekám, že mi stát nebo zaměstnavatel najde smysl mého dalšího života.
Očekával bych však, že se dveře nezavřou dříve, než budu mít možnost ukázat, co umím.
Padesátka není konec výkonu. Mění se jeho podoba
Člověk po padesátce už možná nebude nejrychlejší. Nemusí být ani nejlevnější a někdy bude potřebovat přizpůsobit pracovní podmínky svému zdraví.
Může však být tím, kdo pozná problém dřív, než ostatní vůbec zjistí, že vznikl.Má za sebou chyby, pády, změny zaměstnání, rodinné starosti, ztráty i nové začátky. To všechno není překážka v životopise. Je to zkušenost zaplacená časem, který už nelze vrátit.
Jestliže chceme, aby lidé pracovali do vyššího věku, nestačí jim prodloužit cestu k důchodu. Musíme také vytvořit pracovní prostředí, které je nepošle do neoficiálního důchodu už po padesátce.
Otázka pro čtenáře
Zažili jste při hledání práce po padesátce, že zaměstnavatel viděl váš věk dříve než zkušenosti? Museli jste kvůli zdraví změnit profesi nebo úplně přehodnotit svůj další pracovní život?
Budu rád, když své zkušenosti popíšete v diskusi. Bez uvádění názvů konkrétních firem nebo osobních údajů.
Myšlenka dne
Zkušenost není opotřebení. Je to hodnota, kterou už člověk jednou zaplatil vlastním časem.
Dovětek autora
Tento text není útokem na mladé lidi ani požadavkem, aby zaměstnavatelé přijali každého staršího uchazeče. Mladší generace přináší nové znalosti, energii a přirozený vztah k technologiím.
Smyslem není postavit generace proti sobě. Právě naopak.
Dobrá firma i zdravá společnost potřebují mladého člověka, který přichází s novým pohledem, i zkušeného pracovníka, který už ví, co může následovat po prvním chybném rozhodnutí.
Problém vzniká ve chvíli, kdy se zkušenost přestane považovat za hodnotu a začne být vnímána jen jako důkaz stáří.
Prameny
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