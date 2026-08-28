„To přece nemůžu sníst.“ Když seniora zasytí už pohled na talíř
„Proboha, to přece nemůžu sníst. To mi odneste, prosím.“
Podobnou větu jsem při práci v pobytové sociální službě slýchal téměř denně. Člověk před sebou měl plný talíř, ale ještě ani neochutnal. Neodmítal nutně konkrétní jídlo. Odmítal už samotný pohled na množství, které se od něj očekávalo sníst.
Pro zdravého a aktivního člověka může porce vypadat běžně. Pro seniora, který většinu dne sedí, rychle se unaví, hůře kouše nebo má malou chuť k jídlu, však může působit jako úkol, který předem nelze splnit.
V provozu pak někdy zazní argument: Klient má celou porci zaplacenou, proto ji musíme celou vydat.
Účetně to může znít logicky. Jenže zaplacená porce je ekonomická položka. Naservírované jídlo je vztah mezi člověkem a tím, kdo o něj pečuje.
Plný talíř ještě neznamená, že jsme člověka nasytili. Někdy jsme ho pouze vyděsili.
Jídlo není pouze výživa. Je to také čas
V gastronomii se pohybuji přes třicet let. Vařil jsem, obsluhoval, provozoval vlastní podniky a hospodaření v kuchyni znám z obou stran sporáku. Později jsem se na jídlo začal dívat ještě jinýma očima – očima člověka pracujícího mezi seniory.
Právě tam jsem pochopil, že v pobytové službě jídlo neplní jen nutriční úlohu. Stává se jednou z hlavních událostí dne.
Člověk už neodchází ráno do práce, neplánuje si cestu do města a často nemůže svobodně rozhodovat ani o tom, kam půjde. Den mu rozděluje snídaně, oběd, svačina a večeře. Když jsme s klienty mířili na dopolední aktivizaci, mnozí se už cestou ptali:
„Co bude dnes k obědu?“
Nebylo to známkou nenasytnosti. Jídlo pro ně představovalo orientační bod, očekávání, vůni domova a někdy také jednu z posledních každodenních možností říct: tohle mám rád, tohle nechci, toho mi dejte méně.
Jestliže člověku vezmeme i tuto možnost, nejde už pouze o sestavení jídelníčku. Bereme mu další malý díl rozhodování o vlastním životě.
Senioři nejsou kulinářské muzeum
Často se říká, že dnešní senioři chtějí jen jídla, která znali z mládí. Něco na tom být může. Chuť a vůně jsou pevně spojené s pamětí a pocitem bezpečí. Někdo si vybaví bramboračku své maminky, jiný nedělní vývar, poctivý tvaroh nebo obyčejný krajíc chleba s máslem.
Neměli bychom z toho ale udělat další šablonu.
Ani senioři nejsou jednolitá generace se stejnými chutěmi. Jeden chce svíčkovou, druhý těstoviny, třetí rád ochutná něco, co nikdy předtím nejedl. Problémem tedy není samotná „exotika“ ani modernější jídlo. Problém nastává tehdy, když se pestrost pouze předstírá názvy na jídelním lístku, zatímco chuť, vůně a struktura pokrmů zůstávají stále stejné.
Odpověď přitom není složitá: nepředpokládat, ale ptát se.
Úsporná kuchyně nemusí být špatná kuchyně
Jako kuchař dobře vím, že rozumné využívání surovin je součástí řemesla. Když jsem ve středu připravoval koprovou omáčku a o několik dní později poctivou kulajdu, mohl jsem promyšleně pracovat s částí společného základu a doplnit jej čerstvými surovinami. To není podvod. To je hospodaření.
Rozdíl mezi kuchařským řemeslem a pouhým maskováním úspor spočívá ve výsledku. Strávník má dostat nové, dobré a bezpečné jídlo, ne stále stejnou chuť skrytou pod jiným názvem.
