Na MPSV mi řekli: „Víme o tom.“ Jenže člověk potřebuje pomoc právě teď
Ve středu 26. srpna jsem seděl na Ministerstvu práce a sociálních věcí proti třem pracovnicím, které nebyly začátečnicemi odtrženými od skutečného provozu. Z rozhovoru bylo patrné, že mají za sebou dlouholetou zkušenost, některé také ze zdravotnictví, ale všechny ze sociální praxe.
Píšu to hned na začátku záměrně.
Neodjížděl jsem z Prahy s pocitem, že jsem narazil na lidi, kteří nevědí, co se v sociálních službách děje. Možná právě naopak. A přesto si z jednání neodvážím žádné konkrétní řešení. To je na celé schůzce možná to nejzajímavější.
Nepřijel jsem si vyříkat svou nespokojenost
K jednání vedl můj otevřený dopis ministrovi práce a sociálních věcí v polovině léta a několik anonymizovaných kazuistik z praxe.
Jenže od jejich odeslání se mnohé změnilo.
Další týdny psaní o péči, seniorech, rodinách a lidech, kteří se v systému obtížně orientují, přinesly nové zkušenosti. Pod články přibývaly komentáře. Přicházely e-maily a další lidské příběhy. Z jednotlivých svědectví se postupně začal skládat obraz problémů, které se neobjevují pouze na jednom místě. Na ministerstvu jsem poměrně rychle pochopil, že naše výchozí pohledy na důvod setkání byly trochu odlišné. Měl jsem pocit, že jsem zpočátku vnímán jako člověk rozhořčený nad stavem sociálních služeb, který přijel svou nespokojenost sdělit ministerstvu.
Jenže o to mi nešlo. Nepřijel jsem se hádat. A neočekával jsem, že někdo na ministerstvu lusknutím prstu odstraní problémy, které se v sociálních službách tvořily desítky let.
Chtěl jsem především mluvit o tom, co se z jednotlivých příběhů začíná skládat dohromady.
„O těch problémech víme“
To byla jedna z hlavních zpráv, kterou jsem během rozhovoru dostával.
Ano, o problémech vědí.
Ano, podobných podnětů dostávají mnoho.
Ano, některé věci se řeší.
Jiné se připravují, připomínkují nebo čekají na změnu legislativy.
A právě zde jsem začal mnohem zřetelněji vnímat zvláštní rozpor. Člověk zvenku může mít pocit, že stát problém nevidí. Jenže on ho mnohdy vidí. Dokonce ho může znát velmi dobře.
Problém je, že mezi okamžikem, kdy jej stát pojmenuje, a chvílí, kdy se něco skutečně změní v životě konkrétního člověka, může uplynout velmi dlouhá doba. Jedna z přítomných pracovnic, původně zdravotní sestra se zkušeností i ze sociální oblasti, mi otevřeně popisovala, kolika „kolečky“ musí některá změna projít.
Na ministerstvu o problémech vědí.
Pro člověka, který potřebuje pomoc dnes, je ale nejdůležitější, kdy se tato znalost promění v konkrétní podporu. Vznikne návrh. Připomínkuje se. Prochází různými útvary. Pokud obstojí, pokračuje dál. Potom přichází legislativní proces, Parlament, pozměňovací návrhy a další kroky.
A ono to prostě trvá. Rozumím tomu. Jenže jsem také řekl něco, co by podle mě vyslovil téměř každý člověk, který právě doma řeší těžkou životní situaci:
„Člověka dole nezajímá, kolika kolečky to musí projít. Řekne: Od čeho tam jste? Tak s tím něco udělejte.“
Odpověď byla lidská. Ano, chápeme to. Jenže systém má určitý řád a proces. A právě tady se potkávají dva úplně jiné časy. Čas systému a čas člověka. Systém může plánovat změnu několik let. Člověku ale onemocní maminka dnes. Tatínek přestane zvládat běžný život dnes. Rodina se začne hroutit vyčerpáním dnes. A právě dnes potřebuje vědět, co má dělat.
Informace existují. Jenže dostanou se k lidem?
Toto téma pro mě bylo jedním z nejdůležitějších. Na ministerstvu zaznělo, že veřejnost má řadu možností, jak získat informace o péči. Existují poradny, webové stránky, organizace, návody i informační materiály.
Současně však zaznělo také něco dalšího:
Lidé o těchto možnostech často nevědí.
A jak je k nim dostat, není vůbec jednoduchá otázka. Paní ředitelka uvedla obyčejný a velmi přesný příklad. Letáku nebo nástěnky by si prý ani ona nemusela všimnout, přestože by kolem nich procházela mnohokrát. Mluvila například o krátkých informačních smyčkách na obrazovkách ve zdravotních nebo sociálních zařízeních. Klidně podaných animovaně nebo s humorem. Něco, co člověka na chvíli zastaví a řekne mu: Kam se obrátit, když začínáte pečovat o rodiče? Kde získat pomoc? Na co můžete mít nárok? Kam zavolat, když si nevíte rady? Možná totiž nemáme pouze problém s nedostatkem informací. Máme problém s jejich doručením člověku ve chvíli, kdy je potřebuje.
