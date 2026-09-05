Pečovatel není dobrovolník a rodina není bezplatná pobočka sociálních služeb
Sociální služby nejsou charita. Dobré srdce systém nenahradí
Jedna čtenářka mi pod článkem popsala chvíli, kdy se jí péče o oba rodiče doslova rozsypala pod rukama. Maminka s Alzheimerovou nemocí, nemocný otec, konflikt, zranění, policie, záchranná služba a ona uprostřed toho všeho sama.
Když požádala o pomoc terénní sociální službu, dozvěděla se, že nemá čas ani kapacitu. Po dalších špatných zkušenostech nakonec na hledání pomoci rezignovala. Oba rodiče krátce nato zemřeli.
Nebudu nyní posuzovat, co všechno se v té konkrétní situaci dalo udělat jinak. Pořád mi ale vrtá hlavou jedna věc: Co je člověku v takové chvíli platné, že někde existuje registr služeb, telefonní linka, příručka nebo internetová stránka?
On totiž nepotřebuje další odkaz. Potřebuje, aby někdo skutečně přijel a pomohl.
Dobrovolník může podat ruku. Nemůže nést celý systém
Na sociální síti jsem narazil na krátkou větu, která ve mně zůstala:
Sociální služby nejsou charita. A už vůbec ne dobrovolnictví.
Je to zdánlivě jednoduché sdělení, jenomže podle mě pojmenovává jeden ze základních omylů naší společnosti. Sociální služby jsou pořád vnímány trochu jako dobrota několika obětavých lidí, kteří mají srdce na správném místě a rozhodli se pomáhat potřebným.
Ano, dobré srdce je v této práci nesmírně důležité. Bez lidskosti se nedá dobře pečovat o člověka, který se už sám nepostaví, neoblékne, nedojde si na toaletu nebo kvůli demenci nerozumí tomu, kde se nachází.
Jenomže samotné dobré srdce nestačí.
Dobrovolník může člověka doprovodit na procházku, povídat si s ním, přečíst mu knihu nebo mu pomoci znovu pocítit, že o něj má někdo zájem. To všechno má obrovskou hodnotu. Nemůžeme však na dobrovolníkovi postavit odpovědnost za hygienu, bezpečné polohování, práci s člověkem s demencí, individuální plánování ani pravidelnou pomoc, která musí přijít i v neděli večer, kdy se zrovna žádné dobré srdce s volným časem nenajde.
Charita není totéž co profesionální služba organizace Charita
Tady je potřeba vysvětlit jednu důležitou věc. Když píšu, že sociální služby nejsou charita, nemluvím proti organizacím, jako jsou Charita, Diakonie a další neziskoví poskytovatelé.
Ty mohou provozovat a také provozují řádně registrované profesionální sociální služby se zaměstnanci, odborným vedením a jasnou odpovědností. Samotné MPSV je uvádí mezi významnými poskytovateli sociálních služeb.
Mluvím o charitě ve smyslu laskavosti, sbírky nebo dobrovolné pomoci. Ta může profesionální službu krásně doplnit a někdy zachránit člověka tam, kde systém selhává. Neměla by se ale stát výmluvou, proč veřejný systém svoji povinnost nezvládl.
Práce pečovatele není jen mytí, krmení a přebalování
Sám jsem v přímé péči zažil, kolik rozhodování se může skrývat v úkonu, který zvenčí vypadá úplně obyčejně.
Jak člověka správně zvednout, abyste neublížili jemu ani sobě? Kdy mu pomoci a kdy ho ještě nechat, aby se o pohyb pokusil sám? Jak poznat, že jeho odmítání není tvrdohlavost, ale strach, bolest nebo počínající změna zdravotního stavu? Jak mluvit s člověkem, který má pocit, že se musí vrátit domů, přestože právě ve svém novém Domově je?
Tohle není dobrovolnická výpomoc. Je to odborná práce s velkou odpovědností.
