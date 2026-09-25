Až budu potřebovat pomoc já, strategie mě z postele nezvedne
Při pročítání sociální sítě jsem narazil na příspěvek, který v několika větách shrnul něco, nad čím přemýšlím už dlouho.
Jeho podstatou byla jednoduchá otázka:
Co se stane, až jednou budu potřebovat pomoc já?
Na první pohled se může zdát, že jde o otázku vzdálené budoucnosti. Jenže ona se netýká pouze dnešních osmdesátníků, lidí se zdravotním postižením nebo rodin, které už nyní pečují čtyřiadvacet hodin denně.
Týká se i nás, kteří dnes ještě chodíme, pracujeme, rozhodujeme o sobě a pomáháme druhým.
Stárnutí populace není překvapení
Česká republika měla na konci roku 2025 přibližně 2,27 milionu obyvatel starších 65 let. Byla to více než pětina populace. Podle projekce Českého statistického úřadu by kolem poloviny století mohl jejich podíl vzrůst na 29 procent.
Největší změna nás přitom čeká kolem roku 2040, kdy se do seniorského věku začnou ve velkém přesouvat silné ročníky narozené v sedmdesátých letech.
Tedy generace, ke které patří velká část dnešních pracovníků, podnikatelů, úředníků, zdravotníků, politiků i neformálních pečujících.
Nejde proto o nečekanou pohromu, která nás jednoho rána překvapí. Máme čísla, prognózy i zkušenosti rodin. Víme, že bude přibývat lidí potřebujících pomoc, zatímco počet těch, kteří ji mohou poskytovat, nebude růst stejným tempem.
Otázka už dávno nezní, zda problém přijde.
Otázka zní, proč se stále chováme, jako bychom měli dostatek času.
Strategie máme. Co bude následovat?
V prosinci 2025 vláda schválila Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2026–2030. Dokument počítá s demografickým vývojem, posilováním terénních a ambulantních služeb i s možností, aby lidé zůstávali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.
Současné programové prohlášení vlády slibuje nový způsob financování sociálních služeb, rozšíření kapacit dlouhodobé péče, centrální registr žadatelů a lepší propojení zdravotní a sociální oblasti.
Podobná slova jsme však četli již v programovém prohlášení předchozí vlády. Také tehdy se mluvilo o víceletém financování, podpoře domácí péče, odlehčovacích službách a propojení zdravotní a sociální pomoci.
Neuvádím to proto, abych rozhodoval, která politická reprezentace slibovala více a která méně. Naopak.
Dokazuje to, že politici, ministerstva i odborníci o problému vědí dlouhé roky. Nechybějí nám názvy opatření ani správně formulované cíle.
Chybí nám jistota, že se plán opravdu promění v pomoc dostupnou v konkrétní obci a konkrétní rodině.
Strategie sama nikoho nezvedne ze země, neumyje, nenakrmí ani neuloží večer do postele.
Kdo tu práci bude dělat?
Můžeme postavit nové zařízení, pořídit automobily a nakoupit zvedáky. Bez lidí však zůstanou jen budovy, technika a fotografie ze slavnostního otevření.
Podle oborového průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb uvedlo v roce 2026 nedostatek zaměstnanců 61,4 procenta zapojených organizací. Kvalifikovaný odhad pro celý sektor představoval přibližně 2 761 chybějících pracovníků.
Nejde o úplné sčítání celého oboru, ale je to důležité varování.
Práce v sociálních službách je fyzicky i psychicky náročná. Člověk při ní nese odpovědnost za bezpečí, zdraví a důstojnost druhých. Přesto se stále setkáváme s nízkou prestiží povolání, nedostatečným odměňováním, směnným provozem a přetížením.
Nemůžeme dalších deset let opakovat, že pracovníci chybějí, a zároveň doufat, že se někde sami objeví.
Musíme vědět, kolik jich budeme potřebovat, jak je získáme, kdo je vyškolí, jaké budou mít pracovní podmínky a z čeho zaplatíme jejich mzdy.
Celonárodní debata nesmí být další konference
Pod pojmem celonárodní debata si nepředstavuji několik odborníků u kulatého stolu, závěrečnou prezentaci a další dokument uložený na internetové stránce ministerstva.
Potřebujeme, aby u jednoho stolu seděli lidé, kteří systém znají z různých stran:
- lidé odkázaní na pomoc,
- rodinní pečující,
- pracovníci v přímé péči,
- poskytovatelé služeb,
- obce a kraje,
- zdravotníci a zdravotní pojišťovny,
- ministerstva,
- ekonomové, projektanti a odborníci na dostupné bydlení,
- ale také lidé, kteří rozhodují o veřejných rozpočtech.
Samotné souznění odborníků nestačí. Stejně tak nestačí politické rozhodnutí vytvořené bez znalosti běžného dne v domácí či pobytové péči.
Jedni znají potřeby člověka, druzí pravidla, třetí rozpočty a čtvrtí možnosti konkrétního regionu. Jestliže spolu nebudou mluvit, bude každý dál řešit pouze svůj kousek systému.
