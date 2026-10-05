Do nemocnice odjel z vlastního bytu. Domů už se nikdy nevrátil
Příběh, který chci vyprávět, nepatří jednomu konkrétnímu člověku. Je složený ze situací, které se v různých obměnách opakují a které lidé pracující se seniory dobře znají.
Nemohu a ani nechci zveřejňovat podrobnosti o konkrétních klientech. Jsem stále vázán mlčenlivostí. Přesto se z jednotlivých zkušeností skládá příběh, který může jednou potkat téměř každou rodinu.
Starší člověk ještě žije ve svém bytě. Není úplně soběstačný, ale rodina mu nakupuje, připravuje léky, pomáhá s úklidem a několikrát týdně ho navštíví. Možná už má podanou žádost do domova pro seniory. Zatím však nejde o bezprostřední nutnost. Spíš o opatrnost do budoucna.
Potom přijde pád, infekce, náhlá slabost, operace nebo jiné akutní zhoršení zdravotního stavu.
Přijede sanitka a senior odjíždí do nemocnice. Rodina věří, že až se stav zlepší, zase se vrátí domů.
Jenže někdy se už nevrátí.
Nemocnice vyléčila diagnózu. Člověk se ale nevrátil do původního stavu
Akutní nemocnice splní svoji základní úlohu. Ošetří zlomeninu, zvládne infekci, provede zákrok nebo stabilizuje oběh. Z pohledu hlavní diagnózy může být léčba úspěšná.
Jenže člověk, který do nemocnice přijel, není pouze diagnóza.
Před hospitalizací se ještě dokázal s chodítkem přesunout na toaletu. Uměl se posadit, najíst, obléknout si část oblečení nebo dojít několik kroků po bytě. Po několika dnech či týdnech už ale nemusí zvládnout to, co předtím.
Ve své praxi jsem viděl klienty, kteří se po pobytu ve zdravotnickém zařízení vrátili s mnohem horší motorikou. Někdy se objevily také dekubity nebo jiný zdravotní problém, který před odjezdem neměli.
Netvrdím, že za to vždy může nemocnice nebo její personál. U jednotlivého člověka nelze zvenčí spravedlivě určit, co způsobila původní nemoc, co následný zákrok, co dlouhé ležení, co psychické vytržení z navyklého prostředí a co celková křehkost organismu. Bylo by nepoctivé automaticky mluvit o zanedbání.
Geriatrie však zná funkční pokles spojený s hospitalizací. Český Národní plán rozvoje geriatrické péče upozorňuje, že pobyt v nemocnici může u starších lidí prohloubit či urychlit změny spojené s věkem a že po hospitalizaci může následovat i nevratné zhoršení funkčního stavu.
To znamená, že člověk může být podle hlavní diagnózy připraven k propuštění, ale přitom už nemusí být připraven k návratu do vlastního života.
Doma to ještě šlo. Po návratu už ne
Domácí péče mnohdy stojí na velice křehké rovnováze.
Senior udělá několik kroků s chodítkem. Dcera přijde ráno a večer. Oběd přiveze služba. Léky jsou nachystané v dávkovači. Sousedi mají telefonní číslo na rodinu. Není to ideální, ale nějak to funguje.
Pak stačí, aby člověk po hospitalizaci už nedokázal sám vstát.
Najednou nestačí přinést nákup a připravit léky. Někdo ho musí několikrát denně přesazovat, umývat, přebalovat, krmit, polohovat a hlídat. Rodina, která před hospitalizací pomoc zvládala, stojí během několika dnů před péčí čtyřiadvacet hodin denně.
A právě tehdy se žádost ležící několik měsíců v pořadníku změní z opatrnosti do budoucna v naléhavou potřebu.
Sociální pracovníci podobné příběhy znají. Ještě před několika týdny rodina říkala, že pobytovou službu zatím nepotřebuje. Potom přišel úraz nebo hospitalizace a najednou se hledá místo okamžitě.
Ne proto, že by se rodina chtěla člověka zbavit. Jeho potřeby se změnily tak rychle, že je domácnost už nedokáže bezpečně zajistit.
Z vlastního bytu přes nemocnici a následnou péči
Člověk se tedy nevrátí domů. Z akutního oddělení pokračuje do následné nebo dlouhodobé lůžkové péče. Odtud se hledá pobytová sociální služba.
