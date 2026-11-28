Jak si lidé v Domově dělají společnost. U pletení, u stolu i cestou do jídelny.
Jedna klientka mi sama říkala, že plete hlavně kvůli rukám. Chtěla si udržet schopnost s nimi pořád hýbat. A pro mě signál, že je potřeba pracovat s jemnou motorikou se seniory zvlášť. To, co upletla, kolikrát někomu darovala, ale to už bylo navíc. Jenomže tím v dobrém slova smyslu nakazila druhou paní a ta začala plést taky.
Dost často se radily. Ta první už z toho byla kolikrát na nervy, protože ji ta druhá furt otravovala, jak má udělat, já nevím, kterou řadu. Já tomu pletení nerozumím, ale rozumíme si. Ona si chtěla v klidu plést a najednou aby ještě někomu radila. A přesto spolu pletly dál.
Podobných věcí jsem v Domovech viděl dost. Někdo luští sudoku, někdo křížovky, někdo čte a pak půjčí knížku sousedce či sousedovi. Nebo si člověk u stolu všimne, že druhý něco nezvládá, a sám se nabídne, že mu pomůže. Nemyslím tím, že dělá a má dělat práci za pečovatele. Ale nemusíme být u všeho první. S některými drobnostmi si lidi rádi vypomáhají navzájem.
Někdy je to přesně obráceně. Člověk pomoc od spolubydlícího nepřijme, protože třeba nechce, aby zrovna on viděl, s čím už má potíž. To se stává i nám pečujícím. A když spolu dva lidé bydlí, ještě to neznamená, že si musí ve všem rozumět nebo že si jeden od druhého musí nechat pomoct.
Partičky u stolu
V Domově se vytvoří partičky jako v každém jiném kolektivu. V jedné je někdo, kolem koho se to víc točí, v druhé je zase někdo jiný. Při společné aktivitě se sejdou, ale u jídla je pak dobře vidět, kdo si ke komu rád sedne a ke komu nemá blízko.
Když se dává dohromady zasedací pořádek, nejde jenom o to, kde je volná židle. Někdo potřebuje při jídle pomoc, někdo se chce v klidu najíst, někdo si chce hlavně popovídat. Aktivizační pracovníci, kteří s těmi lidmi tráví hodně času denně, kolikrát dobře vidí, koho dát k sobě a kdo by si u jednoho stolu spíš lezl na nervy. I taková věc, jako s kým sedíte každý den u oběda, vám může být příjemná, nebo taky nemusí.
A pak jsou tam dva nebo tři senioři, kteří se sami domluví, že půjdou do divadla. Je to v počtu jednotek, jak se říká, ale to vůbec nevadí. Mně se na tom líbilo právě to, že se domluvili sami.
V menších Domovech jsem pro tohle viděl víc prostoru. Ve velkém zařízení se někteří lidé potkali akorát při procházce na chodbě nebo při společné aktivitě. A personál se může přetrhnout, ale nezařídí, aby se všichni znali jenom proto, že bydlí pod jednou střechou. Navíc ne všude se lidé běžně navštěvovali na pokojích a ani každému by to nebylo příjemné. Proto mám rád, když je někde menší klubovna nebo místo venku, kam se dá jít posedět, aby to mohli senioři v zařízeních využít i sami pro sebe. Nejen když přijde rodina nebo když je něco na programu.
Když odejde někdo, na koho jste byli zvyklí
Ono se to týká i pečujících. Když už lidé v Domově nějaký pátek bydlí, poznají, s kým se dá prohodit pár slov a kdo udělá, co má, a jde zase dál. Zažil jsem pečovatelky, na kterých byla vidět únava, a přesto si v některých situacích s klientem začaly zpívat. Ony už se znaly s tím člověkem, kterému v té chvíli pomáhaly a věděly, že mu to bude příjemné. Jindy na to třeba nebyla nálada ani u jednoho.
