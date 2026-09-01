Pět plen denně a poraďte si. Tabulkový limit nepočítá s průjmem ani skutečným životem
Když už moji rodiče nebyli, zůstalo po nich doma několik neotevřených balíků inkontinenčních pomůcek. Nedokázal jsem je jen tak vyhodit. Věděl jsem až moc dobře, jak rychle dokážou v péči zmizet a jak často se řeší, kde vzít další.
Odvezl jsem je proto do domova pro seniory. Bylo mi jasné, že tam dlouho ležet nebudou. A také neležely. Zařízení bylo rádo a pomůcky se okamžitě využily.
Jeden můj známý lékárník, u kterého jsme měli odběr plen pro rodiče a který nám je někdy dokonce sám dovezl, mi kdysi řekl:
„Neznám domov, který by s plenami vyšel.“
Není to žádná oficiální statistika. Je to zkušenost jednoho člověka. Jenomže až nepříjemně přesně odpovídá také tomu, co jsem zažíval ve své praxi. Neustálý boj s počtem plen, jejich savostí a rozdílnými velikostmi. Jednou chyběly malé, podruhé velké a potřetí sice nějaké byly, ale pro konkrétního člověka se vůbec nehodily.
Prostě ber, kde ber.
Na papíře to vypadá jednoduše
U obou rodičů nám lékař potřebný poukaz vystavil bez větších problémů. Pomůcky jsme dostávali na delší období a měli jsme jasně dané množství. Pro rodinu je určitě dobré vědět, že při prokázané inkontinenci může potřebný člověk získat pomůcky na předpis s úhradou zdravotní pojišťovny.
Není to však automaticky „150 plen zdarma pro každého“.
Podle současných pravidel je úhrada omezena maximálně 150 kusy za měsíc. Současně platí finanční strop podle stupně inkontinence. Jakmile se vyčerpá jeden z těchto limitů, další pomůcky už do úhrady zahrnout nelze. Pacient se navíc podle stupně inkontinence na ceně určitou spoluúčastí podílí.
Jednoduše řečeno: existuje limit kusový a zároveň limit finanční.
Číslo 150 vypadá na první pohled docela velkoryse. Matematicky je to přibližně pět pomůcek na den. Jenomže pouze tehdy, pokud člověk potřebuje stále stejný druh, stejnou velikost, stejnou savost a jeho tělo se celé tři měsíce chová přesně podle tabulky.
A právě tady začíná skutečný život.
Průjem ani nemoc se na počet zbývajících plen neptají
Spotřebu nelze vždy přesně předvídat. Člověk může dostat průjem, mohou se zhoršit jeho urologické potíže, začne více pít, dostane nové léky nebo se celkově změní jeho zdravotní stav. Najednou nestačí běžný počet výměn a pomůcka se musí měnit mnohem častěji.
Zásoba, která měla vydržet několik týdnů, se začne rychle tenčit.
V domácnosti se rodina podívá do skříně a zjistí, že do dalšího výdeje zbývá ještě dlouhá doba. V domově stojí pracovník před podobnou situací, jenomže nepečuje o jednoho člověka. Na oddělení jich může být mnoho a každý potřebuje jinou velikost, jiný typ a jinou savost.
Papírově bylo všechno naplánované. Lidské tělo však plán změnilo.
Správná velikost není žádný detail
Plena není jen plena. Takové označení používáme v běžné řeči, ale ve skutečnosti existuje řada různých absorpčních pomůcek – vložky, natahovací kalhotky, zalepovací kalhotky nebo podložky. Každý výrobek má jinou savost, velikost i způsob použití.
Špatně zvolená pomůcka může protékat, shrnovat se, tlačit nebo poškozovat kůži. Větší velikost přitom automaticky neznamená větší bezpečí. Pokud pomůcka nesedí kolem nohou a v pase, může být výsledek přesně opačný.
Lékař může podle zdravotního stavu předepsat různé druhy pomůcek na více poukazech, stále se však musí vejít do stanovených celkových limitů. Proto je důležité neřešit pouze počet kusů, ale také správný typ a savost.
Jinak se může stát, že pomůcky doma nebo ve skladu sice jsou, ale právě pro člověka, který je potřebuje, vlastně použitelné nejsou.
Velká savost neznamená povolení člověka nekontrolovat
U předchozího článku se mě jedna čtenářka ptala, zda je správné, když byla ochrnutá seniorka přebalena už kolem páté hodiny odpoledne a další výměna proběhla až ráno.
