Listopadové Klubíčko: Co hřeje u kamen..
Milí moji,
listopad k nám do Jiřetína přišel úplně potichoučku. Ráno vyjdu ven a celá Buková je schovaná v mlze les je tichý takový zamlžený a večer už je tma sotva se rozkoukáme.
V takových dnech jsem nejraději doma u kamen. Uvařím si šípkový čaj, aby to tady hezky vonělo, vezmu si do klína klubíčko a jehlice a najednou je všechno v pořádku i když venku prší.
Poslední dny jsem pletla malou bílou čepičku pro jedno reborn miminko, takové maličké, co se mi teď narodilo pod rukama. A jak jsem tak pletla očko za očkem napadlo mě, že na tom pletení je nejkrásnější právě ten čas mezi tím než je hotovo. To tiché cinkání jehlic to když se příze občas zamotá a člověk ji musí pomalu a trpělivě rozmotat.
Víte, přijde mi, že je to hodně jako v životě. Taky se nám občas něco zamotá a musíme to pomalu rozplést.
Teď mám u kamen svůj malý koutek. Na koberci se válí klubíčka, vedle odpočívá rozdělaný kočárek pro panenku a kocour to všechno z křesla hlídá a občas na mě zamžourá jestli už budu mít hotovo.
I když se venku stmívá už kolem páté, tady uvnitř je pořád světlo a teplo. A já jsem za to moc vděčná.
A co vy, moji milí, co děláte v těch dlouhých listopadových večerech? Taky máte v klíně klubíčko, nebo si jen tak sedíte s knížkou a necháváte se hřát čajem?
Budu moc ráda když mi o tom napíšete do komentářů. Vždyť Klubíčko je tu právě od toho, abychom si mohly spolu povídat.
Objímám vás a posílám kousek tepla od kamen
Vaše Jiřka
z Jiřetína pod Bukovou
Jiřina Němcová
Příběh Dušičkový...
Na Dušičky nejvíce vzpomínám na babičku, která mě naučila první očka. Vždycky říkávala, že když člověk plete s láskou, hřeje potom ten svetr dvakrát tolik.
Jiřina Němcová
Klubíčko hlásí hotovo, bílý svetr s copánky a trocha Adventu.
Deset večerů u kamen, klubíčko v klíně a mlha nad Jizerkami. A pak je tu - můj bílý sen s copánky co už voní Adventem.
Jiřina Němcová
Dny se krátí...
Když venku ubývá světla, přidáváme očka. O tiché romantice podzimu, dvou hrnkách čaje a klubíčku v barvě listí.
Jiřina Němcová
Vítejte v Klubíčku
Milí moji, vítám vás v mém Klubíčku. Jmenuji se Jiřina a bydlím v Jiřetíně pod Bukovou, tam kde se ráno mlha drží nad lesem jako hebká příze.
Jiřina Němcová
Podzimní setkání na zámku Sychrov
Na zámku Sychrov se sešlo 72 historických kočárků s našimi reborn miminky. Bylo to krásné podzimní odpoledne plné barevného listí, úsměvů a povídání. Společná procházka parkem byla pro nás velkým zážitkem a milou vzpomínkou navždy
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Jsem Jiřina a bydlím tam, kde se mlha ráno drží nad Jizerkami jako hebká příze. V prstech mi tančí háček, jehlice a vůně čerstvých koblížků. Tvořím reborn miminka s láskou, pletu teplo do zimních dnů a věřím, že každé očko v sobě nese kousek srdce. Vítejte u mě, v mém malém klubíčku pod horami.