Příběh Dušičkový...
Moje babička mě naučila plést,když jsem byla ještě malá holka. První očka se mi vůbec nedařila, byla křivá a pořád mi padala z jehlic, ale babička se nikdy nezlobila. Jen se usmála a řekla: „Nevadí, zkusíme to znovu.“ Měla se mnou obrovskou trpělivost a ukazovala mi všechno pomalu, aby si moje ruce zvykly. Dodnes si pamatuji, jak byla vlna měkká a jak hřála do dlaní.
Teď na Dušičky za ní chodím na hřbitov a nosím s sebou vždycky dvě svíčky. Jednu zapaluji pro ni a druhou pro ten opuštěný hrob v rohu, kam už léta nikdo nechodíí, a na který by se jinak zapomnělo.
Loni jsem u toho opuštěného hrobu potkala pána, který tam stál úplně sám a díval se na starý náhrobek. Dali jsme se spolu do řeči a nakonec jsme tu druhou svíčku zapálili společně, protože nám ji vítr pořád sfoukával a chytla až napotřetí.
Zůstali jsme pak sedět na lavičce vedle hrobu a dlouho si povídali. Já jsem vyprávěla o babičce, o tom, jak mě učila plést a jak říkávala, že každé očko je jako jedna vzpomínka, která drží vedle druhé. On mi zase vyprávěl o své babičce, která už také není mezi námi.
Venku byla zima a mrholilo, ale od světla těch svíček nám bylo teplo. Od té doby už na hřbitov nechodím sama, chodíme tam spolu a nosíme tři svíčky.
A doma stále pletu. A když mi spadne očko, slyším v hlavě babiččin hlas, jak říká: „Nevadí, znovu.“ Měla pravdu, protože všechno se dá ještě opravit, dokonce i samota.
Vaše Jiřka z Jiřetínského Klubíčka
Jiřina Němcová
Klubíčko hlásí hotovo, bílý svetr s copánky a trocha Adventu.
Deset večerů u kamen, klubíčko v klíně a mlha nad Jizerkami. A pak je tu - můj bílý sen s copánky co už voní Adventem.
Jiřina Němcová
Dny se krátí...
Když venku ubývá světla, přidáváme očka. O tiché romantice podzimu, dvou hrnkách čaje a klubíčku v barvě listí.
Jiřina Němcová
Vítejte v Klubíčku
Milí moji, vítám vás v mém Klubíčku. Jmenuji se Jiřina a bydlím v Jiřetíně pod Bukovou, tam kde se ráno mlha drží nad lesem jako hebká příze.
Jiřina Němcová
Podzimní setkání na zámku Sychrov
Na zámku Sychrov se sešlo 72 historických kočárků s našimi reborn miminky. Bylo to krásné podzimní odpoledne plné barevného listí, úsměvů a povídání. Společná procházka parkem byla pro nás velkým zážitkem a milou vzpomínkou navždy
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Jsem Jiřina a bydlím tam, kde se mlha ráno drží nad Jizerkami jako hebká příze. V prstech mi tančí háček, jehlice a vůně čerstvých koblížků. Tvořím reborn miminka s láskou, pletu teplo do zimních dnů a věřím, že každé očko v sobě nese kousek srdce. Vítejte u mě, v mém malém klubíčku pod horami.