Bez znalosti jejího zdravotního stavu a nastavené péče nelze poctivě určit, kolikrát měla být během noci přebalena. Některá pomůcka opravdu vydrží déle a není nutné ji automaticky měnit po každém malém úniku moči. Moderní materiály odvádějí vlhkost od pokožky a na pomůckách bývá ukazatel naplnění.
To ale neznamená, že člověka uložíme v pět odpoledne a do sedmi ráno se na něj nikdo nepodívá.
U nepohyblivého člověka je nutné kontrolovat pomůcku, stav pokožky, jeho pohodlí a podle individuální potřeby také polohu těla. Vlhkost může přispívat k poškození kůže a vzniku inkontinenční dermatitidy. Riziko proleženin souvisí především s tlakem, třením, pohyblivostí a zdravotním stavem, dlouhodobá vlhkost však zranitelnost pokožky dále zvyšuje.
Samotný nedostatek personálu ani pomůcek proto nemůže být omluvou pro to, že člověk nedostane péči odpovídající jeho skutečným potřebám.
Rodiny většinou pomohou. A právě tady visí to ALE
Zažil jsem vícekrát, že zařízení rodinu upozornilo na náhlé zvýšení spotřeby plen. Rodiny zpravidla zareagovaly rychle a bez velkých komentářů. Další balení koupily a přinesly.
Podílet se na péči o svého blízkého je přece normální. Většina rodin nechce vést spor o každou plenu, když ví, že ji potřebuje jejich maminka, tatínek nebo prarodič. Kdo má alespoň trochu možností, jde do lékárny nebo objedná balík přes internet.
A přesto nad tím visí jedno velké ALE.
Dobrovolná pomoc rodiny je něco jiného než přenesení odpovědnosti za základní hygienu na rodinu. Nemělo by vzniknout pravidlo, že když příbuzní další balení nepřinesou, člověk jednoduše zůstane déle v naplněné pomůcce.
Rodina může pomoci. Neměla by však být postavena před hotovou věc způsobem: Pleny došly, zařiďte si to.
Zařízení by mělo umět včas upozornit, že spotřeba neobvykle roste, vysvětlit možnou příčinu a domluvit další postup. Současně by se mělo řešit, zda se nezměnil zdravotní stav klienta, zda má správně vybranou pomůcku a jestli není potřeba nové posouzení lékařem.
Náhlý nárůst spotřeby totiž není jen účetní problém. Může být také signálem zdravotní změny.
Tři měsíce jsou dlouhá doba
Pomůcky mohou být předepsány na jeden, dva nebo tři měsíce. Tříměsíční předpis je podle pravidel určen především pro případy stabilizované inkontinence, kdy lze očekávat účelné využití předepsaného množství.
Jenže slovo „stabilizovaná“ zní mnohem jistěji v dokumentaci než v běžném životě.
Senior může být dnes stabilní, příští týden dostane průjem a za měsíc se jeho stav zhorší. Rodina potom nemůže říct tělu svého blízkého: Musíš vydržet, další poukaz bude až později.
A personál v domově nemůže říct klientovi: Dnes už jste svůj příděl vyčerpal.
Právě proto by při dlouhodobé péči neměla probíhat pouze kontrola zbývajících balíků. Měla by se sledovat také skutečná denní spotřeba a každá výraznější změna. Teprve potom lze poznat, zda jde o krátkodobý výkyv, nevhodně zvolenou pomůcku nebo změnu zdravotního stavu.
Co by měla vědět rodina pečující doma
Pokud se inkontinence u blízkého teprve objevuje, není potřeba se stydět zeptat praktického lékaře. Ten může zdravotní stav posoudit, případně člověka odeslat k dalšímu vyšetření a při splnění podmínek pomůcky předepsat. Předepisovat je mohou také některé odbornosti a za stanovených podmínek zdravotní sestry.
Rodina by se měla zajímat nejen o počet kusů, ale také o několik praktických věcí:
- Jaký stupeň a druh inkontinence byl stanoven?
- Odpovídá zvolená velikost postavě člověka?
- Je savost vhodná pro denní a noční použití?
- Neprotéká pomůcka kvůli špatnému nasazení?
- Neroste spotřeba náhle bez zjevného důvodu?
- Neobjevilo se zarudnutí, bolest nebo poškození kůže?
- Je možné vhodně zkombinovat více druhů pomůcek?