Do výrobního procesu externí kuchyně člověk většinou nevidí, a proto by nebylo poctivé bez důkazů tvrdit, z čeho přesně jídlo vzniklo. Něco však vidět lze: které talíře se vracejí téměř plné, které pokrmy klienti opakovaně odmítají, zda má jídlo vhodnou teplotu a konzistenci a jestli se připomínky lidí někde skutečně vyhodnocují.
Vrácený talíř není jen odpad. Je to informace.
Menší pohyb neznamená, že tělo nic nepotřebuje
Ve starší verzi tohoto textu jsem napsal, že člověk s minimálním pohybem má téměř nulový energetický výdej. To nebylo přesné a mohlo by to vést k nebezpečnému závěru.
Ano, méně aktivní senior může potřebovat méně energie než člověk, který celý den pracuje nebo sportuje. Ani tělo člověka na lůžku však nepřestává potřebovat energii, bílkoviny, vitaminy, minerální látky a tekutiny. Právě křehcí a nemocní senioři patří mezi skupiny nejvíce ohrožené podvýživou, ztrátou svalové hmoty a dalším poklesem soběstačnosti.
Řešením proto není jednoduše ubrat jídlo a smířit se s tím, že starý člověk skoro nic nepotřebuje.
Řešením může být menší první porce, kterou člověk zvládne bez úzkosti, ale která má dobrou výživovou hodnotu. Když ji sní a má chuť pokračovat, vždy lze přidat. Velká hromada jídla na začátku tuto možnost často uzavře dřív, než člověk vezme do ruky příbor.
Pokud senior jídlo odmítá opakovaně, hubne, slábne nebo při jídle obtížně kouše či polyká, nestačí říct, že „zase nechce jíst“. Příčinou může být zdravotní stav, bolest, problémy se zuby, nežádoucí účinek léků, porucha polykání, deprese, změna vnímání chutí nebo nevhodná konzistence jídla. Taková situace patří k ošetřujícímu lékaři a podle potřeby také k nutričnímu terapeutovi či dalším odborníkům.
Dieta není kulinářský trest
Jedna klientka s diabetem dostávala v polévce mrkev tak často, až s hořkým humorem říkala, že po ní brzy uvidí ve tmě lépe než rys.
Její vtip byl současně obranou proti bezmoci. Dietní režim jí zúžil nabídku na několik stále se opakujících jídel a ona neměla téměř žádnou možnost volby.
Zdravotní dieta samozřejmě musí respektovat diagnózu, aktuální stav člověka i doporučení odborníků. Neznamená to však, že jídlo musí být bez chuti, bez vůně a bez nápadu. Omezení určité suroviny nebo způsobu přípravy není omluvou pro každodenní jednotvárnost.
Zvlášť u starších lidí mají být dietní omezení skutečně odůvodněná a individuálně nastavená. Přísnější totiž automaticky neznamená bezpečnější. Člověk může mít dokonale „správnou“ dietu na papíře, ale pokud ji nesní, svůj účel neplní.
Když senior odmítá pít, nemusí být tvrdohlavý
S věkem se může oslabovat pocit žízně. Někdy však senior tekutiny neodmítá proto, že by jejich potřebu nechápal. Bojí se následků.
Co když nestihne dojít na toaletu? Co když se včas nedovolá personálu? Co když bude muset rodina znovu převlékat lůžko? Co když bude ostatním na obtíž?
Takový strach není rozmar ani neurčitá „psychosomatika“. Může být zcela racionální reakcí člověka, který nemá jistotu, že potřebnou pomoc dostane včas a důstojně.
Nestačí proto postavit sklenici na stolek a později zapsat, že klient málo pil. Tekutiny je potřeba pravidelně nabízet v množství a podobě, které člověk přijímá, mít je v jeho dosahu a současně mu dát jistotu pomoci s toaletou či inkontinenčními pomůckami. Konkrétní pitný režim se přitom musí řídit zdravotním stavem; u některých onemocnění může množství tekutin určit lékař.
