Když onemocněl syn, jeho matka musela sama spojovat nemocnici, převozy a domácí péči
Synovi bylo osmapadesát let, jeho matce je o dvacet více. V době, kdy měla být hlavně jeho mámou, se z ní stala koordinátorka vyšetření, převozů, domácí péče a shánění pomůcek. Po jeho smrti mi napsala, protože má pocit, že lidé vůbec netuší, co mohou chtít, co mohou odmítnout a na jakou pomoc se mají ptát.
Občas mi po zveřejnění článků přicházejí e-maily od čtenářů. Před několika dny mi napsala paní Květa. Její syn zemřel před měsícem na rakovinu prostaty.
Její e-mail jsem nemohl jen zavřít a odpovědět několika zdvořilými větami. Nebyl pouze o smrti syna. Byl také o tom, co všechno musela jeho matka během nemoci zjišťovat, zařizovat a někdy podle svých slov doslova vybojovat.
Nejsem lékař a nebyl jsem přítomen tomu, co se mezi rodinou a zdravotníky odehrávalo. Nemohu proto rozhodovat, kdo co zanedbal nebo proč některá vyšetření a rozhodnutí trvala tak dlouho. Mohu ale předat zkušenost ženy, která měla pocit, že kdyby se sama neozvala, některé věci by se vůbec nestaly.
„Lidé ani netuší, jak jim může být pomoženo, co mohou odmítnout a co naopak chtít,“ napsala mi. „A mnoho lidí si netroufne. Přece nebude oponovat panu doktorovi. Ten to přece musí vědět.“
Bolesti zad, cévka a čekání na diagnózu
Její syn měl bolesti zad v místech, kde se později ukázaly metastázy. Zpočátku se však podle zpráv, které matka dostávala, mluvilo o běžném opotřebení páteře. Následovala další vyšetření, injekce do zad a velké množství léků.
Do toho přišla cévka a močový sáček. Když už byly bolesti nesnesitelné, rodina volala sanitku. Matka si dodnes pamatuje odpověď, že má syn užívat předepsané léky a za týden mu bude lépe. Teprve změna barvy moči vedla k převozu.
V nemocnici ho potom viděla nehybného, oteklého a pod silnými léky. Oddělení potřebovalo lůžko a začalo se mluvit o převozu domů. Jenomže doma měla být hlavním pečujícím ona – žena o dvacet let starší než její nemocný syn.
Na takový návrat nebyla fyzicky ani psychicky připravená. Ne proto, že by syna doma nechtěla, ale protože věděla, že péči sama nezvládne. Jeho dcera jí pomáhala hledat informace a obě se snažily získat čas, než bude jasná diagnóza a než se vůbec připraví potřebná pomoc.
Následovala biopsie, CT, magnetická rezonance a čekání na výsledky. Podle paní Květy trvalo více než dva a půl měsíce, než byly výsledky přečteny a než se začal připravovat léčebný plán.
Víc zatím nevím. Paní Květa mi svůj příběh píše postupně a možná sama ještě není schopná všechno seřadit. Je teprve měsíc po smrti syna. Nechci proto domýšlet, co jí kdo v jednotlivých chvílích řekl a co věděl samotný nemocný.
První místo, kde s nimi někdo mluvil
Nakonec se pro syna našlo místo na oddělení následné péče. Paní Květa ho popisuje jako jediné světlé místo celé nemocniční zkušenosti.
Primářka s nimi mluvila. Vysvětlovala synovi i jeho matce, co se děje, a nechala ho na oddělení, dokud nebyla dokončena vyšetření a připraven další postup. Probíhala tam také rehabilitace.
Někdy přitom rodina nepotřebuje nic mimořádného. Potřebuje, aby s ní někdo mluvil srozumitelně a aby věděla, co bude následovat. Z vyprávění paní Květy je vidět, jaký rozdíl může udělat jediný člověk, který se pacienta a jeho blízkých ujme a nenechá je tápat.