Nechci z LDN vytvářet čekárnu na domov pro seniory. Jde o zdravotní péči, která má vlastní smysl, pravidla a odborné úkoly. V reálném životě se však může stát mezistupněm na cestě, na jejímž začátku byl vlastní byt a na konci pokoj v pobytovém zařízení.
Každý jednotlivý krok může být pochopitelný.
Akutní nemocnice nemůže držet pacienta neomezeně, pokud už nepotřebuje akutní léčbu. Následná péče má omezenou kapacitu i dobu pobytu. Sociální služba zase nemůže přijmout každého ihned a musí posoudit, zda odpovídá jeho potřebám.
Dohromady ale mohou tato jednotlivě logická rozhodnutí vytvořit jednosměrnou cestu.
Člověk odjel z vlastního bytu na vyšetření nebo léčení. Nikdo mu tehdy neřekl, že naposledy zavírá dveře svého domova.
Zákon pamatuje na propuštění. Nevytvoří však volné místo
Zákon o zdravotních službách říká, že pokud se pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci další osoby, nemocnice jej může propustit až po předchozím včasném vyrozumění člověka, který péči zajistí.
Pokud další péče zajištěna není, nemocnice má informovat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
To je důležitá povinnost. Samotné oznámení však ještě nevytvoří pečovatelku, bezbariérový byt, domácí zdravotní péči ani volné lůžko v odlehčovací službě.
Papír lze odeslat během několika minut. Potřebnou službu však rodina může hledat týdny nebo měsíce.
A právě zde se ukazuje mezera mezi tím, co stanovuje právní předpis, a tím, co je skutečně dostupné v jednotlivých regionech.
Člověk není chvíli zdravotnický a chvíli sociální případ
Největší problém možná neleží ani na jedné straně pomyslné hranice. Leží přímo mezi nimi.
Zdravotnictví léčí diagnózu. Sociální služby řeší závislost člověka na pomoci. Jenže senior po úrazu, operaci nebo těžké infekci není jednou zdravotnickým a podruhé sociálním případem.
Je pořád jedním člověkem.
Často říkáme, že jsme rukojmími zdravotních pojišťoven. Přesnější by bylo říct, že jsme rukojmími celého systému úhrad, smluv, indikací a rozdělené odpovědnosti.
Lékař může vědět, jakou péči pacient potřebuje. Sociální pracovník může vidět, že bez ní se člověk domů nevrátí. Rodina může být ochotná pomáhat. Nakonec se ale začne řešit, kdo službu předepíše, pod jakým výkonem se vykáže, zda ji pojišťovna uhradí a zda má poskytovatel potřebnou smlouvu.
U příspěvku na péči vidíme konkrétní částku a vedeme o ní veřejné spory. U zdravotních výkonů většina lidí netuší, kolik stojí, kdo je může indikovat a proč je jednou lze uhradit a podruhé ne.
Člověku ležícímu v posteli je přitom úplně jedno, ze kterého ministerstva, kapitoly nebo fondu pomoc přijde. Potřebuje vědět, že na sebe zdravotní a sociální péče skutečně navážou.
Nový zákon je začátek, nikoliv hotové řešení
Bylo by nespravedlivé tvrdit, že se neděje vůbec nic.
Od března 2025 české zákony výslovně upravují sociálně-zdravotní služby, které mají umožnit koordinované poskytování zdravotní i sociální péče v jedné službě. Stát tím zároveň přiznal, že dosavadní rozdělení bylo dlouhodobým problémem.
Při svém jednání na MPSV jsem toto téma rovněž otevřel. Bylo mi sděleno, že mezi resorty probíhají intenzivní jednání a že kompetentní lidé o problému vědí.
Jsem rád, že se o něm jedná. Jsem rád i za rostoucí veřejnou debatu a za to, že jsou konečně zveřejňovány predikce potřeb dlouhodobé péče.
Přijatý zákon ale ještě není důkazem fungující praxe.
Zákon může vytvořit dveře. Někdo však musí zajistit, aby za nimi byla dostupná služba, dostatek personálu, smlouva se zdravotní pojišťovnou, financování a člověk, který seniora celým přechodem provede.