Tělo nezná hranici mezi zdravotní a sociální péčí
Jídlo a pití nekončí spolknutím. Souvisí s léky, pohybem, vyprazdňováním i tím, jak se člověk během dne cítí. Právě tady se někdy nejzřetelněji ukáže problém rozdělení péče na zdravotní a sociální část.
Pečovatel pomáhá klientovi na toaletu, provádí hygienu a vidí důsledky. Ví, že se člověk několik dní obtížně vyprazdňuje, že ho to bolí nebo že má naopak opakované průjmy. Zdravotní sestra podává předepsané léky. Nutriční pracovník či dodavatel sestavuje stravu. Lékař rozhoduje o léčbě. Každý má jinou odbornost a jinou odpovědnost.
Samotné rozdělení kompetencí je správné. Pečovatel nemá měnit medikaci a sestra zase nemůže svévolně přepisovat rozhodnutí lékaře. Problém vzniká ve chvíli, kdy se mezi profesemi nepřenášejí informace a nikdo se k celému obrazu člověka nevrátí.
V praxi jsem například viděl pravidelné podávání laktulózy klientům se zácpou. Jde o běžné projímadlo a jeho každodenní užívání může být odborně odůvodněné. Zároveň může podle dávky a individuální reakce vyvolat nadýmání, bolest břicha nebo průjem. Jestliže přetrvává bolestivé vyprazdňování, léčba nepomáhá nebo se opakují průjmy, nelze z pouhého pozorování určit příčinu. Je to však jasný důvod, aby se účinek léčby zaznamenal a předal sestře a ošetřujícímu lékaři k novému posouzení.
Pracovník přímé péče nemusí stanovovat diagnózu, aby jeho pozorování mělo odbornou hodnotu. Může přesně popsat, jak často se potíže objevují, zda člověka vyprazdňování bolí, jak stolice vypadá, kolik přibližně snědl a vypil a zda se jeho stav mění. Sestra může tyto informace zasadit do zdravotního kontextu, sledovat účinek podávaných léčiv a předat je lékaři. Lékař může přehodnotit příčinu, dávkování i další léky. Výživa může reagovat na individuální potřeby člověka.
Žádná z těchto profesí sama celý obraz nemá.
Odbornost proto nesmí vytvořit kastovní systém, ve kterém se pracovníci přímé péče považují za „nižší personál“ a jejich zkušenost se předem zlehčuje. Právě oni bývají očima a ušima služby. Pokud se bojí upozornit na opakovaný problém, aby nebyli označeni za potížisty nebo nepřišli o práci, nejde jen o špatné pracovní vztahy. Je to riziko pro klienta.
Odpovědností vedení není rozhodnout, která profese je důležitější. Musí vytvořit bezpečný a pravidelný způsob, jak se pozorování pečovatelů dostane k sestře, lékaři, nutričnímu pracovníkovi a zpět do konkrétního plánu péče.
Co může zařízení změnit bez dalšího milionu
Řada změn nemusí začínat rekonstrukcí kuchyně ani novým dotačním programem. Vyžaduje především jiný způsob přemýšlení.
Nabídnout velikost porce. Malá, běžná, případně možnost přidání. Otázka „Kolik si dnes dáte?“ vrací člověku volbu a může snížit množství vyhozeného jídla.
Zjišťovat důvod vráceného talíře. Nestačí zaznamenat, že klient nesnědl oběd. Nechutnal mu? Byla porce příliš velká? Jídlo studené, tvrdé nebo obtížně polykatelné? Nebo se změnil jeho zdravotní stav?
Mluvit s klienty pravidelně, ne jen při stížnosti. Krátká stravovací komise, ochutnávka nebo rozhovor nad jídelníčkem může odhalit víc než tabulka splněných norem. Smysl má přizvat také pracovníky přímé péče. Právě oni vidí, co lidé skutečně jedí a co se vrací.
Hodnotit dodavatele podle výsledku u člověka. Nejen podle ceny, gramáže a názvu pokrmu, ale také podle teploty, konzistence, variability diet, možnosti upravit porci a způsobu vyřizování připomínek.