V polovině února se syn vrátil domů. Díky místnímu sociálnímu odboru už byly připravené žádosti o příspěvek na péči a další pomoc. Po návratu přišla pracovnice Úřadu práce, vše s rodinou vyřídila a přibližně za měsíc začala výplata příspěvku. Zapojila se pečovatelská služba a docházela také sestra domácí péče.
Když se to takto napíše, může to podle paní Květy vypadat skoro jako růžová zahrada.
Nebyla.
Kvůli výměně cévky osm hodin na cestě
Kvůli výměně cévky musel syn podle jejího popisu znovu do nemocnice. Znamenalo to čekání na sanitku, další čekání v ambulanci a potom čekání na cestu zpět. Jeden takový den mohl trvat i osm hodin a nemocného člověka úplně vyčerpal.
Rodina přitom zjistila, že domácí zdravotní péče má pracovnici, která by výměnu dokázala provést doma. Potřebovala však příslušný předpis. Praktická lékařka ho podle matky nechtěla vystavit bez souhlasu nemocnice a nemocnice trvala na tom, že se výměny budou dělat u ní.
Nevím, jaké zdravotní nebo právní okolnosti v tomto konkrétním případě rozhodovaly. Z pohledu rodiny to však znamenalo jediné: těžce nemocný člověk byl kvůli jednomu úkonu převážen tam a zpět a po návratu byl zcela vyčerpaný.
Pět minut v ordinaci po hodinách čekání
Tuhle zkušenost znám také z Domovů.
Kolikrát jsem jel jako doprovod s klientkou nebo klientem na vyšetření. Už samotné chystání a přesun byly pro člověka velkou zátěží. Potom jsme čekali na sanitku, jeli do nemocnice nebo ordinace a znovu čekali. Někdy celé hodiny.
Samotná návštěva pak trvala sotva pět minut. Lékař se podíval do záznamů, zeptal se na několik věcí, případně upravil medikaci a jelo se zpět. Stalo se mi dokonce, že mi v ordinaci bylo řečeno, že kvůli danému úkonu klient vůbec nemusel být převážen a bylo možné provést ho v Domově.
Když jsem se ptal, zda se to nedalo zjistit dopředu třeba telefonicky, dostal jsem odpověď: „Někdo se nás ale musí zeptat.“
Jenomže podobnou odpověď jsem potom slyšel také od zdravotního personálu v Domově.
A tady mi připadá, že se mezi jednotlivými složkami přehazuje horký brambor. Kdo převezme odpovědnost a kdo se jí raději zbaví? Nechci nikoho nařknout. Nejsem zdravotník a neznám všechny předpisy, které musí lékaři a sestry dodržovat. Moje zkušenost mi ale velí se ptát.
Pokud někdo předem zavolá a popíše stav klienta, opravdu se pokaždé nedá říct, zda je jeho převoz nutný? Nedá se zjistit, jestli může úkon provést zdravotní sestra přímo v Domově nebo domácnosti? A pokud to možné je, proč se to rodina nebo doprovod často dozví až v ordinaci po několika hodinách čekání?
Za pacienty se jezdilo dříve. Proč to dnes někdy nejde?
Když se podívám na starý seriál Nemocnice na kraji města, mám v paměti mladého Sovu, který odešel pracovat jako obvodní lékař. Později za ním odešel i jeho otec primář. Lékař tehdy běžně vyjížděl za pacienty domů.
Ano, je to televizní seriál a ne odborný dokument. Také se tehdy zdravotní výkony platily jinak a celé zdravotnictví fungovalo v jiných podmínkách. Přesto mne napadá, jak je možné, že s mnohem menšími technologickými možnostmi bylo normální, aby lékař za potřebným člověkem přijel.
Dnes žijeme v době mobilních telefonů, videohovorů, elektronických zdravotních záznamů a aplikací soukromých klinik. Lidé se přes aplikaci objednávají, dostávají výsledky a žádají o léky. Přesto někdy naložíme starého nebo těžce nemocného člověka do sanitky, několik hodin ho převážíme a necháme čekat kvůli úkonu, který trvá několik minut.