Co může rodina udělat ještě před hospitalizací
Nikdo nedokáže předvídat každý pád, infekci nebo náhlé zhoršení zdraví. Rodina si ale může alespoň připravit základní informace.
Je dobré mít zaznamenáno, co člověk před přijetím do nemocnice skutečně zvládal:
- zda chodil a s jakou pomůckou,
- zda se dokázal sám postavit a přesednout,
- zda zvládal toaletu a část hygieny,
- zda se sám najedl a napil,
- jak se orientoval doma a venku,
- jaké služby už využíval,
- kdo mu pomáhal a v jakém rozsahu,
- jaké překážky má jeho byt.
Nejde o nedůvěru k nemocnici. Jde o vytvoření výchozího bodu, se kterým lze stav při propuštění porovnat.
Rodina by se měla co nejdříve ptát také na mobilizaci, rehabilitaci, výživu, změny orientace a předpokládanou potřebu pomoci po propuštění. Pokud návrat domů začíná být nejistý, má smysl včas kontaktovat nemocničního sociálního pracovníka, obecní sociální odbor a dostupné terénní či odlehčovací služby.
Ani tento postup nezaručí, že se podaří místo nebo službu získat. Může ale zabránit tomu, aby se celý problém začal řešit až v den plánovaného propuštění.
Nehledejme jednoho viníka. Ptejme se, kdo hlídá celou cestu
Nechci tímto článkem obvinit nemocnice, lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky ani rodiny.
Všichni často pracují v podmínkách, které sami nevytvořili. Nemocnice potřebují akutní lůžka pro další pacienty. Sociální služby nemají dostatečné kapacity. Rodiny nemohou ze dne na den přestat chodit do zaměstnání a přestavět byt na domácí ošetřovatelské zařízení.
Právě proto nemá smysl hledat jednoho provinilce.
Musíme se ale ptát, kdo sleduje celou cestu člověka, nikoliv pouze jednu její část.
Kolik seniorů odjelo do nemocnice z vlastního domova a už se do něj nevrátilo? V jakém funkčním stavu byli před hospitalizací a v jakém při propuštění? Kolika z nich by včasná rehabilitace, domácí zdravotní péče, terénní služba nebo úprava bytu umožnila návrat?
Na tyto otázky se odpovídá mnohem hůř než na počet provedených operací, délku hospitalizace nebo obsazenost lůžek.
Jenže právě v odpovědích se skrývá skutečný obraz toho, zda člověka pouze léčíme, nebo mu také pomáháme vrátit se do života.
Myšlenka dne
Vyléčit diagnózu ještě neznamená vrátit člověka domů.
Dovětek autora
O mezeře mezi zdravotnictvím a sociálními službami mluvím dlouhodobě. Ne proto, že bych měl jednoduché řešení nebo znal každé číslo, ale protože jsem její následky viděl v praxi.
Viděl jsem lidi, kteří se po hospitalizaci vrátili výrazně slabší. Viděl jsem rodiny, které do poslední chvíle věřily, že domácí péči ještě zvládnou. Viděl jsem také pracovníky zařízení, kteří se snažili napravit zhoršení, aniž by mohli přesně vědět, kolik způsobila nemoc, kolik pobyt mimo známé prostředí a kolik samotná nečinnost.
Proto nechci tvrdit, že každé zhoršení je vinou nemocnice. Stejně tak ale nechci přijmout jako normální, že se o celé cestě člověka mezi zdravotnictvím a sociální péčí stále mluví především na poradách, v pracovních skupinách a strategických dokumentech.
Rozhodující bude teprve okamžik, kdy změnu pozná konkrétní senior a jeho rodina.
Ne podle názvu nového zákona, ale podle toho, zda se člověk po léčení ještě dokáže vrátit domů.
Použité a doporučené zdroje
- Národní plán rozvoje geriatrické péče v České republice do roku 2035
- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách – § 47
- Zákon č. 38/2025 Sb. o sociálně-zdravotním pomezí
- MPSV: Predikce potřeb dlouhodobé péče
- MPSV: Přehled péče a dostupných služeb
- Standard elektronické propouštěcí zprávy Ministerstva zdravotnictví
Text vychází z autorovy praxe a z opakujících se zkušeností rodin a pracovníků v péči. Úvodní příběh je záměrně složený a anonymizovaný, aby nebylo možné určit žádného konkrétního člověka.
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