Výsledkem debaty proto nemá být jen shoda, že „se musí něco udělat“. Musí vzniknout veřejně kontrolovatelný plán, který odpoví alespoň na několik základních otázek:
- Jaké služby a v jaké kapacitě bude každý region potřebovat v letech 2030, 2040 a 2050?
- Kde dnes rodiny pomoc skutečně nenacházejí – večer, v noci, o víkendech nebo při náhlém výpadku pečujícího?
- Kolik pracovníků bude potřeba a jaké podmínky jim nabídneme?
- Jak bude péče dlouhodobě financována státem, kraji, obcemi, klienty a dalšími zdroji?
- Jak propojíme zdravotní, sociální, domácí, ambulantní a pobytovou pomoc, aby člověk nepropadl mezerou mezi nimi?
- Kdo ponese odpovědnost za jednotlivé kroky a kdy veřejně oznámí, zda byly splněny?
Bez jmenované odpovědnosti, termínu a zajištěných peněz zůstává i sebelepší strategie přáním.
Data nestačí pouze sbírat
Data potřebujeme. Bez nich nelze plánovat služby ani spravedlivě rozdělovat veřejné prostředky.
Jenže shromažďování dat nesmí být konečným výsledkem.
Pokud víme, že v určitém okrese chybí odlehčovací služba pro lidi s demencí, nestačí to zapsat do tabulky. Musí následovat rozhodnutí, kdo službu vytvoří, kdy začne fungovat, kde vezme pracovníky a jak bude dlouhodobě financována.
Jinak se pouze přesněji dozvíme, kolika lidem jsme nepomohli.
Data bez následného rozhodnutí jsou jen dokonaleji vedeným archivem problémů.
Sociální služby nejsou peníze vyhozené oknem
V rozpočtech se sociální služby často objevují jako výdaj. Z pohledu konkrétního člověka jsou ale také investicí do bezpečí, soběstačnosti a možnosti žít důstojně.
Včasná terénní služba může oddálit pobytovou péči. Denní stacionář může umožnit rodinnému pečujícímu pokračovat v zaměstnání. Odlehčovací služba může zabránit jeho úplnému vyčerpání. Dostupná pomoc může předejít pádu, hospitalizaci nebo rozpadu celé domácnosti.
Ne každá investice se vrací jako přímý finanční zisk. Některé se vracejí tím, že člověk nemusí opustit domov dříve, než je nezbytné, rodina se nezhroutí a pracovník neodejde z oboru.
To ale musíme umět vidět dál než do konce jednoho rozpočtového roku nebo volebního období.
Až budu potřebovat pomoc já
Možná budu chtít zůstat doma. Možná už to možné nebude. Možná budu potřebovat člověka, který mi ráno pomůže vstát, večer mě uloží a v noci přijede při náhlém problému.
Možná budu odkázán na své blízké. Ti však mohou být sami nemocní, staří, pracovně vytížení nebo stovky kilometrů daleko.
V tu chvíli mě nebude zajímat, kolik strategií stát schválil, kolik komisí zasedalo ani kolik konferencí se uskutečnilo.
Budu potřebovat vědět, komu zavolat a zda pomoc opravdu přijde.
Proto mají sociální služby potřebovat stabilitu, jistotu a předvídatelnost už dnes. Ne až tehdy, kdy silné ročníky zestárnou a zjistíme, že zařízení, pracovníky ani peníze nelze vytvořit během jednoho volebního období.
Otázku „Co se stane, až budu potřebovat pomoc já?“ bychom si měli položit všichni.
Především však ti, kteří dnes mohou zajistit, aby na ni jednou existovala jiná odpověď než:
Nevíme. Nemáme kapacitu. Zkuste zavolat jinam.
Myšlenka dne
Stárnutí populace není vzdálená prognóza. Je to budoucí směna, na kterou zatím nemáme dost lidí ani hotový rozpis.
Dovětek autora
Neříkám, že stát, kraje, obce ani poskytovatelé nedělají nic. Existují kvalitní služby, schopní pracovníci, nové projekty i strategické dokumenty, které pojmenovávají správný směr.
Mezi napsaným cílem a dostupnou pomocí však stále zůstává mezera. Tento článek není voláním po dalším slibu. Je výzvou, aby veřejnost mohla sledovat konkrétní kroky, odpovědnost, termíny a výsledky.
Protože plán je důležitý. Ale teprve uskutečněný plán pomáhá lidem.
Otázky pro čtenáře
- Víte, jaké sociální služby jsou skutečně dostupné ve vašem okolí?
- Máte představu, kdo by vám pomohl při ztrátě soběstačnosti?
- Co by podle vás měl stát, kraj nebo obec začít připravovat už dnes?
- Měla by mít veřejnost možnost pravidelně kontrolovat, zda plánované kapacity opravdu vznikají?
Prameny
- Český statistický úřad: Počet, struktura a projekce obyvatel
- Český statistický úřad: Projekce obyvatelstva – Senioři v datech
- MPSV: Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2026–2030
- Programové prohlášení současné vlády – sociální služby
- Programové prohlášení předchozí vlády
- Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR: průzkum nedostatku pracovníků v roce 2026
Jiří Nebenführ
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