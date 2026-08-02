Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Hastrman z Augecu: Úspěšná brněnská knížka ožívá na internetu

Pokračování povídek z vyprodané knížky „O brněnských vodnících“ od Jiřího Nebenführa v původním a nezkráceném znění. Zjistěte, jak dopadl hastrman Špilas či Eismann z Lužáneckého rybníka, který se jmenoval Špilberský.

Autorský úvod: Vážení čtenáři, přátelé a patrioti, po úspěchu prvního příspěvku vám přináším další povídku z mé vyprodané knížky O brněnských vodnících. Tentokrát se přesuneme ze Starého Brna do největšího parku a tzv. plic Brna, Lužánek. Text ponechávám v naprosto původním a nezkráceném znění s kompletní brněnskou poetikou. Příjemné čtení.

Zdroj: Ilustrace autora z knížky O brněnských vodnících. Grafika/autor: Jiří Nebenführ; Hastrman Špilas či Eismann z Lužáneckého parku

Hastrman z Augecu

Augec je v brněnské hantýrce park Lužánky. Park, který je pro veřejnost jedním z nejstarších ve Střední Evropě, a rozhodně v Česku. Augecem protékala Ponávka, vlastně tudy tekla ještě dřív, než se parkem stal, když ho nechal zřídit císař Josef II. a z pozůstatku zdejšího kláštera a přilehlé zahrady nechal vybudovat svým dvorním zahradníkem. V dolní části Lužánek, ale stával také sedmý rybník na Ponávce, kterému se říkalo Špilberský, byl v místech dnešních kurtů volejbalového oddílu a přilehlého tenisového klubu, ten rybník ležel až do začátku ulice Kpt. Jaroše.

Po vysušení rybníku zde zůstával vodník, který měl rád zimu, setrvával v Ponávce a těšil se, až přijdou první mrazy. Vypráví se, že jeho ženou byla děvečka Fanynka, kterou si vodník utopil ještě v dobách, kdy dívky z Ugartova chodívaly na trhy v Husovicích, právě kolem Augecu a přes Černá Pole. Z takto utonulé dívky se tedy stala Rusalka Fanynka. V té době se taky vodníkovi v blízkém okolí říkalo Špilas, podle názvu rybníka. Když se Špilasovi podařilo nalákat na barevnou pentli nebohou Františku do rybníka a získat tak její dušičku. Rusalka měla za úkol lákat svobodné mládence a zaplňovat tak Špilasovi poličky na hrníčky s dušičkami.

Ale zpět ke Špilasovi a k tomu, proč měl rád první mrazy a zimu. Po vysušení rybníka zůstávala na konci Lužánek veliká tůň, kde zůstával vodnický pár. Zimy kdysi bývaly tuhé a mráz třeskutý a řeky, potoky i s rybníky zamrzaly velice rychle. Špilasovi se zamrzlá tůň líbila natolik, že potají v noci, kdy svítil měsíc, vytahoval brusle, které dostal už drahně dávno, od svého severského příbuzného odněkud ze Švédska. Byly ze sobích parohů a vodník se na nich proháněl nejen po tůni, ale i dál po Ponávce až na Hutterův rybník. Ale vždy tak, aby ho nikdo neviděl. Fanynka mu pak začala říkat Eismann. Hastrman pořídil ještě jedny brusle i pro svou žínku, a tak se časem proháněli po zamrzlých vodách spolu. Lidé, kteří náhodou v noci zabloudili do končin, kde ještě žádná zástavba pořádně nebyla, si vykládali různé příběhy o zvláštních Duších, jenž se pohybují v zimě v oněch místech.

Časem se z tůně v Augecu stalo veřejné kluziště. Nechala ho tam zbudovat sportovní jednota, která v místech, kde vodnický pár žil, působila. Přes léto a jarní období totiž Eismann s Fanynkou putovali právě ke svým příbuzným do Švédska, kde jim bylo líp a na zimu se vraceli domů, aby rozšířili svou sbírku hrnečků. Měli to jako takové zimní sídlo. Eismanna, ale lákalo pouštět se mezi smrtelníky na ledovou plochu.

Zdroj: Ilustrace autora z knížky O brněnských vodnících; Grafika/autor: Jiří Nebenführ; Hastrman Eismann na kluzišti v Lužáneckém parku.

Za ta léta se velice dobře naučil bruslit a rád se díval na bruslaře, kteří byli stejně zdatní. Rozhodl se, že si oblékne kožich od jednoho utonulého obchodníka a půjde smrtelníkům ukázat, jak se má správně na bruslích točit a skákat.