Od ledna 2026 se zdravotnické prostředky standardně předepisují elektronickým ePoukazem. Kód může přijít do telefonu, e-mailu nebo aplikace a pomůcky může po dohodě vyzvednout také pověřený příbuzný. Administrativa se tím může zjednodušit, samotný kusový a finanční limit tím ale nezmizel.
Na co se ptát, když je blízký v domově
Rodina má právo se slušně a konkrétně zeptat:
- Jak má blízký nastavenou denní a noční péči?
- Podle čeho se pozná, že je potřeba pomůcku vyměnit?
- Jak se kontroluje stav pokožky?
- Co zařízení udělá při náhlém zvýšení spotřeby?
- Kdo hlídá, zda velikost a savost stále odpovídají?
- Proč je po rodině požadován nákup dalších balení?
- Jde o jednorázovou zdravotní komplikaci, nebo pravidelný nedostatek?
Takové otázky nejsou útokem na personál. Naopak mohou pomoci odhalit problém dříve, než se z něj stane konflikt.
Pracovníci v přímé péči sami často stojí mezi potřebou klienta a možnostmi zařízení. Oni většinou velmi dobře vidí, že pomůcku je nutné vyměnit. Jenomže současně vědí, kolik balení zbývá ve skladu a kolik lidí je bude ještě potřebovat.
To je přesně ten tlak, který by neměl být přenášen ani na ně, ani na klienta.
Je to také velký trh
Inkontinenční pomůcky nejsou okrajovým zbožím. Jen Všeobecná zdravotní pojišťovna za ně vydává miliardy korun ročně. Setkávají se zde zájmy pojišťoven, výrobců, distributorů, poskytovatelů sociálních služeb, profesních organizací a samozřejmě pacientů.
Spolupráce těchto stran sama o sobě není nic špatného. Bez výrobců, dodavatelů ani odborného vzdělávání by systém nemohl fungovat. U takto velkého trhu by ale měly být obchodní a profesní vazby vždy transparentní, aby bylo jasné, kdo o pravidlech diskutuje, kdo doporučuje konkrétní řešení a kdo na jejich prodeji vydělává.
Nejde o hledání spiknutí. Jde o obyčejnou důvěru.
A hlavně o to, aby při všech jednáních o cenách, úhradách a limitech nezmizel člověk, který tuto pomůcku skutečně nosí.
Plena není položka, na níž se má šetřit lidskou důstojností
Nikdo samozřejmě nechce, aby se pomůcky používaly bez rozmyslu a zbytečně vyhazovaly. Správně zvolená kvalitní plena nemusí být měněna pokaždé, když se v ní objeví sebemenší množství moči. Péče musí být účelná a přizpůsobená konkrétnímu člověku.
Jenže úspornost má svou hranici.
Tou hranicí je zdraví, pohodlí a důstojnost člověka.
Nemůžeme plánovat péči pouze podle toho, kolik kusů ještě zbývá do dalšího výdeje. A nemůžeme automaticky očekávat, že každou díru v systému zalepí rodina ze svého.
Měl jsem možnost vidět obě strany. Jako syn, který zajišťoval pomůcky rodičům, i jako člověk z praxe, který věděl, že zásoba nevychází a další klient právě potřebuje výměnu.
V takové chvíli už vás tabulky nezajímají.
Před vámi je člověk.
A ten nemůže čekat na další poukaz.
Myšlenka dne
Inkontinence se řídí tělem člověka. Systém ji však stále řídí počtem kusů a finančním stropem.
Dovětek autora
Tento článek nepíšu proto, abych útočil na lékaře, lékárny nebo pracovníky domovů. Většina z nich se snaží v možnostech systému najít řešení. Píšu ho proto, že základní hygienická pomůcka nesmí rozhodovat o důstojnosti člověka podle toho, zda rodina stihla přinést další balík.
Máte doma nebo v pobytovém zařízení podobnou zkušenost? Stačil vám předepsaný počet pomůcek, nebo jste je museli pravidelně dokupovat? A dostali jste srozumitelné vysvětlení, podle čeho se jejich množství a druh stanovují?
Podělte se prosím o svou zkušenost v diskusi. Právě konkrétní příběhy ukazují, jak systém funguje ve skutečném životě.
Popisek obrázku: Po odchodu rodičů jsem jejich nevyužité balíky odvezl do domova. Věděl jsem, že se tam okamžitě uplatní.
Popisek obrázku: Počet, velikost i savost musí odpovídat konkrétnímu člověku. Když spotřeba nečekaně naroste, zásoba může zmizet velmi rychle.
Jiří Nebenführ
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