Proč by se člověk připravoval na problém, který ještě nemá?
V rozhovoru se mluvilo také o posuzování příspěvků a o možnostech, jak postupovat proti některým rozhodnutím. Jedna z pracovnic upozornila, že oficiální mechanismy existují. Lidé je ale často nevyužijí. Mávnou rukou, rezignují, a problém se tak nedostane tam, kde by se jím někdo musel zabývat. Přiznávám otevřeně: O některých těchto možnostech jsem nevěděl ani já.
A právě tehdy mě napadla jednoduchá otázka. Jestli o nich nevím já, přestože se těmito tématy intenzivně zabývám, jak je má znát dcera, které se před čtrnácti dny zásadně změnil život, protože začala pečovat o nemocnou matku? Formální možnost může existovat. Pokud o ní však člověk neví, je mu v danou chvíli téměř k ničemu.
Lidé většinou začnou informace shánět až tehdy, když problém skutečně nastane. Ale proč by je hledali předtím? Proč by si zdravý padesátiletý člověk ve volném večeru studoval systém příspěvku na péči, terénních služeb, odlehčovací péče nebo možnosti odvolání proti rozhodnutí?Nedělá to. A vlastně není důvod, aby to dělal. Jenže jednou zazvoní telefon: Maminka spadla. Tatínek se začíná ztrácet. Manžel se vrací z nemocnice a nebude soběstačný. A během několika hodin se člověk ocitne ve světě, jehož slovník ani pravidla vůbec nezná.
Právě tehdy potřebuje systém, který není pouze odborně správný. Potřebuje systém, do kterého se dá jednoduše vstoupit.
To, že pomoc existuje, ještě neznamená, že si o ni člověk řekne
Na jednání jsem mluvil také o své zkušenosti s maminkou. Zaznělo, že lidé si někdy pomoc jednoduše nezavolají. Jenže oni často nechtějí.Stydí se. Nechtějí nikoho obtěžovat. Nechtějí nikoho trápit. Moje maminka to říkávala pořád.
Vzpomněl jsem si na situace, kdy měla ucpaný permanentní močový katétr. Bylo jí zle, ale čekala, že to vydrží do druhého dne a pak teprve půjde k lékaři. Nakonec jsem ji musel odvézt hned. Několikrát jsem se jí ptal: „Proč jsi nezavolala rychlou?“
Jedna z přítomných zdravotních sester tehdy reagovala, že už měla být dávno zajištěna domácí péče, která by nám pomáhala. Možná ano.
Jenže právě v tom je rozdíl mezi pohledem odborníka uvnitř systému a člověka, který se v něm ocitne poprvé. Odborník zná nástroje. Ví, že domácí péče existuje. Ví, kam zavolat a co lze zařídit.
Rodina to často neví.
Také my jsme s již těžce nemocným tátou museli na některé možnosti přicházet postupně. Teprve s domácí hospicovou péčí z charity jsme naplno pochopili, jakou podporu lze využít.
Nestačí tedy říct, že určitá služba existuje. Člověk se o ní musí dozvědět ve správnou chvíli a musí mít také jistotu, že svým zavoláním nikoho neobtěžuje.
Lidský faktor ano. Ale kde končí?
Na začátku jednání zazněla také úvaha o lidském faktoru. Chyby dělají lidé všude. V sociální službě, nemocnici, na úřadě i v divadle. S tím lze jen souhlasit. Žádný zákon nezajistí, že každý člověk bude vždy empatický, profesionální a pozorný. Jenže je potřeba rozlišovat dvě věci. Jednotlivé pochybení může být lidský faktor. Systém postupuje podle procesů a zákonných pravidel. Nemoc, pád nebo vyčerpání rodiny však přicházejí bez odkladu.
Pokud se však stejný typ problému opakuje na různých místech a popisují jej znovu a znovu různí lidé, je namístě se ptát:
Nevytváří systém podmínky, ve kterých se tento lidský faktor opakuje příliš často?
Nedostatek pracovníků je systémová podmínka.
Chronický časový tlak je systémová podmínka.
Nedostupnost srozumitelných informací je systémová podmínka.
Složitost prostředí, ve kterém se člověk neumí zorientovat, je systémová podmínka.
Lidskou chybu nikdy úplně neodstraníme. Můžeme ale vytvářet prostředí, ve kterém bude méně pravděpodobná a ve kterém bude možné ji včas zachytit.
Komentář není výzkum. Přesto má hodnotu
V rozhovoru se otevřela také otázka, jakou vypovídací hodnotu mají reakce lidí pod články na otevřených internetových platformách. Rozumím skepsi. Komentář pod článkem není sociologický průzkum. Počet přečtení není počet unikátních občanů. A už vůbec z něj nelze odvozovat mínění celé České republiky. Nikdy jsem nic takového netvrdil.
