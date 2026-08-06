Senior nepřichází do domova jen s kufrem. Přináší si celý svůj dosavadní život
Dva cizí lidé, jeden pokoj. Soužití v domově pro seniory rozhodují zdánlivé maličkosti
Z jednoho rohu pokoje hraje rádio, z druhého televize. Jeden klient by chtěl mít klid, druhý byl celý život zvyklý na to, že mu doma od rána něco hrálo. Jeden dokáže dojít na toaletu na chodbě, druhý většinu času zůstává na lůžku. Ten první kolem něj několikrát denně prochází a někdy se musí přidržet jeho postele nebo stolku.
Mohou to vypadat jako drobnosti. Jenže právě z takových drobností se skládá každodenní soužití dvou cizích lidí, kteří dostali společný pokoj v domově pro seniory.
Dnes jsem při práci přemýšlel nad tím, jak málo se o této stránce pobytových služeb mluví. Přitom může být důležitá nejen pro personál, ale především pro rodiny, které se chystají svého blízkého do domova umístit.
Jednolůžkový pokoj je stále spíše výjimkou
Na pokoji v domově nebývá vždy jen jeden klient. Jednolůžkový pokoj je v našem běžném systému spíše výjimkou, a to i tehdy, když by si za něj rodina chtěla připlatit.
Jestli je v tomto směru stát pozadu a zda by nebylo lepší rozvíjet menší zařízení nebo komunitní bydlení, je samostatné a velmi široké téma. Pro mě osobně je to také jedna z důležitých oblastí při jednáních na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Současná realita je ale taková, že klient často přichází do pokoje, ve kterém už někdo žije. Sociální pracovník nebo pracovnice se mu před nástupem snaží najít pokud možno nejvhodnějšího spolubydlícího. Vychází přitom ze sociálního šetření a z informací, které poskytne rodina, samotný klient nebo zařízení, ze kterého je přijímán.
Na papíře může všechno vypadat poměrně jasně. Skutečnost se ale někdy ukáže až po přijetí.
O vhodnosti spolubydlících rozhodne až čas
Sociální pracovník vidí člověka během šetření v určitém prostředí a v určitém okamžiku. Při samotném přijetí už může být jeho stav nebo chování jiné. Záleží na zdravotním stavu, psychickém rozpoložení i na tom, co všechno se kolem něj právě děje.
A že těch tlaků není málo.
Klient přichází do úplně nového prostředí. Někdy s umístěním ani nesouhlasil. Jindy mu rodina řekla, že jde pouze o dočasný pobyt, a on proto pořád očekává, že se vrátí domů. Přitom ostatním už může být jasné, že vzhledem k jeho zdravotnímu stavu návrat pravděpodobně nebude možný.
První dny a týdny proto nemusí ukázat, jak se bude člověk chovat později. Někdo se zpočátku stáhne do sebe, jiný může být podrážděný, zmatený nebo neklidný. Teprve čas ukáže, zda spolu dva lidé dokážou na jednom pokoji skutečně žít.
Soužití pak závisí na toleranci všech stran. Především samotných klientů, ale také jejich rodin a personálu.
Někteří vědí, kde jsou. Jiní svůj nový svět nechápou
Ti vědomější se zpravidla seznámí rychleji a dříve přijmou skutečnost: Tady teď budu bydlet.
Mnohem složitější to může být u člověka s některou formou kognitivní poruchy nebo s diagnostikovanou demencí. Stupňů a projevů je mnoho a konkrétní obtíže mohou navíc ovlivňovat i další onemocnění. Takový klient nemusí vědět, kde je, proč tam je a kdo je ten cizí člověk na vedlejší posteli.
Pro personál je to jasný signál, že bude potřebovat více času, pozornosti a asistence než člověk soběstačnější a lépe orientovaný.
Rodina přitom může změny pozorovat už dlouhou dobu před přijetím. Nedokáže je však vždy přesně pojmenovat. Vychází z vlastní zkušenosti, z příběhů jiných příbuzných nebo z výrazů, které se běžně používají mezi lidmi.
A potom je senior se svým novým spolubydlícím jednoduše hozen do vody. Očekává se, že si na nové prostředí i na cizího člověka zvykne.
Senior nepřichází pouze s kufrem
Každý klient si do domova přináší návyky, které si vytvářel po desítky let. A pochopitelně o ně nechce přijít. Předpokládá, že alespoň část jeho dosavadního života bude pokračovat i v novém prostředí.
Někdo celý den poslouchá rádio, jiný chce mít puštěnou televizi. První střet může vzniknout prakticky okamžitě. Rádio a televize puštěné současně v jednom pokoji budou s velkou pravděpodobností rušit jednoho, druhého, nebo oba.
Nabídnou se sluchátka. Jenže ne každý klient je dokáže nebo chce používat. Mohou mu být nepříjemná, nemusí rozumět jejich ovládání nebo je kvůli svému zdravotnímu stavu jednoduše nepřijme.