Nejsem ekonom a možná něco nevidím. Nedává mi však smysl, že by svoz sanitou, práce posádky a zatížení ambulance musely být vždy levnější než krátký výkon provedený přímo v Domově nebo domácnosti. Zvlášť když tam už je zdravotník, který má potřebnou odbornost.
Moje máma si držák na sáček vymyslela sama
Když mi paní Květa napsala o shánění podvazku, tašky a oblečení přizpůsobeného močovému sáčku, vzpomněl jsem si na svou mámu.
Měla trvale zavedenou cévku přímo přes podbřišek do močového měchýře. Pokud si to po letech správně pamatuji, odborně se tento vývod nazývá epicystostomie.
Bylo jí skoro osmdesát let a musela se naučit se sáčkem běžně žít. Přenášet ho pro ni byla otrava. Chtěla chodit nakupovat a mezi lidi, aniž by ho musela nosit v ruce nebo řešit, kam ho schovat. Sama si proto vymyslela způsob, jak si ho upevnit na nohu.
Internet používat neuměla natolik, aby procházela nekonečné nabídky různých obchodů. Prostě se toho zhostila sama a nějak si poradila.
Teprve při psaní tohoto článku jsem si ověřil, že v přehledu zdravotnických prostředků hrazených na poukaz jsou uvedeny také přídržné pásky a držáky sběrných sáčků určené mimo jiné pro epicystostomii. Nevím, zda stejná pravidla platila v době, kdy je potřebovala moje máma, ani zda by tehdy měla nárok právě na konkrétní pomůcku. Vím ale, že jí o takové možnosti nikdo neřekl.
A to byla bývalá zdravotní sestra, která měla poměrně dobrý přehled o tom, co může požadovat. Pro sáčky, pleny a další zdravotní pomůcky na poukaz jsme přitom jezdili běžně.
Proč jí někdo neukázal jednoduchý držák nebo pásek, který by jí každodenní život usnadnil? A jestli o takové možnosti nevěděla ona, kolik dalších lidí si doma vyrábí vlastní řešení jen proto, že se jich nikdo nezeptal, co jim při běžném životě vadí?
Také rodině paní Květy podle jejího vyprávění nikdo nevysvětlil, jak vyřešit cestování s cévkou a močovým sáčkem. Sháněla podvazek, vhodnou tašku, podsedáky a kalhoty, které by bylo možné cévce přizpůsobit. Nakonec některé věci objednala přes internet ze zahraničního tržiště.
„Dodnes jsem za to ráda,“ napsala.
Právě takové zdánlivé maličkosti mohou rozhodovat o tom, zda nemocný zvládne převoz alespoň trochu důstojně. Rodina je však často začne hledat až ve chvíli, kdy je nutně potřebuje. Nemá seznam, návod ani člověka, který by jí řekl: Tohle existuje, tady to získáte a na toto se můžete zeptat.
Poslední týdny a další prosby
Přibližně dvacet dní před synovou smrtí měla paní Květa pocit, že musí znovu prosit o věci, které považovala za základní. O hydratační infuzi, matraci proti proleženinám, tekutou stravu a polohování.
Nedokážu posoudit jeho tehdejší zdravotní stav ani rozhodnutí lékařů. Vím jen, co mi napsala jeho matka: že tehdy neplakala, protože bojovala. Pláče až nyní, když je po všem.
Poslední čtyři dny strávil její syn u boromejek. O těchto dnech mi chce napsat později. Nechci je proto doplňovat za ni.
Kdy mohla být jen jeho matkou?
Při čtení jejího dopisu jsem si opakovaně kladl otázku, kdy měla vůbec čas být pouze jeho matkou.
Musela zjišťovat výsledky, bránit převozu domů, na který nebyla péče připravená, vyřizovat sociální pomoc, shánět pomůcky, řešit sanitky, cévku, stravu, matraci a domácí péči. Dcera jí pomáhala vyhledávat informace, často i prostřednictvím umělé inteligence. Bez ní by prý některé adresy a možnosti hledaly mnohem déle.
