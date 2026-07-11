Upečovala se k smrti. Jak české rodiny prohrávají boj s úřady
Informační deficit v oblasti sociální péče je v Česku alarmující. V diskusích pod mými texty s lidmi z terénu, kteří sociální práci zasvětili desítky let, mi jedna ze zkušených pisatelek zanechala mrazivé svědectví z dlouholeté praxe. Příběh dcery, která se poctivě, osamoceně a bez pomoci státu řadu let starala o svou 94letou nesoběstačnou matku. Když maminka zemřela, dcera šla konečně k lékaři řešit své vlastní zdraví. Bylo pozdě. Vyčerpáním zemřela pouhé čtyři měsíce po ní.
Tento příběh není výjimkou, je to skrytá daň, kterou české rodiny platí za rigidní a nespravedlivý posudkový systém. Vím, o čem mluvím, prožil jsem to ve vlastní rodině. Když nám doma odcházel otec, moje sestra v necelých 50 letech dostala onkologický nález. Hned po operaci – ablaci mammy a exenteraci axily – stála u otcova lůžka, kde nám vydechl naposledy. Následky na zdraví si nese dodnes. Já sám jsem dostal infarkt pouhý čtvrt roku po smrti naší maminky, o kterou jsme do poslední chvíle pečovali. Od té doby uplynul už rok a čtvrt.Přesně v té době jsme pro ni zoufale potřebovali spravedlivý příspěvek na péči (PnP), abychom to jako rodina fyzicky a finančně zvládli. Místo toho jsme dostali byrokratickou facku v podobě 1. stupně.
Proč rodiny v této krizi prohrávají? A jak tomu jít naproti?
Past falešné hrdosti: „Všechno zvládnu“
Televize nám denně ukazuje masírku o aktivních osmdesátnících, kteří plavou v zimě ve Vltavě. Jenže dcery a synové dnešních seniorů jsou sami lidé na prahu důchodu, často chronicky nemocní. Když se jejich maminka po jednom pádu změní v ležícího člověka na plenách, který dceru nepoznává, rodina zažívá obrovský šok.V té chvíli přichází sociální pracovník na šetření. A zde nastává největší psychologická past. Senior má v sobě hluboce zakořeněnou hrdost. Před cizím úředníkem se stydí přiznat pravdu. Na otázku, zda se zvládne umýt, odpoví: „Ano, samozřejmě.“ Už ale neřekne, že se tři měsíce utírá jen žínkou u umyvadla, protože do vany bez pomoci nevleze. Sociální pracovník to zapíše, senior to podepíše a stát má splněno – příspěvek se zamítá nebo snižuje.
Jak přežít sociální šetření: Manuál pro rodiny
Pokud vás čeká sociální šetření pro přiznání příspěvku na péči, musíte se na těch pár desítek minut s úředníkem striktně připravit:
- Mluvte za seniora: Buďte u šetření přítomni. Nenechte unaveného a hrdého rodiče odpovídat samotného. Citlivě, ale nekompromisně uvádějte věci na pravou míru. Pokud úředník vidí, že babička sedí učesaná na židli, neznamená to, že se učesala sama a zvládne si uvařit.
- Nezvládnutí životních potřeb: Příspěvek se schvaluje podle 10 základních životních potřeb (mobilita, hygiena, stravování, orientace atd.). Sepište si předem na papír seznam konkrétních věcí, které senior reálně NEZVLÁDÁ. Úředník musí vidět realitu, ne divadlo pro zachování dekoráda.
- Lékařská dokumentace je polovina úspěchu: Posudkový lékař na úřadě seniora nikdy neuvidí, rozhoduje výhradně podle papírů. Trvejte u obvodního lékaře a specialistů na tom, aby v dokumentaci byly detailně rozepsány všechny diagnózy a reálné fyzické i psychické limity.
- Nebojte se odvolání: Pokud dostanete nespravedlivě nízký stupeň, neodkládejte to. Rodiny v krizi často nemají sílu bojovat s úřady, ale odvolání k Lékařské posudkové komisi MPSV má smysl a v mnoha případech vede k přehodnocení a zvýšení stupně. Stát často spoléhá na to, že to unavená rodina vzdá.
- Využijte právo na nezávislého sociálního pracovníka: Téměř nikdo z veřejnosti netuší, že rodina nemusí jít do šetření s úředníkem Úřadu práce s holýma rukama. Máte plné právo si k tomuto úkonu jako podporu a svědka přizvat nezávislého sociálního pracovníka (např. z terénní charity, odlehčovací služby nebo soukromé agentury). Ten dohlédne na to, aby úředník do prostoru dotlačil skutečnou pravdu a nezkreslil záznam ve prospěch státní kasy.
Péče o rodiče by neměla být druhou směnou, která pečující děti stojí zdraví nebo život. Dokud stát nezačne pomáhat rodinám hned v první linie, budeme dál svědky tichých tragédií za zavřenými dveřmi českých bytů.
Jiří Nebenführ
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