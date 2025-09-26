Jak jsem si zaletěla za komisařkou Florence do Annecy
Právě skončila v televizi repríza poslední série francouzského televizního seriálu Komisařka Florence. A protože se natáčela ve městě Annecy a okolí, které jsem již několikrát navštívila, zase jsem se zájmem seriál sledovala. Poprvé jsem do města zavítala v roce 2016 a naposledy letos v květnu.
Samotné město Annecy má kolem 53.000 obyvatel a leží v nadmořské výšce 448 m n.m. na severu jezera Annecy. Jezero je vklíněno mezi vysoké hory, obvod je 42,8 km a hluboké je asi 45 m. Úžinou u Duingtu je rozděleno na velkou severní část a malou jižní. Patří k nejčistším v Evropě, možná proto má město ve znaku pstruha. Díky svým uličkám a kanálům se Annecy říká „francouzské Benátky“. Najdeme zde i několik významných historických památek: hrad Annecy - historické sídlo hrabat ze Ženevy, palác na ostrově - Palais de l’ Isle z 12. století, katedrálu St. Pierra, kostel St. Maurice a baziliku St. Josepha. Město má své malé letiště, divadlo a každý rok se zde koná Mezinárodní festival animovaného filmu.
Most lásky – Pont des Amours, kde je stále rušno.
Ochutnala jsem pravé francouzské makronky, jahody i sýry z místních trhů.
Justiční palác, který se v seriálu párkrát mihl.
Kolem jezera je rušno, ale příjemně.
Na břehu jezera stojí soukromý hrad Duingt, který je nepřístupný veřejnosti.
Na našich túrách nás doprovázel Teddy, opravdu velký sportovec, který byl vždy vpředu.
Přešli jsme přes Římský most – Pont Romain.
Savojské Alpy jsou nádherné a rozmanité.
Z vrcholu Semnoz byl krásný výhled na okolí, v dáli až na jezero Annecy.
Výstup na Semnoz byl náš poslední výlet a přišlo velké loučení. Původně jsem měla z cesty strach, letěla jsem sama, ale vše proběhlo v pohodě. Na letišti mě vyzvedl a pak i odvezl syn. Obyvatele zde potkáte opravdu všech barev a národností. Žádná velká panelová sídliště, v ulicích rodinné domy rozmanité a trochu nesourodé architektury, u jezera honosné vily, v centru města nádherné úzké uličky s historickými domy a kanály na řece Thiou propojené s jezerem.
Rozloučila jsem se s Teddym, který nás věrně doprovázel, a odjela na letiště. Francouzské město Annecy leží kousek od švýcarských hranic a města Ženevy s mezinárodním letištěm, odkud jsem odletěla zpět domů a za hodinu a deset minut přistála v Praze. V uších mi ale stále zní milé oslovení „bonjour, madame“, ale i „au revoir“. Ještě podotýkám, že francouzsky vůbec neumím.
Co jsem viděla a vyfotila v Annecy a okolí před pár lety:
Jiřina Votavová
Návrat z vánočních Kanárských ostrovů do Krušných hor
Život kolem nás není jen samá politika, peníze a starosti, ale i věci hezké, zajímavé a poučné. Je toho hodně a stačí se jen trochu kolem sebe rozhlédnout. Třeba vloni v prosinci na Gran Canarii.
Jiřina Votavová
Nejen na nejsevernější bod Česka
Život kolem nás není jen samá politika, peníze a starosti, ale i věci hezké, zajímavé a poučné. Je toho hodně a stačí se jen trochu kolem sebe rozhlédnout. Třeba cestou z Lobendavy na nejsevernější bod Česka.
Jiřina Votavová
Vzpomínka na léto na Tenerife
Život kolem nás není jen samá politika, peníze a starosti, ale i věci hezké, zajímavé a poučné. Je toho hodně a stačí se jen trochu kolem sebe rozhlédnout. Tentokrát po jednom z Kanárských ostrovů - Tenerife.
Jiřina Votavová
Z Aše až na nejzápadnější bod Česka
Život kolem nás není jen samá politika, peníze a starosti, ale i věci hezké, zajímavé a poučné. Je toho hodně a stačí se jen trochu kolem sebe rozhlédnout. Tentokrát cestou z Aše až na nejzápadnější bod Česka a zpět.
Jiřina Votavová
Karlovy Vary nejsou jen lázně
Život kolem nás není jen samá politika, peníze a starosti, ale i věci hezké, zajímavé a poučné. Je toho hodně a stačí se jen trochu kolem sebe rozhlédnout. Dnes po Karlových Varech v době 58. MFF.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...
Ať ruští diplomaté hlásí všechny cesty uvnitř bloku, navrhuje EU
Diplomatická služba EU v pátek v rámci nových sankcí proti Rusku navrhla, aby jeho diplomaté...
Britský soud zrušil obvinění rappera skupiny Kneecap z obhajoby terorismu
Britský soud zprostil rappera skupiny Kneecap obvinění z obhajoby terorismu. Londýnský soudce...
Polemika odborníků s Trumpem: Horečka v těhotenství je rizikovější než paracetamol
Horečka v těhotenství představuje pro plod i matku větší riziko než rozumně dávkovaný paracetamol....
Přes Azory se přehnala bouře Gabrielle. Vyvracela stromy a ničila střechy
Tropická bouře Gabirelle se přes portugalské Azorské ostrovy přehnala v noci na pátek s menší...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 75
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 514x