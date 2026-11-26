V jaké době to vlastně žijeme?
Milí moji,
když na účet přijde penze stojí tam napsáno starobní důchod a právě tohle slovo když slyším a vidím tak mi vadí, mám z něj osypky, protože zní jako nálepka, kterou člověku nalepí na čelo a podle které pak všichni soudí jako by už neměl jméno, ale byl jenom ten starobní, který už nemá co říct a jenom dobíhá.
Přináší to pocit, že jsme už jenom staří a přitom se to dá říct úplně jinak a úplně normálně, protože penze jsou peníze, které nám patří, a které jsme si poctivě odpracovali. I když ani slovo důchodce není bůhvíco, pořád je lepší, protože důchod je o penězích, zatímco slovo starobní, staroba, je o člověku a říká, že my sami jsme ta vada.
A právě v tom je ten největší rozdíl, protože když někdo řekne penze, mluví o tom, co nám náleží, ale když někdo řekne starobní, mluví o nás, jako bychom byli nemoc, jako bychom byli přítěž a jako bychom už do dnešní doby nepatřili. A přitom my do ní patříme, žijeme v ní, rozumíme jí, platíme, pomáháme, staráme se o své blízké a máme pořád své názory, své starosti i své radosti.
Nejvíc to bolí ve chvíli kdy to slovo slyšíme nahlas, když nám ho řeknou na úřadě za přepážkou, když ho řeknou v ordinaci, když ho řeknou, jako by to byla naše diagnóza. A my tam přitom stojíme jako normální lidé, kteří jenom přišli něco vyřídit, kteří se jenom chtějí zeptat a kteří jenom chtějí, aby se s nimi mluvilo normálně. A místo toho slyšíme, že jsme starobní, jako by to bylo všechno, co o nás je.
Žijeme v 21. století, nežijeme v 18. století. Ve století, kdy se mění úplně všechno, kdy se mění technika, medicína i způsob, jak spolu lidé mluví, a jenom tohle jedno slovo zůstalo stejné, jako by se ho nikdo neodvážil změnit a jako by nikoho nenapadlo se zeptat jestli nám to nevadí. A přitom nám to vadí, protože slovo má velkou moc a když se o člověku pořád mluví jako o starobním, začne se tak nakonec cítit i on sám a to je nespravedlivé.
My nechceme, aby nám někdo říkal, že jsme staří, starobní. Chceme, aby nám říkal jménem. Chceme, aby se o nás mluvilo s úctou jako o lidech, kteří mají za sebou celý plnohodnotný život plný práce a velkých životních zkušeností. A na výpise ať stojí penze, protože to je pravda a to je spravedlivé. To je všechno co jsem dnes chtěla napsat..
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Jsem Jiřina a bydlím tam, kde se mlha ráno drží nad Jizerkami jako hebká příze. V prstech mi tančí háček, jehlice a vůně čerstvých koblížků. Tvořím reborn miminka s láskou, pletu teplo do zimních dnů a věřím, že každé očko v sobě nese kousek srdce. Vítejte u mě, v mém malém klubíčku pod horami.