Podobné je to s pohybem po pokoji. Jeden člověk dokáže chodit na toaletu na chodbě, zatímco druhý zůstává převážně na lůžku. Chodící klient kolem něj opakovaně prochází, někdy se přidržuje jeho stolku nebo postele a vstupuje do prostoru, který druhý považuje za svůj.
Takových mikrostřetů bychom mohli vyjmenovat nepřeberné množství. Noční svícení, otevřené okno, teplota v místnosti, hlasitost návštěv, brzké vstávání, ukládání osobních věcí nebo rozdílná potřeba pořádku a soukromí.
Pro někoho maličkost. Pro člověka, jehož život se najednou odehrává na několika metrech čtverečních, zásadní věc.
Personál nemůže vidět každou situaci
Pečující personál o mnoha těchto střetech vůbec nemusí vědět. Nemůže být každou minutu na každém pokoji a sledovat, co se mezi klienty odehrává.
Navíc se u nich nestřídá jeden jediný pečovatel. Pracovníků je více a předávání informací o každém klientovi není v běžném provozu jednoduché. Tím spíše, když nejde o zdravotní stav nebo zásadní událost, ale o zdánlivé podrobnosti každodenního života.
Ke klientovi bývá určen klíčový pracovník, který by měl znát jeho potřeby, návyky a chování. Teoreticky je to správně. Ve větších zařízeních však nemusí být na důkladné pozorování a osobní kontakt tolik času jako v menších, rodinněji pojatých domovech.
Jenže právě podrobnosti často rozhodují o tom, zda se člověk cítí v novém prostředí alespoň trochu bezpečně.
Rodina zná to, co lékařská zpráva neřekne
Rodinným příslušníkům se proto nabízí jedna velmi praktická možnost. Ještě před přijetím mohou pro svého blízkého připravit jakýsi osobní životopis nebo mapu jeho každodenních návyků.
Nemyslím tím jen datum narození, původní zaměstnání a seznam diagnóz. Důležité jsou docela obyčejné věci:
Kdy obvykle vstává a kdy chodí spát? Potřebuje při usínání ticho, nebo byl zvyklý na puštěné rádio? Má rád otevřené okno? Sleduje pravidelně určitý televizní pořad? Vadí mu světlo v noci? Jak reaguje, když je nervózní? Co ho uklidňuje? O čem rád mluví? Čeho se bojí? Jak si hlídá své osobní věci? Potřebuje mít některý předmět stále na dosah?
Pokud je toho senior schopen, měl by samozřejmě dostat prostor, aby své potřeby popsal sám. Nemělo by se o něm všechno rozhodovat bez něj jen proto, že se stěhuje do pobytového zařízení.
Podobně důležité by bylo důkladnější předávání informací v situaci, kdy člověk přichází z nemocnice nebo jiného zařízení, ve kterém pobýval delší dobu. Dokumentace bývá mnohdy stručná a zaměřená především na zdravotní stránku. Informace o chování, denních zvyklostech, způsobu komunikace nebo situacích, které klienta uklidňují či rozrušují, pak mohou chybět.
Lékařská zpráva řekne, čím člověk trpí. Neřekne ale, jakým způsobem žil.
Neměli bychom čekat, až vznikne problém
Podle mého názoru by podobný osobní přehled neměl být jen dobrovolným bonusem od mimořádně pečlivé rodiny. Měl by se stát běžnou součástí přípravy na přijetí klienta.
Ne proto, aby přibyl další formulář, který někdo založí do šanonu. Smyslem je, aby se informace skutečně dostaly k lidem, kteří o klienta každý den pečují, a pomohly také při výběru vhodného spolubydlícího.
Samozřejmě ani sebelepší dokument nezaručí bezproblémové soužití. Lidé se mění, jejich zdravotní stav se vyvíjí a v novém prostředí mohou reagovat jinak než doma. Rodina také nemusí znát všechno.
Přesto je lepší vědět předem, že člověk potřebuje v noci ticho, než to zjistit až po týdnech sporů s klientem, který bez zapnuté televize neusne.
Při vstupu do domova totiž senior nepřekračuje práh prázdný. Přináší si s sebou desítky let návyků, vzpomínek, obav a potřeb. A pokud je předem nepoznáme, nemůžeme se divit, že se na jednom pokoji střetnou dva úplně odlišné světy.
Myšlenka dne
Lékařská zpráva popíše zdravotní stav člověka. Jeho každodenní život, návyky a pocit bezpečí však musí popsat ti, kteří ho opravdu znají.
Závěrečný dovětek autora
Děkuji, že jste dočetli mé dnešní zamyšlení. Společný pokoj v domově pro seniory může na první pohled působit jako obyčejná organizační záležitost. Ve skutečnosti na něm mají vedle zdravotního stavu velký vliv i drobné návyky, které si každý člověk nese z domova.
Máte se soužitím dvou klientů na jednom pokoji osobní zkušenost? A dostal personál před přijetím vašeho blízkého dostatek informací o tom, jak žil, co potřeboval a co mu naopak vadilo? Budu rád, když své zkušenosti napíšete do komentářů.
Jiří Nebenführ
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