Také zákonný systém počítá s odbornou způsobilostí, kvalifikačním kurzem a dalším vzděláváním pracovníků. Podle aktuálních informací MPSV má kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách minimálně 150 hodin a zaměstnavatel musí zabezpečit další vzdělávání. Odbornost sociální služby je spojena rovněž se standardy kvality, řízením, vyhodnocováním a individuální prací s klienty. Samotný kurz samozřejmě z nikoho automaticky dobrého pečovatele neudělá. Ukazuje ale, že nejde o práci, kterou lze zredukovat na ochotu někomu pomoci. (MPSV – informace pro poskytovatele)
Klient a pečovatel nestojí proti sobě
V diskusi mi jedna paní popsala svého tatínka, který potřebuje jen nepatrně pomoci při prvním pohybu ze židle. Potom se sám postaví a jde. Přesto někdy slyší pouze: „Musíte se snažit.“
Snaží se tak dlouho, až má od madel na židli téměř puchýře.
Jeho dcera přitom pečovatelky nechce obviňovat. Vidí jejich zápřah, váží si jich a říká, že jsou to skvělé holky. Jenomže současně sleduje svého nešťastného a postupně odevzdaného tatínka.
Na čí stranu se má postavit?
Podle mě si vybírat nemusí. Klient a pečovatel nejsou protivníci. Velice často jsou oba oběťmi stejného špatně nastaveného provozu.
Pečovatelka nemůže během jedné směny vyrobit další hodiny ani další pár rukou. Klient ale nemůže být ponechán bez potřebné pomoci jen proto, že personál už pracuje na hraně. Řešením není chtít po pracovnících ještě větší obětavost. Řešením je vytvořit jim podmínky, aby svou odbornou práci vůbec mohli dělat dobře.
Ombudsman při návštěvách zařízení opakovaně upozorňuje, že zásadní nedostatek personálu může znemožňovat individualizovanou péči. V jednom zveřejněném případu označil počet pracovníků pečujících téměř o dvě stovky klientů za naprosto nedostatečný. To už není otázka toho, zda má někdo dostatečně dobré srdce. To je odpovědnost vedení, zřizovatele a systému. (Zjištění veřejného ochránce práv)
Rodina není bezplatná pobočka státu
Já sám jsem se snažil pečovat o své rodiče a vím, jak rychle může přijít únava, psychická prázdnota a pocit marnosti. Přitom jsem zdaleka nebyl v takové situaci jako lidé, kteří jsou u svého blízkého upoutáni opravdu čtyřiadvacet hodin denně.
Pečujícím často říkáme:
„Ty jsi tak silná.“
„Já tě obdivuji, jak to zvládáš.“
„Já bych tohle nedokázal.“
Možná to myslíme dobře. Jenomže tím někdy člověku nevědomky říkáme, že to má zvládat dál. Že když už je tak silný, může vydržet ještě jednu noc, ještě jeden týden a ještě jeden měsíc bez vystřídání.
Rodina se má na péči přirozeně podílet, pokud může a chce. Nemůže se ale automaticky stát bezplatnou nepřetržitou službou jen proto, že jiná pomoc není dostupná.
Láska nevytvoří druhého člověka na noční směnu. Neodstraní bolavou páteř, nevyspání ani strach z toho, co se stane, až pečující sám onemocní.
Služba v registru ještě není služba u dveří
Podle informací MPSV mají lidé hledat pomoc v Registru poskytovatelů sociálních služeb, u poskytovatelů, na obci nebo na kraji. Obec má zjišťovat potřeby obyvatel a poskytovat informace, kraj má služby koordinovat a zajišťovat jejich dostupnost. (MPSV – informace pro veřejnost)
To všechno zní logicky. Jenomže mezi nalezeným telefonním číslem a skutečně dostupnou pomocí může být propast.
„Nemáme kapacitu.“
„Zavolejte za měsíc.“
„Do vaší části města nejezdíme.“
„Kolegyně tu není, zkuste to příští týden.“
A člověk, který už nemá sílu ani pořádně usnout, má znovu sednout k internetu a obvolávat další seznam.
Na jednání jsem slyšel, že terénní služby jsou dostupné a že lidé mají mechanismy, jak se k pomoci dostat. Nechci tvrdit, že nejsou dostupné nikde. To by nebyla pravda. Jenomže zkušenosti čtenářů opakovaně ukazují, že dostupná služba na papíře ještě nemusí být dostupná v místě a čase, kdy ji rodina potřebuje.
Komentáře nejsou statistika. Neměly by ale skončit v koši
Ano, diskuse pod článkem není reprezentativní výzkum. To vím. Lidé, kteří mají dobrou zkušenost, navíc nemusí mít stejnou potřebu o ní psát jako ti, kterým pomoc chyběla.
