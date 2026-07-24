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„Rokokový malíček a Dějiny ženy.“ Jak malá chvilka smíchu dokáže seniorům prodloužit život

Dá se v domově pro seniory docílit radosti a úsměvu i přes humor a nevinnou mystifikaci? Pohled pečovatele těsně před šedesátkou, který s klientkami otevřel vzpomínky na staré Brno a zakázané knihy mládí.

Dnes jsem v práci absolvoval jednu moc hezkou situaci. Je to vlastně příběh o tom, jak se dá u seniorů i přes humor a drobnou mystifikaci docílit upřímného úsměvu a okamžitého zlepšení nálady. Je to málo? Není. Ačkoliv jsem sám již starší člověk a táhne mi na šedesátku, uvnitř se tak vůbec necítím. Mám pořád mladou duši. A věřte mi, že tu stejnou mladou duši mají i seniorky v našem domově.

Bylo dopoledne, kolem desáté hodiny, když mě čekala běžná, naplánovaná pohybová aktivita s paní Vilmou. Zaklepal jsem na dveře jejího pokoje, počkal na pozvání a vešel. S sebou jsem měl vysoké chodítko. Paní Vilma je totiž částečně imobilní, ale vertikalizace a chůze s touto kompenzační pomůckou jí neuvěřitelně pomáhají udržovat kondici. Náš cíl byl jasný: chůze po chodbě s mezipřistáním na lavičce u naší Klubovny.

Autor: Ilustrační vizualizace vytvořená pomocí AI ChatGPT (OpenAI). Nezobrazuje skutečné osoby ani konkrétní zařízení. Aktivizace není jen soubor činností, ale především tvorba prostředí, ve kterém se člověk může znovu cítit součástí života a svého vlastního příběhu.

Klubovna je u nás kouzelné místo. Je zařízená jako pokoj před sto lety – staré židle, masivní stůl, knihovničky, vyšívané prostírání. Člověk se tam okamžitě cítí jako na prázdninách u babičky. Pro návštěvy tam máme i malý kávovar na voňavou kávu.

Pobočka knihovny Jiřího Mahena v Brně

Pomalu kráčíme po chodbě. Jdu těsně za paní Vilmou, mírně jí pomáhám, přidržuji chodítko a usměrňuji směr. Procházíme kolem pokoje, kde dvě dámy – paní Hilda a paní Lea – zrovna soustředěně čtou. Jedna v lůžku knihu, druhá v křesílku čerstvé noviny, které jí ráno přišly s poštou. Když nás viděly „rehabilitovat“, pozdravil jsem je svým typickým humorem, na který jsou u mě zvyklé.

“Paní Vilmo,“ říkám nahlas své společnici, „podívejte, toto je pobočka Knihovny Jiřího Mahena. Vidíte, jak si tu návštěvnice hezky čtou? Mohli bychom se zastavit a půjčit pro vás vaši oblíbenou detektivku.

“Obě dámy se pobaveně vykoukly zpoza svých periodik: „Vy jste zase kecka, pane Jiří!“

"Ale dámy, na tom nic není,“ kontroval jsem s úsměvem. „My s paní Vilmou jdeme do nedaleké kavárničky pro později narozené… Nechcete se k nám přidat?“

Usmály se všechny tři. Paní Hilda v křesílku poznamenala: „Ty vaše výmysly, zase…“

„Ale kdepak, paní Hildo. Tak jakou kávu si dáte? Kterou máte ráda?“ „No, já můžu, ale jen trošku cukýrku,“ projevila zájem. „Samozřejmě. A co vy, paní Leo?“ tázal jsem se dámy na lůžku. „Já bych si dala černou bez cukru,“ odpověděla. „Tak dobrá, čekáme na vás v salónku,“ uzavřeli jsme to s paní Vilmou.

Obě dámy jsou mobilní a soběstačné. Věděl jsem, že dorazí. Vytrhnout je z každodenního ústavního stereotypu je totiž ta nejkrásnější činnost.

Autor: Ilustrační vizualizace vytvořená pomocí AI ChatGPT (OpenAI). Někdy stačí obyčejný šálek kávy, společný smích a někdo, kdo má čas naslouchat. Právě z takových okamžiků vzniká skutečná kvalita života ve stáří.

