„Co je slyšet ve vašem hlase?“ Jednoduchý manuál, jak mluvit nejen se seniory
V posledním článku jsem slíbil, že se podrobněji podíváme na jedno z největších úskalí péče o starší nebo nemocné blízké – na umění komunikace. Všichni se učíme, co máme seniorům říct. Mnohem méně se však zajímáme o to, jak náš hlas v konkrétní situaci působí. Přitom stejná věta může podpořit důvěru, ale také člověka vyděsit, znejistit nebo v něm vyvolat zbytečný odpor.
Jako člověk, který podstatnou část života strávil u divadla jako herec a chvíli i jako režisér, a dnes pracuje v přímé péči, vnímám hlas jako ten nejdůležitější pracovní nástroj. Zdravý člověk, kterému je nepříjemný nějaký tón nebo hluk, se může otočit a odejít. Ale senior upoutaný na lůžko nebo odkázaný na pomoc druhých tuto možnost nemá. Jeho pokoj a postel jsou celým jeho světem. Zvuk vašich kroků na chodbě, způsob, jakým otevřete dveře, nebo tón první věty rozhodují o tom, jak se bude cítit po zbytek dne.
Zde je zlomek jednoduchých, vyzkoušených zásad z mé praxe, které můžete okamžitě vyzkoušet doma i v zařízeních.
1. Zastavte se dříve, než sáhnete na kliku
Komunikace nezačíná ve chvíli, kdy promluvíte. Začíná mnohem dříve. Během dne často přebíháme z jedné starosti do druhé – řešíme telefony, nákupy, úřady nebo unavení dobíháme z práce. A s tímto vnitřním spěchem a napětím pak vletíme do pokoje k seniorovi. Jenže on o našich starostech nic neví. Pro něj je důležitý přítomný okamžik.
Mně se v praxi osvědčil jednoduchý rituál: Tři klidné výdechy před dveřmi. Než sáhnete na kliku, na pár vteřin se zastavte. Čas je stejně relativní a ve výsledku nikomu nic neuteče. Zapomeňte na zbytek světa a jen si uvědomte svůj dech. Pomalu, klidně vydechněte. Jednou, podruhé, potřetí. Tímto prostým gestem ze sebe setřesete ten nejhorší stres a do místnosti vstoupíte jako nositelé klidu, ne jako neřízená střela.
2. Když tělo odporuje slovům
Lidské tělo mluví mnohem dříve a hlasitěji než naše hlasivky. Určitě to znáte: stojíte jednou nohou napůl ve dveřích, očima těkáte po hodinách, rukama už rovnáte věci na stole a u toho tónem plným spěchu říkáte: „Babi, klid, nikam nespěcháme...“
Slova sice vyjadřují pohodu, ale celé vaše tělo křičí: „Dělej, nemám čas!“ Tento nesoulad je pro starého nebo dezorientovaného člověka nesmírně matoucí a děsivý. Senior potřebuje předvídatelnost. Náhlé, prudké pohyby nebo překvapivé doteky vyvolávají úzkost. Sedněte si k němu, uvolněte ramena a navažte oční kontakt. Teprve tehdy vám uvěří.
3. Hlas nemusí křičet, aby byl slyšet
Když máme pocit, že nám senior nerozumí, naše přirozená (ale nesprávná) reakce je, že začneme mluvit hlasitěji nebo rovnou křičet. Jenže srozumitelnost nevzniká decibely. Křik spíše unavuje váš hlasový aparát a v seniorovi vzbuzuje dojem, že se na něj zlobíte.
Mnohem účinnější je pravý opak: zpomalit tempo řeči a zřetelněji vyslovovat. Přibližte se na vhodnou vzdálenost, mluvte svým přirozeným, klidným hlasem a nechte slova plynout. Přirozenost je v péči tou největší podmínkou důvěry. Lidé obvykle velmi citlivě rozpoznají, když na ně mluvíte uměle, škrobeně nebo podle nějakých naučených frází.
4. Naučte se umění mlčet
Když se řekne komunikace, většina lidí si představí mluvení. Ale její druhou, často mnohem důležitější stranou, je schopnost naslouchat a unést ticho. V běžném životě máme panický strach z prázdného místa v rozhovoru. Když senior delší dobu neodpovídá, máme tendenci okamžitě otázku opakovat, přeformulovat ji, nebo větu rovnou dopovědět za něj. Myslíme to dobře, chceme mu pomoct.
Jenže starší člověk, klient po mrtvici nebo člověk s demencí potřebuje úplně jiný čas na zpracování informací. On tu odpověď ve své mysli usilovně hledá, ale my mu naším neustálým mluvením ten drahocenný prostor vezmeme.
V divadle jsem se naučil, že pauza není prázdno. Herec nemlčí proto, že zapomněl text, ale proto, že uvnitř něj se odehrává hluboký proces – přemýšlí, vzpomíná nebo sbírá odvahu. Úplně stejně je to v životě. Nechte vzniknout ticho. Napočítejte v duchu pomalu do pěti a vydržte to. Právě v tomto trpělivém a uctivém prostoru se velmi často rodí ty nejsmutnější, ale zároveň nejpravdivější odpovědi.
Péče o naše blízké není výkon v práci, je to vztah. A vztah roste z drobných, každodenních projevů respektu. Až dnes půjdete za svým tátou, mámou nebo klientem, zkuste na chvíli zapomenout na naučené návody. Jen tam buďte celou svou přítomností, dýchejte v jejich rytmu a naslouchejte i tomu, co zůstává nevyřčeno. Uvidíte, jak moc to oběma vašim světům uleví.
Závěrečný dovětek autora:
Děkuji, že jste dočetli tento můj praktický komunikační manuál. Věřím, že zacházení s hlasem a dechem jako s vědomým nástrojem kontaktu dokáže v péči dělat skutečné zázraky. Jaké zkušenosti s komunikací máte vy? Stává se vám také, že v zápalu spěchu nevědomky přenášíte napětí na své starší blízké? Budu moc rád za vaše upřímné názory a postřehy v komentářích níže. Pokud vás moje texty zajímají, klikněte na tlačítko SLEDOVAT.
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