Zažil jsem taky odchody, po kterých jsem si řekl: Je dobře, že odešla nebo odešel. A u jiných mi bylo líto, že už je na směně nepotkám. Nebyl jsem sám. Někteří klienti o tom mluvili a bylo poznat, že jim ten odcházející člověk schází. Nechci hodnotit, proč kdo odešel. Kolikrát jsem to ani nevěděl. Spíš mi vrtalo hlavou, jestli se k vedení vůbec dostane i to, co o takovém člověku říkají ti, ke kterým chodil každý den. Oni si totiž všimnou i věcí, které nikdo do denního záznamu nenapíše.
Vy jste opravdu praštěnej
Ve škole jsem nikdy nebyl úplně za šaška třídy, ale uťápnutý jsem taky nebyl. Se sportovci jsem měl o čem mluvit stejně jako s těmi, které bavila příroda nebo muzika. Patřil jsem spíš do více partiček než do jedné. Asi mi to trochu zůstalo. Ani v Domově jsem totiž s každým nemluvil stejně. S někým to zůstalo čistě profesionální a bylo to tak v pořádku. S někým se dalo začít zpívat uprostřed věty.
V Domovech se často pouštěly staré písničky. Šlágry ze šedesátých let, lidovky, dechovky. Těch dechovek já teda moc neznal. Ale věděl jsem, kdo má rád písničky s kytarou a kdo si radši poslechne něco skoro operního. Když někoho vezete do jídelny nebo na dvorek, ta cesta kolikrát trvá zhruba jako jedna písnička. Bavili jsme se třeba o tom, co kdo ten den dělal, a mně k tomu najednou sedl text nějakého šlágru. Tak jsem ho začal zpívat. Nebo jsem spustil kus árie, neuměle, ale zpíval jsem vždycky, tak jsem s tím neměl problém. Nebo jsem použil nějakou frázi či tzv. hlášku ze známého filmu nebo hry.
„Vy jste opravdu praštěnej,“ říkávaly mi některé klientky s úsměvem. No tak ze sebe člověk hold občas udělá trochu šaška. Ale musí vědět, u koho si to může dovolit. S černým humorem tím spíš. To, co jednoho rozesměje, bych ve vedlejším pokoji třeba vůbec neřekl. A když je někomu nepříjemné už jen to věčné přesedání z vozíku na postel a zpátky, nebudu mu tvrdit, že o nic nejde. Někdy si u toho ale můžeme povídat úplně obyčejně nebo si zazpívat, pokud je mu to po vůli.
Hraběnka, komtesa a jedno pukrle
Jedné klientce jsem říkal hraběnko a její spolubydlící komteso. Věděl jsem, že si to u nich můžu dovolit. Když jsem odcházel z pokoje, udělal jsem takové služebnické pukrle. Dvakrát jsem zatočil rukou, uklonil se, klepl nohou a někdy k tomu přidal au revoir nebo nějakou jinou hloupost. Jedna z nich mi říkávala: „Na tohle jsem čekala, na tohle jsem se těšila.“
Hraběnku jsem před snídaní brával cvičit zvlášť, protože do kolektivu se jí často nechtělo. Než jsme vyjeli, ještě jsem ji učesal. Tvář si jednou rukou zvládla namazat sama, krém měla ráno nachystaný a ona se připoměla ukázáním na stolek u lůžka, ve kterém krém měla uložený. A já zase s hřebínkem dělal fóry, že jsem její lazebník. Ona nemluvila, ale u tohohle se smála nahlas. Komtesa zase u jídla nechtěla moc jíst anebo si představovala jinou stravu, tak jsem z toho udělal trochu vtípek, že jsem jí řekl, když jsem naléval čaj do její sklenice, že to je zrovna pozdní sběr. Ona byla z vinařského kraje. Anebo, že má dnes ke snídani nadívané křepelky apod. Po čase už na to čekala a vždy se na mě podívala s jiskřivým pohledem, co jí odpovím na onen pohled a vymyslím, jakou zámeckou stravu dnes bude mít. Jestli to zapůsobilo, ža pak jedla mnohem lépe, to přesně nedovedu odhadnout, ale vím jistě, že to pro ni bylo aspoň zpestření celého dne.
Já jsem se pak na to ráno těšil taky.
Jiří Nebenführ
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