Rokokový malíček a Dějiny ženy

Došli jsme do Klubovny a dámy za chvíli opravdu dorazily. Udělal jsem jim kávu do porcelánových šálků. Seděly u stolu, paní Vilma odpočívala na pohovce po náročné chůzi a najednou byly hrozně spokojené a tak nějak zdravě „důležité“. Byla to pro ně událost mimo běžný program.

Já stál opřený u chodítka a pokračoval v divadle: „No, a teď už chybí jen rokokový malíček při zvednutí šálku a máme tu dokonalou kavárnu pro později narozené.“

Ty úžasné stařenky nelenily. S naprosto vážnou tváří zvedly šálky a zvednuté malíčky uvolnily přesně podle etikety starých časů. A pak jsme se tomu všichni společně a hrozně upřímně zasmáli.

Rozběhla se nezávazná konverzace o knihách. Otevřel jsem vzpomínku na prodejnu Československého spisovatele, která kdysi bývala v Brně na České ulici, a na to, jak jsem tam jako kluk musel vystávat čtvrteční fronty na knižní novinky podle poukazů.

Paní Hilda se hned chytila: „Jé, tam jsem se nastála front!“

A začaly vzpomínat na své domácí knihovny, já přidal historky o zakázaných indexových knihách. A najednou jedna z dam potutelně špitla vzpomínku, která všem vyrazila dech: „Bylo mně asi dvanáct roků a jako děvčata jsme zrovna objevovaly svou ženskost. V té době to bylo hrozně těžké a tabuizované téma. Ale věděla jsem, že máme doma v knihovně svazky od S. K. Neumanna Dějiny ženy. Tajně jsme v nich s holkama listovaly a fascinovaně obdivovaly proporce nahatých domorodek z afrických kmenů…“

V tu ránu to začalo. Potutelné pousmávání, jiskry v očích a lavina vzpomínek na choulostivé situace z mládí, které byly tehdy tak zakázané. Já do toho vnesl své klukovské objevování intimit v jedenácti letech a najednou v té místnosti seděly ty mladé, rozesmáté duše, kterým věk z občanky vůbec nic nediktoval.

Každý úsměv o minutu delší život

Vždycky tvrdím, že smích prodlužuje život. Říká se, že každé upřímné pousmání nám přidá minutu času na tomto světě. S jednou naší klientkou si z toho děláme legraci – když vím, jak moc se spolu nasmějeme, říkám jí, že tu spolu budeme věčně. Nevěřili byste, jak jsou ti stařečci a stařenky po takové malé chvilce radosti šťastní a klidní.

Zdá se to jako banální, obyčejný příběh. Ale paní Vilma pak s naprosto jinou energií a posílena o tento zážitek došla celou chodbu zpátky. A dámy se vrátily na pokoj s úplně jinou náladou, která jim vydržela po celý den.

Zkuste to taky se svými blízkými, až za nimi půjdete. Vám to nic neudělá, je to jen chvilka vašeho času a trochu humoru. Jim to ale prosvětlí a zpříjemní celý svět.

Závěrečný dovětek autora:

Děkuji, že jste dočetli tento můj dnešní pozitivní postřeh z Domova. Práce v sociálních službách není jen o lécích a hygieně, je hlavně o vracení radosti do života. Máte i vy ve svých rodinách recept na to, jak potěšit a rozesmát své starší blízké? Co nejvíce pomáhá jim vytrhnout se z každodenního stereotypu? Budu moc rád za vaše milé příběhy v komentářích. Pokud vás moje texty baví, nezapomeňte kliknout na tlačítko SLEDOVAT.

Autor: Jiří Nebenführ | pátek 24.7.2026 17:10 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

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Jiří Nebenführ

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Jmenuji se Jiří Nebenführ. Přes 30 let jsem působil v divadelním světě jako profesionální herec a později jako zakladatel a provozovatel kulturního zařízení. Po odchodu z umělecké sféry jsem našel nové poslání v sociálních službách, kde se neustále odborně vzdělávám a získávám pečovatelské certifikace. Můj blog bude autentickým oknem do reality v Domovech pro seniory i domácí péče. Chci s pokorou, lidskostí a bez tabulek otevírat témata důstojnosti, komunikace a lidského bytí na sklonku života.

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