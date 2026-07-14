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Bezpečnostní kšíry a zničená záda. Jak správně jistit seniora na vozíku a netahat ho silou

Fixační kalhotky a bezpečnostní popruhy na vozíku mají seniora chránit, špatné zapnutí ale způsobuje sesouvání a křeč. Jak správně používat manipulační pásy, šetřit svá záda a proč je u ošetřování klíčové zrcadlení?

Při každodenní péči o seniory v domácím prostředí i v pobytových zařízeních narážíme na dvě spojené nádoby: bezpečí imobilního klienta a zdraví zad samotného pečovatele. Mnoho seniorů v důsledku ztuhlosti kloubů, slabých zádových svalů nebo pokročilé demence ztrácí schopnost sedět ve správné, vzpřímené poloze. Přidává se přirozený strach z pádu, který vyvolává tělesnou křeč a tenzi. Senior se podvědomě brání jakékoliv manipulaci.

V tu chvíli přicházejí na řadu bezpečnostní a fixační prvky – takzvané pásové kalhotky přes rozkrok na přezky či suchý zip, nebo komplexní stabilizační kšíry, které jistí rozkrok i ramena seniora na invalidním vozíku nebo křesle.

Tyto moderní pomůcky jsou dnes navrženy geniálně a jednoduše. Výrobci je dokonce barevně odlišují, aby bylo na první pohled jasné, která přezka patří do kterého protikusu. Přesto se v každodenní péči občas ukazuje, jak silným faktorem je čas. V nahuštěném denním harmonogramu a pod neustálým tlakem povinností se může stát, že se tyto prvky v rychlosti nezapnou zcela přesně, nebo se v danou vteřinu přehlédne detail v manuálu u lůžka. Lidská chyba nebo přehlédnutí zkrátka k náročné práci v sociálních službách patří, obzvláště když v provozu chybí více klidu.

Ilustrační foto: AI ChatGPT grafika autora. Bezpečnostní přezky a stabilizační popruhy jsou barevně odlišeny pro snadné použití. Správná fixace dává seniorovi pocit bezpečí a odstraňuje křečové napětí.

Špatně nasazený popruh přitom seniorovi neposkytne oporu. Člověk se na sedadle začne sesouvat, popruhy ho začnou nepříjemně táhnout a fixace místo uklidnění vyvolá ještě větší úzkost a křeč. Když pak seniorovi pomůcku správně a pevně dotáhnete, hned si úlevou povzdechne: „Děkuji, teď je to hezky pevné a cítím se bezpečně.“

Tahání silou versus chytrá technika

S nesprávnou fixací úzce souvisí věčné stížnosti na bolesti zad pečujících osob. Otázka „Kdo se má s tím či oním těžkým klientem pořád dokola tahat?“ visí ve vzduchu v mnoha domácnostech i zařízeních. Přitom to v sociální péči v naprosté většině případů není o hrubé fyzické síle, ale o správné technice a využití doplňujících manipulačních pomůcek.

Existují speciální úpony a manipulační pásy pro pečující, které fungují v podstatě jako bezpečné pupeční šňůry mezi vámi a opečovávaným člověkem.

  • Pečovatel si pevný pás s madly připne kolem svých beder, druhý pás upevní kolem pasu seniora.
  • Při přesunu na vozík nebo koupací křeslo se senior bezpečně zachytí madel na vašem těle, vy fixujete jeho pás a zvedáte ho narovnáváním vlastních nohou a přenesením společného těžiště.
  • Celý proces tak kontrolujete vlastním pohybem, záda zůstávají rovná a vy se mechanicky vůbec nesterháte.

Zdravotní personál i pohyboví pracovníci tyto banální a logické principy dokážou lidem trpělivě ukazovat a vysvětlovat donekonečna. Pokrok v praxi je však pomalý, protože unavený člověk pod tlakem času často sklouzává k rychlému, ale pro tělo devastujícímu tahání klienta silou paží a ohnutých zad.

Verbální bariéra a síla lidského napojení

Při manipulaci s využitím pásů platí jedno nekompromisní pravidlo: být na klienta stoprocentně napojen a komunikovat s ním. A to i v případě, že senior trpí pokročilým stádiem demence či Alzheimerovy choroby a není schopen slovní odpovědi.

Nezapomínejme, že tito lidé velmi citlivě vnímají, slyší a cítí naše doteky. Pokud jste nuceni komunikovat beze slov, nastupuje neverbální projev – klidný tón hlasu, pomalý, čitelný pohyb a pevný, ale laskavý stisk. Lidský mozek navíc přirozeně využívá mechanismus zrcadlení. Když se k seniorovi postavíte klidně, dýcháte v jeho rytmu a ukážete mu pohyb na svém vlastním těle, jeho nervová soustava se zklidní, napětí ve svalech povolí a manipulace se z vyčerpávající dřiny změní v koordinovaný společný pohyb.

Péče o imobilního člověka by neměla být bojem proti jeho váze, ale vědou o pákách, rovnováze a respektu k vteřinám, které staré tělo potřebuje na zpracování podnětu. Používejme pomůcky tak, jak byly vymyšleny – pro bezpečí našich blízkých a ochranu našeho vlastního zdraví.

Autor: Jiří Nebenführ | úterý 14.7.2026 21:00 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

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Jmenuji se Jiří Nebenführ. Přes 30 let jsem působil v divadelním světě jako profesionální herec a později jako zakladatel a provozovatel kulturního zařízení. Po odchodu z umělecké sféry jsem našel nové poslání v sociálních službách, kde se neustále odborně vzdělávám a získávám pečovatelské certifikace. Můj blog bude autentickým oknem do reality v Domovech pro seniory i domácí péče. Chci s pokorou, lidskostí a bez tabulek otevírat témata důstojnosti, komunikace a lidského bytí na sklonku života.

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