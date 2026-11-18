Pohádka o bílé Hvězdě s perlami
Bylo nebylo v kraji, kde je teď všude tolik hluku, spěchu a hádek žila žena, která měla ráda ticho. Milovala vůni jehličí teplá světýlka a večery, kdy za oknem padá sníh.
Jednoho takového večera si sedla ke kamnům vzala do ruky bílou vlnu, měkkou jako čerstvý sníh a začala plést. Očko po očku, řadu po řadě. A jak pletla jako by do té vlny vplétala i svůj klid.
Když byl svetr hotový přišla ta pravá magie.
V malé dřevěné krabičce měla schované perličky po babičce. Stopadesát malých hvězdiček, které čekaly až je někdo probudí. A ona je začala probouzet. Co perlička to jedno přání, jedna slza, pěkně jednu po druhé. Vzala perličku do ruky, navlékla jehlu a přišila ji na svetr. Rovnoměrně po celém svetru. Na kapuci, na rukávech všude tak akorát. Jako by na svetr padala rosa z hvězdného nebe.
Byla to tichá pohádková práce. Venku svítil měsíc uvnitř svítila světýlka a čas se zastavil.
A když přišila tu poslední perličku stalo se něco zvláštního. Svetr se jemně rozzářil. Perličky zajiskřily, jako by v nich bydlely malé hvězdy. Žena si svetr oblékla podívala se do zrcadla a uviděla vánoční hvězdu.
A víte co je na té pohádce to nejkouzelnější? Ta žena jsem byla já.
Já jsem si ten svetr upletla. Já jsem do něj po jedné všila těch stopadesát perliček. A já jsem se v něm nakonec cítila jako vánoční hvězda.
Nebyl to jenom svetr. Byl to můj příběh. Moje ruce, moje trpělivost, moje ticho, moje láska. Od prvního očka až po poslední perličku. Být trpělivý se vyplatí věřte mi.
A od té doby, kdykoli si ho obléknu zářím. Tiše něžně, jako hvězda na adventním nebi.
A to je na něm to nejhezčí. Protože takové kouzlo se nedá koupit. To se dá jenom uplést a ušít. Srdcem....mým srdcem.....
Jiřina Němcová
Když děda nosil borsalino...
: Byla doba, kdy dáma bez klobouku a pán bez klobouku z domu prostě nevyšli. Klobouk patřil ke slušnému oblečení jako boty a kabát. Byl znakem úcty a důstojnosti. Vzpomínám na dědu a jeho borsalino, které nosil s hrdostí.
Jiřina Němcová
Blíží se advent a já se na něj letos těším jako malá holka....
Všude je teď tolik nervů a hádek, že má člověk chuť se na chvíli schovat v klidu si zapálit svíčku. Právě proto se na letošní advent těším snad ještě víc než kdy jindy. Vím, že mi přinese klid a pohodu..
Jiřina Němcová
Když tě dítě nenávidí, a pak chce majetek...
U nás v Klubíčku jsme zase probíraly věci, o kterých se těžko mluví O tom, když dítě dvacet let nevidí rodiče, ale majetek je zajímá...
Jiřina Němcová
Klubíčko nejsou očka. Klubíčko jsme my.
U nás v Klubíčku se nemusí nic umět stačí přijít, sednout si k našemu stolu a být sama sebou, protože u nás se hlavně povídá, naslouchá, směje a právě o tom jaké to je, když člověk není sám, vám dnes chci vyprávět od srdce.
Jiřina Němcová
Listopadové Klubíčko: Co hřeje u kamen..
Když se nad Bukovou drží mlha celý den a v Jiřetíně je sychravo, nejlépe je u kamen s hrnkem čaje a s klubíčkem v klíně. Tam je mi nejlépe.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor
Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný...
Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?
Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové...
Bro, kámo, reálně jakoby. Česko zaplavili brokolíci, poznáte je po vlasech i slovníku
Kudrnatá hříva jako růžička brokolice, prošívaná bunda, tenisky a slovník plný výrazů jako „bro“,...
K iniciativě Polensko proti větrníkům se kromě obcí přidali zemědělci a myslivci
Na Jihlavsku vznikla občanská iniciativa Polensko proti větrníkům. Mezi deseti zakládajícími...
Valašské Meziříčí chce nemocnici udržet, hodlá s Agelem o omezení péče jednat
Radnice Valašského Meziříčí chce s vedením tamní nemocnice, kterou provozuje skupina Agel, jednat o...
Silný vítr v Královéhradeckém kraji lámal stromy, hasiči měli téměř 20 výjezdů
Silný vítr dnes v Královéhradeckém kraji lámal stromy. Hasiči měli kvůli tomu od rána do dnešních...
Auto v pražských Stodůlkách srazilo ženu na přechodu, zraněním podlehla
Ke smrtelné nehodě došlo ve středu večer v ulici Jeremiášova na Praze 13 ve Stodůlkách. Na místě...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
- Počet článků 11
- Celková karma 7,71
- Průměrná čtenost 113x
Jsem Jiřina a bydlím tam, kde se mlha ráno drží nad Jizerkami jako hebká příze. V prstech mi tančí háček, jehlice a vůně čerstvých koblížků. Tvořím reborn miminka s láskou, pletu teplo do zimních dnů a věřím, že každé očko v sobě nese kousek srdce. Vítejte u mě, v mém malém klubíčku pod horami.