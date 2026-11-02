Na vesnici stačí jeden pád. Děti jsou daleko a pomoc nemá kdo přivolat
V jedné z diskusí pod mými články se ozvala žena, která řešila zdánlivě jednoduchou otázku: Kdo zvedne její staré rodiče, když upadnou?
Nebydlí s nimi. Sama je po těžkých operacích a pokusem o jejich zvednutí by si mohla vážně ublížit. Na odpověď od sociálního odboru čekala, ale rodiče mohli upadnout kdykoliv. Klidně ještě téhož večera.
Taková situace není ojedinělá.
Po republice žijí tisíce seniorů v domech, které kdysi postavili pro celou rodinu. Děti se odstěhovaly za prací, sousedé zestárli nebo zemřeli a z místa, které bývalo plné lidí, se postupně stala osamělá domácnost.
Dokud senior chodí, zatopí, připraví si jídlo a dojde si na toaletu, může vše působit v pořádku. Pak ale přijde jeden pád.
A najednou se ukáže, že žádný skutečný plán neexistuje.
„Zavolej, kdyby něco“ nestačí
Děti mohou rodičům volat několikrát denně. Mohou objednávat nákupy, vozit léky, připravovat jídlo na celý týden a jezdit každý víkend.
Jenže pokud bydlí šedesát nebo sto kilometrů daleko, v okamžiku pádu nejsou fyzicky přítomné. Telefonická věta „hned vyrážím“ znamená, že rodič může další hodinu ležet na podlaze.
Pokud má telefon vůbec u sebe.
Někteří senioři ho nechávají v jiné místnosti. Jiní nedokážou po pádu vstát, ale zároveň odmítají volat záchrannou službu, protože „nechtějí obtěžovat“. Mohou se také stydět přiznat, že už situaci sami nezvládli.
Pád přitom nemusí znamenat jen zlomeninu. Starý člověk může prochladnout, dehydratovat se, poranit si kůži nebo dlouhé hodiny zůstat v poloze, ze které se bez pomoci nedostane.
Pokud je po pádu zraněný, má bolesti, udeřil se do hlavy nebo nelze jeho stav bezpečně posoudit, patří situace zdravotníkům. Rodina ani soused by neměli riskovat neodbornou manipulaci. Sanitka však současně nemůže nahrazovat dlouhodobě chybějící síť každodenní pomoci.
Sousedská pomoc také stárne
Na vesnici se často spoléhá na sousedy. V mnoha místech tato pomoc skutečně funguje lépe než anonymita velkého města. Někdo přinese nákup, zatopí, odhrne sníh nebo se zastaví na kus řeči.
Jenže i sousedům může být přes sedmdesát. Člověk, který ještě zvládne přinést oběd, nemusí zvládnout zvednout ze země osmdesátikilového člověka. Navíc nemůže držet pohotovost čtyřiadvacet hodin denně.
Není spravedlivé považovat dobrou vůli sousedů za náhradu sociální služby. A není správné stavět bezpečí seniora na naději, že si někdo náhodou všimne zatažených závěsů nebo nerozsvíceného okna.
Služba existuje, ale ne vždy tam a včas
Ve větších městech bývá širší nabídka pečovatelských, osobních asistenčních, odlehčovacích a tísňových služeb. Ani tam nejsou kapacity bezedné. V menších obcích může být dojezd omezený určitými hodinami, vzdáleností nebo počtem pracovníků.
Pečovatelská služba může pomoci s hygienou, jídlem nebo domácností. Obvykle však v bytě není nepřetržitě. Jedna ranní a jedna odpolední návštěva neřeší pád v deset hodin večer.
Určitou pomocí může být tísňová péče: SOS tlačítko, hodinky nebo čidlo, které zaznamená nepohyb či umožní spojení s dispečinkem. Ani nejlepší tlačítko však nepomůže, pokud ho senior odmítá nosit, neumí použít nebo není předem dohodnuto, kdo se k němu dostane.
Technologie musí doprovázet skutečný plán pomoci.
Pět otázek, které je lepší položit před prvním pádem
Rodina by neměla čekat na první noc strávenou na podlaze. Je vhodné si předem ujasnit:
- Kdo má náhradní klíče a dokáže se rychle dostat dovnitř?
- Nosí senior telefon nebo tísňové tlačítko skutečně u sebe?
- Kdo bydlí nejblíže a je ochoten v nouzi alespoň zkontrolovat situaci?
- Které terénní služby do obce dojíždějí a v jakých hodinách?
- Co se stane, pokud se pády začnou opakovat a samostatné bydlení přestane být bezpečné?
K tomu patří i praktické úpravy: odstranění volných koberců, kvalitní osvětlení, madla, vhodná obuv a možnost bezpečně přivolat pomoc z koupelny i ložnice.
Nejde o to proměnit domov v nemocnici. Jde o to, aby jeden špatný krok nerozhodl o všem.
Obec nemůže čekat, až problém odveze sanitka
Stárnutí obyvatel není pouze soukromou starostí jednotlivých rodin. Obce vědí, kolik seniorů na jejich území žije, jak jsou vzdálené služby a kde veřejná doprava téměř nefunguje.
Právě místní samospráva může podporovat dojezd pečovatelské služby, tísňovou péči, komunitní pracovníky, dostupnou dopravu nebo kontaktní místo, na které se rodina obrátí dříve, než nastane krize.
Podle zákona má obecní úřad obce s rozšířenou působností zajistit nezbytnou pomoc člověku bez sociální služby, pokud by její okamžité neposkytnutí ohrožovalo jeho život nebo zdraví. Rodiny ale často netuší, kam se obrátit, a někdy se potřebné pomoci začnou domáhat až ve chvíli, kdy už je situace neudržitelná.
Občan by neměl být nucen obvolávat deset institucí, aby zjistil, která z nich mu nakonec sdělí, že daný problém nespadá do její působnosti.
Touha zůstat doma není nerozum
Starší lidé se svého domu nedrží pouze z tvrdohlavosti. Je v něm jejich život, vzpomínky, zahrada, sousedství i vědomí samostatnosti. Požadovat po nich, aby se preventivně odstěhovali jen proto, že jednou mohou upadnout, by bylo příliš jednoduché.
Stejně jednoduché je ale říkat, že si přece sami zvolili zůstat doma, a proto musí nést všechny následky.
Skutečná volba existuje jen tehdy, když člověk zná rizika a má dostupné možnosti. Pokud je jedinou alternativou osamělý dům nebo vzdálené pobytové zařízení, nejde o příliš svobodné rozhodování.
Senior může zůstat doma dlouho. Potřebuje však kolem sebe víc než nedělní telefonát a větu: „Kdyby něco, zavolej.“
Protože někdy opravdu stačí jediný pád. A možnost zavolat už nemusí přijít.
Myšlenka dne
Bezpečí seniora nemůže stát pouze na vzdálenosti, kterou jeho děti dokážou ujet autem, až se něco stane.
Dovětek autora
Tento článek nemá vyvolávat strach ani přesvědčovat seniory, že se musí vzdát svého domova. Má rodiny a obce přimět k jediné otázce: Co přesně uděláme, když se něco stane dnes v noci?
Odpověď „nějak to vyřešíme“ totiž není plán.
Zdroje a další informace:
Jiří Nebenführ
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