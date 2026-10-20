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Podzimní setkání na zámku Sychrov

Jiřina Němcová
Na zámku Sychrov se sešlo 72 historických kočárků s našimi reborn miminky. Bylo to krásné podzimní odpoledne plné barevného listí, úsměvů a povídání. Společná procházka parkem byla pro nás velkým zážitkem a milou vzpomínkou navždy

Kdyby se podzim dal zabalit do krajky, voněl by přesně jako sobota na Sychrově.

Mlha se ráno držela nízko nad parkem, ale slunce si našlo cestu mezi větvemi. A po cestičkách, kde jindy šustí jen listí, se začala sjíždět krása. Jedna za druhou.

Sedmdesát dva kočárků. Sedmdesát dva příběhů lásky.

Byly tam babiččiny proutěnky, jejichž rukojeť hladily už tři generace ženských dlaní. Byly tam kožené korbičky, které pamatují první polibky a první republiku. A ty naše, retro, s kolečky, která ještě znají chuť sídliště.

A v nich spinkala miminka. Ne ta, co pláčou. Ta, co hřejí u srdce. S víčky jako z hedvábí, s pěstičkou sevřenou kolem maminčina prstu. Každé oblečené, jako by šlo na první schůzku s andělem.

Nikdo nespěchal. Čas se na chvíli zapomněl. Jen jsme se procházely, povídaly si, hladily krajky a nechaly kolemjdoucí, ať se usmívají. Protože kdo by se neusmál, když kolem projde tolik něhy najednou?

Když jsme pak vyšly v jedné dlouhé řadě, v té promenádě 72 srdcí, park zatajil dech. Jen listí šustilo pod koly, jako by nám tleskalo.

Odjížděly jsme s pocitem, že jsme si na chvíli půjčily kus starého světa. Takového, kde má všechno svůj čas, svou vůni a svou krajku.

Děkuji, že jsem mohla být u toho.

Autor: Jiřina Němcová | úterý 20.10.2026 18:33 | karma článku: 0 | přečteno: 19x
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Jiřina Němcová

Vítejte v Klubíčku

Milí moji, vítám vás v mém Klubíčku. Jmenuji se Jiřina a bydlím v Jiřetíně pod Bukovou, tam kde se ráno mlha drží nad lesem jako hebká příze.

21.10.2026 v 10:40 | Karma: 0 | Přečteno: 7x | Diskuse | Miniblogy
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Jiřina Němcová

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  • Průměrná čtenost 13x
Klubíčko z Jiřetína pod Bukovou.
Jsem Jiřina a bydlím tam, kde se mlha ráno drží nad Jizerkami jako hebká příze. V prstech mi tančí háček, jehlice a vůně čerstvých koblížků. Tvořím reborn miminka s láskou, pletu teplo do zimních dnů a věřím, že každé očko v sobě nese kousek srdce. Vítejte u mě, v mém malém klubíčku pod horami.

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