Brát opakované odmítání jídla jako změnu, kterou je třeba řešit. Ne jako neposlušnost nebo nevděk. Pravidelné sledování hmotnosti, příjmu stravy a změn při kousání či polykání může včas upozornit na vážný problém.
Propojit hlášení přímé péče se zdravotním a nutričním hodnocením. Opakovaná zácpa, průjem, bolest, nechutenství nebo odmítání tekutin nemají zůstat jen v ústním předání služby. Zařízení potřebuje jasný postup, kdo informaci zaznamená, kdo ji vyhodnotí a kdo zkontroluje, zda přijaté opatření skutečně pomohlo.
Externí dodavatel může převzít vaření. Nemůže však převzít odpovědnost zařízení za to, zda se jeho klient skutečně najedl. Dodavatel odveze prázdné nádoby. Domov zůstává s konkrétním člověkem a jeho potřebami.
V domácí kuchyni může senior znovu někam patřit
Při domácí péči máme jednu výhodu, kterou sebelepší velkokuchyně nahradí jen obtížně: blízkost běžného života.
Naši rodiče a prarodiče často vařili celý život. Ve chvíli, kdy zeslábnou, je někdy z kuchyně úplně vytlačíme. Myslíme to dobře. Chceme, aby si odpočinuli a nepřekáželi si mezi horkými hrnci. Spolu s námahou jim ale můžeme vzít také vůni, vzpomínku a pocit, že jsou stále součástí domácnosti.
Pokud to jejich stav a bezpečnost dovolují, posaďme je k sobě. Mohou loupat brambory, přebírat bylinky, míchat těsto, vyprávět postup nebo jen sledovat přípravu a ochutnat. U člověka s omezenou pohyblivostí či demencí musí být činnost samozřejmě jednoduchá, bezpečná a bez tlaku na výkon.
Nejde o povinnou „aktivizaci“. Jde o obyčejný rodinný život.
Jídlo jako projev úcty
Jídelní normy, dietní pravidla i ekonomika provozu mají svůj význam. Žádná tabulka ale sama nepozná, že paní u třetího stolu dnes sní jen polovinu porce, zato by si ráda přidala polévku. Neví, že pán u okna odmítá pít, protože se bojí, že se nedovolá pomoci. A nepozná ani to, že jídlo s honosným názvem zůstává každý týden téměř nedotčené.
To mohou zjistit jen lidé, kteří se dívají, ptají a naslouchají.
Jídlo je výživa. Ve stáří je však také vzpomínkou, denním rytmem, pocitem domova, možností rozhodnout a někdy i posledním drobným potěšením, na které se člověk od rána těší.
Důstojnost proto nemusí začínat velkou reformou. Někdy začíná u naběračky, která se zastaví v polovině, protože se někdo předem zeptal:
„Kolik si dnes opravdu dáte?“
Myšlenka dne
Plný talíř ještě neznamená, že jsme člověka nasytili. Dobrá péče začíná otázkou, nikoliv velikostí naběračky.
Kde hledat ověřené informace
- Nutriční aspekty stárnutí – Národní zdravotnický informační portál
- Porucha polykání – Národní zdravotnický informační portál
- Podvýživa u seniorů a pacientů – Ministerstvo zdravotnictví ČR
Při opakovaném odmítání jídla, nechtěném hubnutí, nápadném slábnutí nebo potížích s kousáním a polykáním je vhodné obrátit se na ošetřujícího lékaře. Text nenahrazuje individuální zdravotní ani nutriční doporučení.
Autorský dovětek
Text vychází z autorovy dlouholeté zkušenosti v gastronomii a z přímé práce se seniory v pobytové sociální službě. Nepopisuje všechny domovy ani všechny dodavatele stravy. Upozorňuje na situace, které lze zlepšit, pokud se vedle norem a provozních tabulek začne systematicky sledovat také zkušenost konkrétního člověka u stolu.
Jiří Nebenführ
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