Jednu zimu probíhala soutěž o nejlepšího bruslaře, plakáty byly vylepeny na všech sloupích v okolí. Fanynka si při nočních pochůzkách, kdy lákala mládence směrem k Augecu, aby je pak mohl Eismann stáhnout pod led, všimla plakátu soutěže a chtěla svému muži udělat radost, a tak mu oznámila, že by byla ráda, kdyby se oné soutěže účastnil. Eismann to bral jako velkou výzvu a taky se chtěl před svou ženou předvést. Nelenil a druhý den se do závodu přihlásil. Soutěž probíhala za necelé dva týdny a vodník trénoval každou noc, aby byl na soutěž řádně připravený.

Nastal osudný den, kdy se sjeli na závod všichni nejlepší bruslaři té doby. Fanynka si oblékla ty nejhezčí šaty, kabát s liščím límcem, klobouk s bílým leknínem a šla si stoupnout mezi ostatní diváky, kterých se sešlo požehnaně. V té době ještě žádné tribuny neexistovaly, diváci se tlačili v davech kolem celé tůně. Eismann jediný neměl kolem sebe tým, který by ho připravil, jak tomu bylo u ostatních, na jeho hlavní závod. Účastníků bylo dvanáct. Kluziště bylo dostatečně velké, aby se všichni vešli do rozjížděk. A už to začalo, rakouský bruslař se rozjel a vyzkoušel první skok, na dvakrát se otočil nad ledem kolem své osy. Eismann jen zíral, poté německý bruslař se rozjel a jen tak lehce vyskočil, a rukama se při roznožce vždy dotknul svých špiček bruslí, italský bruslař se rozjel a prudce zabrzdil, aby na místě udělal piruetu, že se vodníkovi až protočily jeho nažloutlé oči. Ani bruslaři z Čech a Moravy nezůstávali pozadu za cizími. Kolem Eismanna to svištělo a skákalo a točilo se, že mu sklapl hřebínek. Pomyslel si, jak se z toho vyzout, aby si neuřízl ostudu. Fanynka stála opodál a viděla, že její hastrman je celý nesvůj a jen tak pojíždí po kluzišti sem a tam. Začala na Eismanna mávat a ukazovat mu směrem k výpusti, kde byl led přece jen tenký a kam žádný ze závodníků stejně nezajížděl. Eismann to pochopil, udělal jeden velký oblouček, pak oblouk a najednou se ocitl v místech, kam nikdo nezabruslil. Člověk ani okem nestačil mrknout a vodník zmizel u stavidla pod ledem. Fanynka se taky nenápadně ztratila z davu a v šeru pozdního odpledne si jen pár potulných koček mohlo všimnout, jak směrem od Lužáneckého parku jdou dvě postavy s malým kufrem a mizí v blízké zástavbě, která tam v průběhu několika desítek let vyrostla.

Od těch časů se Ponávka v Lužánkách nikdy nedrží na svém místě. Někdy se ukáže, zvláště po deštích, ale převážně je zmizelá pod povrchem ve vybudovaném svodu. Kluziště už z jejich zásob udělat nejde. Kdo ví, jestli s sebou Špilas alias Eismann i se svou Fanynkou vodu z Ponávky z celého parku neodtáhli pryč. Anebo jsou někde dole ještě schovaní a tropí si tak žerty ze všech návštěvníků největšího a nejstaršího parku v Brně.

Zdroj: Mapy.cz / ÚAZK / VHÚ / Jiří Nebenführ. Kompletní přehled historických pramenů níže na konci článku.

Zdroje a prameny k obrazové koláži (Kluziště v Lužánkách v čase):

  • Historická pohlednice (1898): Moravská zemská knihovna / Archiv města Brna – dobová pohlednice s textem „Gruss aus Brünn“ zobrazující Brněnské kluziště v Lužánkách (Brünner Eislaufplatz im Augarten).
  • Mapa (1890): Archiv města Brna / Muzeum města Brna – historický plán parku Lužánky se zachycením tehdejší vodní plochy/kluziště (Eislaufplatz).
  • Mapa (1909): Historický plán města Brna / Moravská zemská knihovna – detailní zobrazení parku Lužánky a polohy kluziště na počátku 20. století.
  • Letecký pohled (2025): Seznam.cz, a.s. – současný ortofoto mapový podklad z portálu Mapy.cz zobrazující tenisové kurty v Lužánkách.
  • Sestavení koláže a grafická úprava: Jiří Nebenführ
Autor: Jiří Nebenführ | neděle 2.8.2026 8:50 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

Další články autora

Jiří Nebenführ

„Co je slyšet ve vašem hlase?“ Jednoduchý manuál, jak mluvit nejen se seniory

Jak dech, tón hlasu a vteřina ticha ovlivňují psychiku nemocného člověka? Pohled z praxe o tom, proč slova tvoří jen zlomek komunikace a jak se naučit umění obyčejného naslouchání.