Možná každý člověk, kterého během synovy nemoci potkaly, udělal svou část práce. Jenomže nemocný člověk není několik oddělených částí a jeho matka také nebyla profesionální koordinátorka zdravotní a sociální péče. Přesto tuto práci musela převzít.
Paní Květa mi napíše pokračování. O posledních dnech syna, o tom, co následovalo po jeho smrti, a také o praktických problémech, které člověka v takové chvíli vůbec nenapadnou.
Proto zatím nechci její příběh uzavírat ani za něj vytvářet nějaké poučení.
Zůstává mi jen otázka, kterou znám i ze své praxe:
Co se stane s člověkem, který nemá matku, dceru ani nikoho dalšího, kdo zvedne telefon a zeptá se, zda je další vyčerpávající převoz opravdu nutný?
Jiří Nebenführ
Proti mé vůli. Kolikrát za den říkáme seniorovi, že něco prostě musí
Nechce vstát, jíst, cvičit nebo jít mezi ostatní. My to s ním myslíme dobře, a tak začneme přemlouvat. Kde ale končí potřebná péče a začíná něco proti jeho vůli?
Jiří Nebenführ
„Panebože, ten pán zase něco chce.“ Víme ale vůbec, jak žil před příchodem do Domova?
Sedmadevadesátiletý klient špatně viděl, skoro neslyšel a pořád něco vyžadoval. Mohli jsme ho jednoduše označit za otravného. Jenže jeho chování mělo pravděpodobně úplně jiný základ.
Jiří Nebenführ
Já přece pomoc nepotřebuji. Proč si ve stáří tak těžko přiznáváme úbytek sil
Dokud nám hlava slouží, přesně víme, co ve stáří nikdy nedovolíme. Jenže slábnutí přichází pomalu a člověk nemusí poznat chvíli, kdy už pomoc opravdu potřebuje. Jeho někdejší rozhodnutí pak řeší rodina.
Jiří Nebenführ
Kdo umyje tátu, když už to sám nezvládne? O intimní péči v rodině se mlčí
Pomoci rodiči s nákupem je jedna věc. Umýt ho, vyměnit mu plenu a dotýkat se míst, která celý život skrýval, je něco jiného. Přivolat pečovatele nemusí znamenat nedostatek lásky.
Jiří Nebenführ
Celou rodinu drží jeden člověk. Když onemocní, nemá ho kdo nahradit
Domácí péče často stojí na jediném člověku, který už sám není zdravý. Stačí jeho úraz, hospitalizace nebo vyčerpání a během několika hodin se zhroutí systém, jejž rodina roky držela vlastními silami.
|Další články autora
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Portlík, Scheinherr, Klecanda i Udženija. Lídr STAN představil složení rady v Praze
Hnutí STAN, koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) a Praha sobě na tiskové konferenci oficiálně...
Bro, kámo, reálně jakoby. Česko zaplavili brokolíci, poznáte je po vlasech i slovníku
Kudrnatá hříva jako růžička brokolice, prošívaná bunda, tenisky a slovník plný výrazů jako „bro“,...
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
V Plzni přibývají kluziště pro veřejnost. Nové zabere část parkoviště
Několik nekrytých zimních kluzišť bude letos nabízet zábavu a sportovní vyžití veřejnosti v Plzni....
Talkshow ve Slováckém divadle v Uh. Hradišti mění po pěti letech název a formát
Talkshow ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti mění po pěti letech název a formát. Nově v ní...
Výstava Sousedství v písecké galerii Sladovna propojí člověka, město a přírodu
Výstava Sousedství v Malé galerii písecké Sladovny propojí člověka, městskou krajinu a přírodu....
Benešovu přibylo nezaplacených pokut za dopravní přestupky
Benešovu meziročně přibylo nezaplacených pokut za dopravní přestupky, které byly předány k...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
- Počet článků 85
- Celková karma 12,47
- Průměrná čtenost 306x