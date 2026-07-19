Kauza Turek v Sokolské ulici: Když se opojení mocí promění v dětinské výmluvy
Při své současné práci v sociální službě se seniory denně vnímám obrovský kontrast mezi generací, která ještě rozumí pojmům jako pokora, zodpovědnost a úcta k pravidlům, a fenoménem, který můžeme nazvat jako novodobí „nadlidé“. Jde o jev, kdy se jednotlivci v pozicích politiků nebo sebestředných vlivných podnikatelů sami vyčlenili (vykastovali) z běžné společnosti pod představou, že pro ně běžný řád neplatí.
Zápolení člověka se sebou samým i s tím, jak ho vnímá okolí, se samozřejmě děje od pradávna. Už v prvobytně pospolné společnosti, kdy člověk začal vést a řídit kmen ve formě jakéhosi politického formátu, se objevovali ti, které ovládla moc. Dávní filozofové se snažili pojmenovat fenomén člověka, kterého pohltila možnost manipulovat pod maskou, že vše dělá ve „prospěch celku“. A vlastně nikdy nedošli k úplnému závěru, jak by takový člověk mohl z celého toho kolotoče vyjít se ctí.
Informační přehlcení jako štít pro beztrestnost
V dnešním světě plném informací po vteřinách, kdy technologie umožňují přenos zpráv tak rychle, že lidská paměť začíná být pouze krátkodobá, jim navíc v tom přehlcení ani nic jiného nezbývá. Záměrné vrstvení jedné senzace přes druhou způsobuje, že lidé zapomínají.
A toho samozřejmě tito novodobí nadlidé okamžitě dovedou zneužít. Jakýkoliv přestupek nebo porušování běžných pravidel je pro ně vlastně malicherností. Jsou si totiž jistí, že se na to za chvíli zapomene. A tu dobu, než se na věc přijde (pokud se to vůbec dostane až k právnímu řešení), nějak přežijí. Pak se to buď podaří lobbisticky obejít, nebo se pod příslibem protislužby a formálním posypáním si popela vyhnou zaslouženému potrestání. Co je však nejsmutnější – nedojde k žádné nápravě, aby se to neopakovalo.
Zářným příkladem tohoto chování se v posledních týdnech zdá být pan Turek.
Kde se vzal, tu se vzal po opuštění evropského tržiště s představou, že si pořádně užije toho malého rybníčku ve své domovině. Množí se mu jedno faux pas za druhým a jeho věrný soudruh Macinka, politický výrobek z dílny Václava Klause, už pomalu neví, jak to zametat. Dětinskost a vlastně nedospělost tohoto novopečeného politika mu při plnění úkolů, které dostal od emeritního narcisního politika, nenechává úplně klidně spát.
Sokolská ulice jako zrcadlo arogance
Při posledním excesu pana Turka mě zaráží jedna věc. Proč někdo úplně normálně nepojmenuje to, co je ze záběrů, které teď Policie ČR vyhodnocuje, nadmíru jasné?
Ten člověk, jednoduše opojen svou mocí a pocitem, že si může vše dovolit, podjížděl frekventovanou ulici Sokolskou, kde jsou vždy kolony. Využil k tomu odbočovací pruh s jasným úmyslem vyhnout se úseku, kde by musel pár vteřin nebo minut stát a jet jako ostatní dál podle pravidel. Místo chlapského přiznání slyšíme výmluvy, že nejel odbočovacím pruhem, který byl jasně označen na silnici, nebo že jel na zelenou, čímž se snaží celou situaci omluvit.
To, že není sám, kdo to podobným způsobem udělal, je o to varovnější. Dává tím totiž příklad podobně nezodpovědným lidem, převážně podnikatelům s dražšími vozy, aby tak činili také. Jejich logika je pak děsivě jednoduchá: „Když si to mohou dovolit ti nahoře, proč ne my?“
Psychologický profil nedospělého narcise
Takový člověk už dávno měl absolvovat psychotesty, jako spousta jiných běžných řidičů, kteří při vybodování musí takovou kůru podstoupit a mají u svého řidičského průkazu cejch. Jak je tedy možné, že se stát takovému nadčlověku podbízí?
Co asi musí prožívat takový narcisní typ člověka? Je sebezahleděný, s uměle vytvořenou představou sebevědomého, avšak uvnitř hluboce nedospělého jedince. Chybí mu sociální inteligence a zodpovědnost vůči svému okolí. Vzhlíží k nebezpečným postavám v historii lidstva, které ho fascinují svou domnělou velikostí, jež je ve skutečnosti jen lidskou malostí.
Aby běžný, normálně smýšlející občan mohl toto chování pochopit, musí si uvědomit jedno: tito lidé nežijí v našem světě. Žijí v bublině vlastní nedotknutelnosti, kterou jim naše krátkodobá paměť a tolerance k aroganci neustále pomáhá udržovat.
Zdroje k použité investigativní fotografii:
- Obrazový podklad: Investigativní série redakce Seznam Zprávy a reportáže CNN Prima NEWS (případ dodatečného povolování černých staveb).
- Stavebně-právní kontext: Oficiální vyjádření Stavebního úřadu Praha 22 (řízení o odstranění stavby a následná kolaudace za účelem zpracování ovoce).
Závěrečný dovětek autora:
Děkuji za přečtení mých sociologických a psychologických postřehů. Vzhledem k mé každodenní práci s lidmi se snažím dívat pod povrch běžných zpráv. Jak vnímáte chování dnešních elit vy? Setkáváte se s podobnou arogancí i ve svém okolí? Budu moc rád za vaše názory a slušnou diskuzi níže v komentářích. Pokud vás mé úvahy zajímají, klikněte na tlačítko SLEDOVAT.
Jiří Nebenführ
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