1.8.2026 v 11:00 | Karma: 9,27 | Přečteno: 120x | Diskuse | Společnost

Jiří Nebenführ

„Zase jsem spadla, nechci vás otravovat.“ Proč byla tvrdohlavost mé mámy voláním o bezpečí

Jak zvládnout situaci, kdy senior odmítá pomoc, riskuje pády a schovává mobil? Osobní vzpomínka pečovatele na odkaz jeho mámy, o tom, proč se stáří nedá vychovat a jak strach z lékaře spouští nemoci.

1.8.2026 v 8:58 | Karma: 11,92 | Přečteno: 180x | Diskuse | Společnost

Jiří Nebenführ

Zhasnul nám v náručí. Osobní zpověď divadelníka, jak rodinná nemoc změnila život i profesi

Bude to zanedlouho 5 let, co odešel otec na druhý břeh. Vzpomínka na dobu, kdy jsem jako divadelní principál vařil v klubu, abych uživil divadlo, a přitom s mámou a těžce nemocnou sestrou doprovázel tátu až do posledního dechu.

29.7.2026 v 8:41 | Karma: 13,88 | Přečteno: 183x | Diskuse | Společnost

Jiří Nebenführ

„Nejsem tu od toho, abych je poučoval.“ Návod, jak v lidech s demencí probudit radost

Jak v praxi funguje kombinace cvičení a divadelní improvizace u seniorů? Pohled pracovníka přímé péče o tom, proč obyčejné vzpomínky léčí mozek lépe než hromada léků a jak s nimi pracovat doma.

26.7.2026 v 19:21 | Karma: 9,29 | Přečteno: 122x | Diskuse | Společnost

Jiří Nebenführ

Vodník od Lamplova mlýna: Úspěšná brněnská knížka ožívá na internetu

Pokračování povídek z vyprodané knížky „O brněnských vodnících“ od Jiřího Nebenführa v původním a nezkráceném znění. Zjistěte, jak dopadl hastrman Retych od Lamplova mlýna na Kopečné.

26.7.2026 v 13:02 | Karma: 0 | Přečteno: 45x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!
30. července 2026  8:37

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus
24. července 2026  15:36,  aktualizováno  25. 7. 10:09

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
31. července 2026  11:36

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...
31. července 2026  7:23

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...

OBRAZEM: Podívejte se s námi na Prahu z výšky, kam se většina lidí nikdy nedostane

Z terasy Albatrosu na Národní třídě. Máj ještě bez motálů.
31. července 2026  12:18

Novinářská práce s sebou nese jednu příjemnou stránku. Že se při ní dostanete do míst, která jsou...

Větrný Jeníkov pracuje na studii opravy místního zámku

VÄ›trnĂ˝ JenĂ­kov pracuje na studii opravy mĂ­stnĂ­ho zĂˇmku
2. srpna 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Větrný Jeníkov na Jihlavsku pracuje na studii obnovy částí zámku, ve kterém sídlí i obecní úřad. Z...

Koňské stříkačky? Poctivá řemeslná práce, která funguje, shodují se hasiči

Na vyhlášené klání historických stříkaček do obce Jámy na Ždársku míří sbory z...
2. srpna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Letité, ale pořád šlapou jako hodinky. Řeč je o takzvaných koňských stříkačkách neboli „koňkách“....

Při nočním požáru bytu v pražských Hlubočepích zemřel jeden člověk

Při nočním požáru bytu v pražských Hlubočepích zemřel jeden člověk. (2. srpna...
2. srpna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Při nočním požáru bytu v pražských Hlubočepích zemřel jeden člověk, další skončil v péči...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
2. srpna 2026  9:15

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Jiří Nebenführ

  • Počet článků 32
  • Celková karma 12,86
  • Průměrná čtenost 169x
Jmenuji se Jiří Nebenführ. Přes 30 let jsem působil v divadelním světě jako profesionální herec a později jako zakladatel a provozovatel kulturního zařízení. Po odchodu z umělecké sféry jsem našel nové poslání v sociálních službách, kde se neustále odborně vzdělávám a získávám pečovatelské certifikace. Můj blog bude autentickým oknem do reality v Domovech pro seniory i domácí péče. Chci s pokorou, lidskostí a bez tabulek otevírat témata důstojnosti, komunikace a lidského bytí na sklonku života.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×