Pokud se však začnou objevovat desítky konkrétních příběhů z různých míst, neměli bychom je odbýt větou, že nejde o tvrdá data.
Tvrdá data totiž nespadnou z nebe. Někdo je musí začít sbírat.
Kolik rodin žádalo o terénní službu a bylo odmítnuto? Jak dlouho čekaly? Kolik hodin péče požadovaly a kolik jim bylo možné nabídnout? Kolik pečujících se přestalo o pomoc snažit, protože už nemělo energii pokračovat? Kolik seniorů odešlo do pobytového zařízení pouze proto, že doma chyběly dvě návštěvy denně?
V červenci 2026 samo MPSV při představení studie dlouhodobé péče připustilo, že ani skutečný počet lidí čekajících na místo v pobytových službách dnes nelze spolehlivě určit, protože údaje zkreslují opakované žádosti. Ministerstvo proto mluví o potřebě přesnějšího plánování skutečné poptávky, rozvoji terénních a komunitních služeb i podpoře rodinných pečujících. (MPSV – Studie dlouhodobé sociální péče)
Směr tedy známe. Otázkou zůstává, kdy ho rodina pozná také u svých dveří.
Co může rodina udělat, dokud se systém učí sám sebe hledat
Nechci skončit jen kritikou, proto alespoň několik praktických zkušeností:
- Nečekejte, pokud je to možné, až péče dospěje do úplného kolapsu. Možnosti terénní, osobní nebo odlehčovací služby je dobré zjišťovat předem.
- Sepište si konkrétní potřeby: v jakých časech je pomoc nutná, s čím si člověk neporadí a co ještě zvládá sám. Věta „potřebujeme trochu pomoci“ se plánuje mnohem hůře než jasný popis jednotlivých úkonů.
- Pokud služba nemá kapacitu, poznamenejte si datum, požadovaný rozsah a její odpověď. Stejné informace sdělte sociálnímu pracovníkovi obce a případně kraji. Ani to bohužel okamžitě nevyrobí volného pečovatele, ale problém alespoň nezůstane neviditelný.
- Ptejte se také na odlehčovací službu a možnost pravidelného vystřídání. Odpočinek pečujícího není sobectví ani luxus. Je to jedna z podmínek, aby domácí péče vůbec mohla pokračovat.
- Pokud si nevíte rady, registrovaní poskytovatelé mají poskytovat základní sociální poradenství a nasměrovat člověka dál. Nenechte se odbýt pouhým „nejsme pro vás“.
Potřebujeme méně hrdinů a více spolehlivosti
Nechci společnost bez dobrovolníků, sousedské pomoci nebo organizací, které vznikly z charitní tradice. Naopak. Bez těchto lidí by byla naše společnost mnohem chladnější a na mnoha místech by se systém už dávno rozsypal.
Jen bych si přál, aby jejich obětavost nebyla podmínkou jeho přežití.
Pracovník v sociálních službách nemá být oslavován jako hrdina, který za málo peněz a v nedostatku personálu nějakým zázrakem zvládne všechno. Má být respektovaným profesionálem s odpovídajícími podmínkami, vzděláním, podporou a časem na člověka.
Rodinný pečující nemá být ponechán bez pomoci jen proto, že zatím ještě stojí na nohou.
A potřebný člověk nemá být vděčný za každou základní pomoc, jako by dostal milodar.
Sociální služba může být laskavá. Může vyrůstat ze solidarity a dobrého srdce. Pořád však musí zůstat službou, na kterou se člověk může spolehnout.
Myšlenka dne
Dobré srdce může dát sociální službě lidskost. Nemůže jí ale nahradit lidi, odbornost, peníze a skutečnou dostupnost.
Dovětek autora
Tento článek nevznikl jako kritika dobrovolníků ani poctivých pracovníků sociálních služeb. Vznikl z otázky, proč na jejich obětavosti tak často stojí něco, co má být profesionálním a dostupným systémem.
Setkali jste se s pomocí, která dorazila skutečně ve chvíli, kdy jste ji potřebovali? Nebo jste dostali pouze další telefonní číslo, čekací lhůtu či odpověď, že služba nemá kapacitu? Budu rád, když svou zkušenost popíšete v diskusi.
Jiří Nebenführ
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