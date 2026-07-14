Bezpečnostní kšíry a zničená záda. Jak správně jistit seniora na vozíku a netahat ho silou
Při každodenní péči o seniory v domácím prostředí i v pobytových zařízeních narážíme na dvě spojené nádoby: bezpečí imobilního klienta a zdraví zad samotného pečovatele. Mnoho seniorů v důsledku ztuhlosti kloubů, slabých zádových svalů nebo pokročilé demence ztrácí schopnost sedět ve správné, vzpřímené poloze. Přidává se přirozený strach z pádu, který vyvolává tělesnou křeč a tenzi. Senior se podvědomě brání jakékoliv manipulaci.
V tu chvíli přicházejí na řadu bezpečnostní a fixační prvky – takzvané pásové kalhotky přes rozkrok na přezky či suchý zip, nebo komplexní stabilizační kšíry, které jistí rozkrok i ramena seniora na invalidním vozíku nebo křesle.
Tyto moderní pomůcky jsou dnes navrženy geniálně a jednoduše. Výrobci je dokonce barevně odlišují, aby bylo na první pohled jasné, která přezka patří do kterého protikusu. Přesto se v každodenní péči občas ukazuje, jak silným faktorem je čas. V nahuštěném denním harmonogramu a pod neustálým tlakem povinností se může stát, že se tyto prvky v rychlosti nezapnou zcela přesně, nebo se v danou vteřinu přehlédne detail v manuálu u lůžka. Lidská chyba nebo přehlédnutí zkrátka k náročné práci v sociálních službách patří, obzvláště když v provozu chybí více klidu.
Špatně nasazený popruh přitom seniorovi neposkytne oporu. Člověk se na sedadle začne sesouvat, popruhy ho začnou nepříjemně táhnout a fixace místo uklidnění vyvolá ještě větší úzkost a křeč. Když pak seniorovi pomůcku správně a pevně dotáhnete, hned si úlevou povzdechne: „Děkuji, teď je to hezky pevné a cítím se bezpečně.“
Tahání silou versus chytrá technika
S nesprávnou fixací úzce souvisí věčné stížnosti na bolesti zad pečujících osob. Otázka „Kdo se má s tím či oním těžkým klientem pořád dokola tahat?“ visí ve vzduchu v mnoha domácnostech i zařízeních. Přitom to v sociální péči v naprosté většině případů není o hrubé fyzické síle, ale o správné technice a využití doplňujících manipulačních pomůcek.
Existují speciální úpony a manipulační pásy pro pečující, které fungují v podstatě jako bezpečné pupeční šňůry mezi vámi a opečovávaným člověkem.
- Pečovatel si pevný pás s madly připne kolem svých beder, druhý pás upevní kolem pasu seniora.
- Při přesunu na vozík nebo koupací křeslo se senior bezpečně zachytí madel na vašem těle, vy fixujete jeho pás a zvedáte ho narovnáváním vlastních nohou a přenesením společného těžiště.
- Celý proces tak kontrolujete vlastním pohybem, záda zůstávají rovná a vy se mechanicky vůbec nesterháte.
Zdravotní personál i pohyboví pracovníci tyto banální a logické principy dokážou lidem trpělivě ukazovat a vysvětlovat donekonečna. Pokrok v praxi je však pomalý, protože unavený člověk pod tlakem času často sklouzává k rychlému, ale pro tělo devastujícímu tahání klienta silou paží a ohnutých zad.
Verbální bariéra a síla lidského napojení
Při manipulaci s využitím pásů platí jedno nekompromisní pravidlo: být na klienta stoprocentně napojen a komunikovat s ním. A to i v případě, že senior trpí pokročilým stádiem demence či Alzheimerovy choroby a není schopen slovní odpovědi.
Nezapomínejme, že tito lidé velmi citlivě vnímají, slyší a cítí naše doteky. Pokud jste nuceni komunikovat beze slov, nastupuje neverbální projev – klidný tón hlasu, pomalý, čitelný pohyb a pevný, ale laskavý stisk. Lidský mozek navíc přirozeně využívá mechanismus zrcadlení. Když se k seniorovi postavíte klidně, dýcháte v jeho rytmu a ukážete mu pohyb na svém vlastním těle, jeho nervová soustava se zklidní, napětí ve svalech povolí a manipulace se z vyčerpávající dřiny změní v koordinovaný společný pohyb.
Péče o imobilního člověka by neměla být bojem proti jeho váze, ale vědou o pákách, rovnováze a respektu k vteřinám, které staré tělo potřebuje na zpracování podnětu. Používejme pomůcky tak, jak byly vymyšleny – pro bezpečí našich blízkých a ochranu našeho vlastního zdraví.
Jiří Nebenführ
Když hlava neposlouchá nohy. Jak cvičit se seniory s demencí a nepropadnout beznaději
Cvičení s lidmi v pokročilém stádiu demence málokdy přináší viditelné pokroky. Tělo sice motoricky funguje, ale hlava už končetiny s vědomím nepropojí. Jak s nimi správně pracovat na lůžku a využít metodu zrcadlení?
Jiří Nebenführ
„Chci jít domů.“ Věta, kterou senioři s demencí opakují, a zázrak jedné návštěvy zahrady
Touha vrátit se domů provází téměř každého seniora s demencí. Proč je tento vjem tak silný a jak může rodina i s pomocí asistenčních služeb zprostředkovat zázrak? Příběh o trhání rybízu, který na chvíli vymazal těžkou nemoc.
Jiří Nebenführ
„Udělejte to do plíny.“ Věta, která bere seniorům poslední zbytky lidské hrdosti
Inkontinence jako ztráta osobní svobody. Jak zvládnout nejkřehčí chvíle v péči o rodiče bez ponížení a studu? Otevřená zpověď o tom, proč člověk na lůžku vnímá svět, i když se zdá apatický.
Jiří Nebenführ
Zapomeňte na manuály, použijte logiku. Průvodce polohováním seniorů, co zachrání vaše záda
Polohování seniora na lůžku se často mění v mechanický boj s tabulkami. Přitom stačí zapojit logické myšlení a biomechaniku. Jak ulevit ležícímu blízkému bez fyzické dřiny a na co si dát pozor při domácí péči?
Jiří Nebenführ
Biomechanika v sociální péči: Jak správně stavět seniora na nohy a nezničit si záda
Náročné úkoly na jevišti vyžadují hluboké porozumění lidskému tělu a rovnováze. Jak se dají tyto umělecké zkušenosti využít v sociálních službách při bezpečné manipulaci s těžkými pacienty a chránit si vlastní záda?
|Další články autora
Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!
Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...
Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu
Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...
Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky
O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by...
Babula se vzdal kandidatury za hnutí ANO do Senátu, uvedl, že čelil tlaku
Přednosta Fyziologického ústavu Masarykovy univerzity Petr Babula se vzdal kandidatury do Senátu za...
Hasičům ve středních Čechách odpoledne přibylo výjezdů kvůli bouřce
Hasičům ve středních Čechách dnes odpoledne přibylo výjezdů kvůli bouřce. Zasahují u popadaných...
Když přijde diabetes. Pohádka a kuchařka vracejí rodinám pevnou půdu pod nohama
Diagnóza diabetu 1. typu dokáže během jediného okamžiku změnit život dítěte i celé jeho rodiny....
Tři muži na Liberecku čistili plynové potrubí, po výbuchu jsou dva těžce zranění
Tři muži utrpěli v úterý odpoledne zranění při čištění plynového potrubí vzduchem v Jílovém u...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 17
- Celková karma 15,34
- Průměrná čtenost 162x