Jestliže však opakovaně píšete o jednom tematickém okruhu a lidé vám pod články začnou popisovat své vlastní zkušenosti, potom tyto reakce určitou hodnotu mají. Ne statistickou. Lidskou a kvalitativní. A pokud články dohromady dosahují stovek tisíc přečtení, stále to není důkaz názoru celé společnosti. Je to však dostatečný důvod těm hlasům naslouchat.
Někteří lidé mi píší, že jim konkrétní článek pomohl něco pochopit, začali situaci řešit nebo si díky němu našli další informace. Jiní jsou hodně frustrovaní a i těm rozumím.
A právě proto budu v psaní pokračovat.
Ne proto, abych bojoval s ministerstvem. Ale protože někde mezi ministerstvem, krajem, poskytovatelem sociální služby a obyčejným člověkem stále zůstává prostor, ve kterém je potřeba odborný systém překládat do normální lidské řeči.
Jednoduché řešení nemá ani financování, ani rozdělené kompetence
Během jednání jsme se dotkli také financování sociálních služeb. Zeptal jsem se, zda by nebylo možné přesouvat prostředky z kraje, který má přebytek, tam, kde peníze chybějí.
Odpověď byla velmi stručná: „Ukažte mi kraj, který má přebytky.“
Podle pracovnic ministerstva takový kraj není. Kraje dostávají určený objem prostředků a významně rozhodují o tom, které služby se dostanou do jejich sítě. To je zásadní také pro nové formy komunitního bydlení. Malá a lidská služba totiž nemusí být automaticky ekonomicky udržitelná. Potřebuje personál, zázemí a stabilní financování. A i když do ní přijdou soběstačnější senioři, jejich potřeba podpory se bude časem měnit.
Krátce jsme se dotkli také soukromého kapitálu. Ministerstvo má pochopitelnou obavu z projektů, které se pod jiným názvem snaží poskytovat péči mimo pravidla registrovaných služeb. Současně si ale myslím, že stárnoucí společnost bude muset hledat způsob, jak propojit veřejný zájem, jasná pravidla, kvalitní registrovanou péči a také jiné zdroje financování. Ne tak, aby se z péče stal obchod s lidskou bezmocí. Ale ani tak, abychom každou soukromou investici předem považovali za podezřelou.
Dalším známým problémem je hranice mezi zdravotnictvím a sociálními službami. Kdo má řešit co? Kde končí zdravotní péče a začíná sociální? A jak využít profese, jejichž zkušenosti by mohly pomoci na obou stranách?Zmínil jsem například praktické sestry a možnost doplnění kvalifikace pro širší využití v sociálních službách. Myšlenka nebyla odmítnuta, ale znovu jsme narazili na rozdělené resortní kompetence.
O problému se ví. Jedná se o něm. Jenže člověk dole znovu potřebuje vědět, kdo mu pomůže dnes.
Co jsem si tedy z ministerstva odvezl?
Bezprostředně po schůzce jsem měl pocit:
Vlastně nic.
Nemám slíbený projekt.
Nemám nový program.
Nemám jedno kouzelné řešení.
Nemám ani papír, na kterém by bylo napsáno, že od zítřka bude něco jinak.
S odstupem několika hodin to však vidím trochu jinak. Odvezl jsem si potvrzení, že řadu problémů, které lidé popisují a o kterých píšu ve svých článcích, ministerstvo zná. Odvezl jsem si také vědomí, že uvnitř systému pracují lidé, kteří mnohé z nich znají z vlastní dlouholeté praxe. A odvezl jsem si jednu otázku, která je možná důležitější než všechny dílčí odpovědi:
Jestli o problému vědí lidé v praxi, ví o něm ministerstvo, vědí o něm kraje a léta se o něm mluví — kde přesně se mezi poznáním problému a jeho vyřešením ztrácí čas?
Možná právě tam stojí za to hledat dál. Protože systém má svůj čas. Ale člověk, který dnes večer ukládá nemocnou maminku do postele a neví, co bude dělat zítra ráno, má čas úplně jiný.
Myšlenka dne
Nestačí, aby systém o problému věděl. Skutečná pomoc začíná až ve chvíli, kdy se člověk v nouzi dozví, kam se může obrátit — a pomoc k němu dorazí včas.
Dovětek autora
Text je mou osobní reflexí jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí dne 26. srpna 2026. Není oficiálním zápisem schůzky ani stanoviskem ministerstva. Jednotlivé výroky a smysl rozhovoru zachycuji podle poznámek a bezprostřední vzpomínky. Cílem není zpochybnit práci lidí na ministerstvu, ale pojmenovat rozdíl mezi časem potřebným ke změně systému a časem člověka, jehož životní situace se změnila právě dnes.
Kde podle vás vzniká největší prodleva mezi existující pomocí a člověkem, který ji potřebuje? A co by vám v první chvíli péče o blízkého nejvíce pomohlo najít správnou cestu?
Jiří Nebenführ
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