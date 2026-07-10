Nechce se mýt a brání svůj nepořádek: Jak pečovat o seniora a nezbláznit se?
Pod mým předchozím textem o tom, že máme o seniory pečovat, a ne je vychovávat, se rozjela nesmírně cenná diskuse. Jedna ze čtenářek mi položila tvrdé, praktické otázky, které denně řeší tisíce rodin v domácí péči: „Jak přesvědčit seniora, aby se aspoň jednou týdně umyl? Jak ho donutit, aby do bytu pustil úklid, když žije ve strašném svinčíku? A jak ho dostat ze staré dřevěné židle do pohodlného křesla, kde mu nehrozí pád? Obehrané fráze o tom, že je třeba postupovat citlivě, neberu.“
Tato slova podepisuji. Jsou plná únavy a zoufalství pečujících, kteří narážejí na neprostupnou zeď odmítání.
Pojďme se na ty tři konkrétní krizové situace podívat bez růžových brýlí a frází.
1. Boj o starou dřevěnou židli
Čtenářka píše, že senior odmítá polohovací křeslo a ničí si záda na staré židli. V institucionální péči to známe dobře. Chceme pro ně komfort, ale oni trvají na svém nepohodlí. Proč? Protože ta stará, tvrdá židle je jejich jistota. Z polohovacího, měkkého křesla se senior s oslabeným svalstvem často nedokáže sám zvednout. Zapadne do něj, ztratí kontrolu nad tělem a propadne panice. Stará židle mu dává pevnou oporu pod hýžděmi a pocit, že má pohyb pod kontrolou.
Řešení z praxe: Netlačte a nepřemlouvejte ho. To není náš úkol. Pokud trvá na své židli, pracujme s ním v rámci rehabilitace a kinetiky tak, jak leží a běží. Stabilizujme židli protiskluzovou podložkou, přidejte bederní váleček pro oporu páteře, ale neberte mu ji. Respekt k jeho vůli sedět nepohodlně je víc než ortopedická tabulka.
2. Když se z bytu stává nebezpečné smetiště
Tohle je pro rodiny největší noční můra. V gerontopsychiatrii se tomu říká Syndrom Diogena – stařecké hromadění věcí a zanedbávání hygieny prostoru. Senior žije v bludném kruhu úzkosti, věci kolem něj tvoří ochrannou zeď před vnějším světem. Každý pokus dětí o vyhození starých novin nebo shnilého jídla bere jako brutální útok na svou suverenitu.
Řešení z praxe: Pokud seniorovi hrozí infekce nebo požár, musíte zasáhnout, ale nikdy ne radikální čistkou za jeho zády. Udělejte z úklidu rituál, kde on drží „rozhodovací právo“. Přineste krabici a řekněte: „Tati, tyhle staré letáky už se nám sem nevejdou. Vyber tři, které si schováme, a zbytek dáme do sběru.“ Musí mít pocit, že velí. Pokud je stav neúnosný a agresivní, je nutné do hry zapojit nestrannou osobu – sociálního pracovníka nebo lékaře. Senior často poslechne cizí autoritu v uniformě dřív než vlastní dospělé děti, vůči kterým je v opozici.
3. Odpor k hygieně a strach z vany
Proč se naši blízcí nechtějí mýt? Není to proto, že by chtěli být špinaví. Je za tím obrovský, paralyzující strach a smyslové přetížení. Hluk tekoucí vody jim zní jako vodopád, tekoucí kapky na kůži je bolí, chlad v koupelně je děsí a pohled na kluzkou vanu v nich spouští úzkost z pádu a ztráty kontroly.Řešení z praxe: V domovech máme výhodu, koupání je pevnou součástí režimu (minimálně jednou týdně, na přání i vícekrát) a personál má profesionální odstup. Doma musíte odbourat strach. Zapomeňte na sprchování hlavy proudem vody. Koupelnu vytopte na maximum. Místo vany použijte metodu „suchého a teplého mytí“ na lůžku nebo židli. Tělo seniora mějte neustále přikryté teplým, suchým ručníkem a odkrývejte vždy jen tu část, kterou zrovna otíráte teplou žínkou. Komunikujte jako lékař: „Mami, teď ti otřu ruku, voda je teplá.“ Věcnost a pocit tepla dělají zázraky.
Odpovědnost pečovatele versus svoboda volby
V diskusích s pečujícími se také často objevuje zásadní obava: „Pokud seniorovi necháme svobodu a on se přehřeje ve svetru, odnese to pečovatel a bude za to zodpovědný.“
Zde narážíme na hranici mezi odbornou péčí a právní slepotou. Naším úkolem je rizika eliminovat, ne lidi zotročovat. Pokud paní Marie trvá na svetru v horku, já jako pečující ji nemohu násilím svléknout. Moje odpovědnost spočívá v tom, že situaci monitoruji: nabídnu jí poloviční porci jídla, přinesu jí doušek chladné vody, abych předešel dehydrataci, a zkontroluji její stav. Když jí bude horko, pomohu jí ho sundat.
Péče o seniory není o tom, abychom z jejich životů vymazali veškeré nepohodlí a rizika na úkor jejich svobody. Je o tom, abychom je doprovázeli v jejich vlastním světě s maximální ochranou jejich důstojnosti, i když se nám jejich rozhodnutí zdají nepochopitelná.
Jiří Nebenführ
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