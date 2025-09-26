Jak jsem si zaletěla za komisařkou Florence do Annecy

Život kolem nás není jen samá politika, peníze a starosti, ale i věci hezké, zajímavé a poučné. Je toho hodně a stačí se jen trochu kolem sebe rozhlédnout. Tak jsem si zaletěla do Annecy, kde se natáčel seriál Komisařka Florence.

Právě skončila v televizi repríza poslední série francouzského televizního seriálu Komisařka Florence. A protože se natáčela ve městě Annecy a okolí, které jsem již několikrát navštívila, zase jsem se zájmem seriál sledovala. Poprvé jsem do města zavítala v roce 2016 a naposledy letos v květnu.

Samotné město Annecy má kolem 53.000 obyvatel a leží v nadmořské výšce 448 m n.m. na severu jezera Annecy. Jezero je vklíněno mezi vysoké hory, obvod je 42,8 km a hluboké je asi 45 m. Úžinou u Duingtu je rozděleno na velkou severní část a malou jižní. Patří k nejčistším v Evropě, možná proto má město ve znaku pstruha. Díky svým uličkám a kanálům se Annecy říká „francouzské Benátky“. Najdeme zde i několik významných historických památek: hrad Annecy - historické sídlo hrabat ze Ženevy, palác na ostrově - Palais de l’ Isle z 12. století, katedrálu St. Pierra, kostel St. Maurice a baziliku St. Josepha. Město má své malé letiště, divadlo a každý rok se zde koná Mezinárodní festival animovaného filmu.

Most lásky – Pont des Amours, kde je stále rušno.

Ochutnala jsem pravé francouzské makronky, jahody i sýry z místních trhů.

Justiční palác, který se v seriálu párkrát mihl.

Kolem jezera je rušno, ale příjemně.

Na břehu jezera stojí soukromý hrad Duingt, který je nepřístupný veřejnosti.

Na našich túrách nás doprovázel Teddy, opravdu velký sportovec, který byl vždy vpředu.

Přešli jsme přes Římský most – Pont Romain.

Savojské Alpy jsou nádherné a rozmanité.

Z vrcholu Semnoz byl krásný výhled na okolí, v dáli až na jezero Annecy.

Výstup na Semnoz byl náš poslední výlet a přišlo velké loučení. Původně jsem měla z cesty strach, letěla jsem sama, ale vše proběhlo v pohodě. Na letišti mě vyzvedl a pak i odvezl syn. Obyvatele zde potkáte opravdu všech barev a národností. Žádná velká panelová sídliště, v ulicích rodinné domy rozmanité a trochu nesourodé architektury, u jezera honosné vily, v centru města nádherné úzké uličky s historickými domy a kanály na řece Thiou propojené s jezerem.

Rozloučila jsem se s Teddym, který nás věrně doprovázel, a odjela na letiště. Francouzské město Annecy leží kousek od švýcarských hranic a města Ženevy s mezinárodním letištěm, odkud jsem odletěla zpět domů a za hodinu a deset minut přistála v Praze. V uších mi ale stále zní milé oslovení „bonjour, madame“, ale i „au revoir“. Ještě podotýkám, že francouzsky vůbec neumím.

Co jsem viděla a vyfotila v Annecy a okolí před pár lety:

Odkaz

Odkaz

Autor: Jiřina Votavová | pátek 26.9.2025 18:00 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

Další články autora

Jiřina Votavová

Návrat z vánočních Kanárských ostrovů do Krušných hor

Život kolem nás není jen samá politika, peníze a starosti, ale i věci hezké, zajímavé a poučné. Je toho hodně a stačí se jen trochu kolem sebe rozhlédnout. Třeba vloni v prosinci na Gran Canarii.

17.1.2025 v 17:01 | Karma: 18,95 | Přečteno: 384x | Diskuse | Cestování

Jiřina Votavová

Nejen na nejsevernější bod Česka

Život kolem nás není jen samá politika, peníze a starosti, ale i věci hezké, zajímavé a poučné. Je toho hodně a stačí se jen trochu kolem sebe rozhlédnout. Třeba cestou z Lobendavy na nejsevernější bod Česka.

10.10.2024 v 10:10 | Karma: 19,05 | Přečteno: 340x | Diskuse | Cestování

Jiřina Votavová

Vzpomínka na léto na Tenerife

Život kolem nás není jen samá politika, peníze a starosti, ale i věci hezké, zajímavé a poučné. Je toho hodně a stačí se jen trochu kolem sebe rozhlédnout. Tentokrát po jednom z Kanárských ostrovů - Tenerife.

5.10.2024 v 15:51 | Karma: 18,41 | Přečteno: 330x | Diskuse | Cestování

Jiřina Votavová

Z Aše až na nejzápadnější bod Česka

Život kolem nás není jen samá politika, peníze a starosti, ale i věci hezké, zajímavé a poučné. Je toho hodně a stačí se jen trochu kolem sebe rozhlédnout. Tentokrát cestou z Aše až na nejzápadnější bod Česka a zpět.

28.9.2024 v 20:20 | Karma: 17,72 | Přečteno: 315x | Diskuse | Cestování

Jiřina Votavová

Karlovy Vary nejsou jen lázně

Život kolem nás není jen samá politika, peníze a starosti, ale i věci hezké, zajímavé a poučné. Je toho hodně a stačí se jen trochu kolem sebe rozhlédnout. Dnes po Karlových Varech v době 58. MFF.

5.7.2024 v 9:09 | Karma: 17,10 | Přečteno: 314x | Diskuse | Cestování
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

19. září 2025,  aktualizováno  11:03

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

25. září 2025  12:30

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

26. září 2025  11:20

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

24. září 2025  13:29

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

19. září 2025  17:06

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...

Ať ruští diplomaté hlásí všechny cesty uvnitř bloku, navrhuje EU

26. září 2025  17:54

Diplomatická služba EU v pátek v rámci nových sankcí proti Rusku navrhla, aby jeho diplomaté...

Britský soud zrušil obvinění rappera skupiny Kneecap z obhajoby terorismu

26. září 2025  17:33

Britský soud zprostil rappera skupiny Kneecap obvinění z obhajoby terorismu. Londýnský soudce...

Polemika odborníků s Trumpem: Horečka v těhotenství je rizikovější než paracetamol

26. září 2025  17:30

Horečka v těhotenství představuje pro plod i matku větší riziko než rozumně dávkovaný paracetamol....

Přes Azory se přehnala bouře Gabrielle. Vyvracela stromy a ničila střechy

26. září 2025  17:26

Tropická bouře Gabirelle se přes portugalské Azorské ostrovy přehnala v noci na pátek s menší...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jiřina Votavová

  • Počet článků 75
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 514x
"Můj současný život je jedna velká dovolená. Plno věcí již nemusím a skoro všechno zatím ještě mohu. Ráda cestuji, chodím a fotím, abych měla jednou na co vzpomínat."

 

 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.