Suma sumárum roku 2025

Život kolem nás není jen samá politika, peníze a starosti, ale i věci hezké, zajímavé a poučné. Je toho hodně a stačí se jen trochu kolem sebe rozhlédnout. A co jsem viděla v roce 2025?

V lednu nám zase vyšlo slunce a my tentokrát zamířili na náš tradiční novoroční výstup, ale jen na jeden blízký kopeček v Krušných horách.

V minulých letech jsme vždy na Nový rok vyšli na Bořeň v Českém středohoří. Trochu jsme zlenivěli.

Sníh se držel i v únoru, někdo si šel zaplavat a utužovat zdraví na jezero, my zase turistikou po Krušných horách.

V březnu se konečně začaly objevovat první krásné barvy jara.

V dubnu jsme navštívili město Ostrov, dříve Ostrov nad Ohří, a výstavu ke 120. výročí narození Jana Wericha. I Golem tam byl.

V dubnu přímo na apríla jsme odletěli na Kanárské ostrovy, na ostrov Lanzarote. Užili jsme si nejen sluníčko a vlny v Puertu del Carmen, ale i několika výletů a túr. Zajeli jsme do Playa Blancy, vyšli a obešli jsme spící sopku Roju, zašli k majáku, navštívili Aquarium v Costa Tequise.

Květen pod Savojskými Alpami ve městě Annecy byl krásně slunečný. V Annecy a okolí se převážně odehrával nedávno vysílaný francouzský kriminální televizní seriál Komisařka Florence: Odkaz

V červnu bylo již krásně nejen v lesích Krušných hor, ale i na koupání v Kamencovém jezeře.

Ani v červenci 2025 jsem nevynechala návštěvu Karlových Varů a 59. MFF. Potkala několik známých osobností, možná i více, ale ty jsem asi nepoznala.

Srpen v lesích Krušných hor opět nezklamal.

V září jsem navštívila zámek Červený Hrádek a v nedalekém Jirkově si prohlídla maringotku Kludských.

Říjen a jeho pestré podzimní barvy jsou pastvou nejen pro oči a duši, ale i pro fotoaparát.

I listopad u Mosteckého jezera s výhledem na hrad Hněvín měl své kouzlo. Všude již panoval podzim a ticho.

V prosineci jsme nejeli na vánoční trhy do Prahy, tak jako davy, které jsme viděli v médiích, ale vydali jsme se kousek za naše hranice do německého Marienbergu. U nás byla mlha, tam krásně slunečno. Chutná klobása v křupavé bagetě za 4 eura, horký svařák za 3,5 – 4 eura a nakonec káva a zákusek v místní cukrárně. Lidí málo, všude klid a vánoční pohoda.

Letošní rok byl pro nás trochu chudý na cestování a naše aktivity, ale snad to brzo dohoníme.

Tak šťastný nový rok 2026 všem a hlavně hodně zdraví. ♥

Všechny moje blogy nejen z Česka a dalších Kanárských ostrovů, ale i z Madeiry, Slovinska, Kréty a Korfu, nebo z Emirátů najdete zde: Odkaz

