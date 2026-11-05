Klubíčko není jen klubíčko
Milí moji,
často se mě ptáte proč jsem svému malému koutku tady v Jiřetíně dala jméno právě Klubíčko, protože pro někoho je to přece jen obyčejná kulička vlny, která se válí v proutěném košíku u kamen.
Pro mě to ale nikdy nebylo jen klubíčko, protože Klubíčko z Jiřetína pod Bukovou je pro mě především místo kde se zastaví čas, kde voní dřevo z kamen a kde večer když už je venku tma a mlha se drží nad lesem jako hebká příze cinkají jehlice a rozmotávají se nejen nitky, ale i všechny myšlenky.
Klubíčko je pro mě vzpomínka na ruce, které mě učily první očka, a na babičku, která mi vždycky říkávala, že když nevím kudy kam mám si vzít do ruky práci, protože ono se to pak všechno srovná.
Klubíčko je také radost, která přijde ve chvíli kdy se z jednoho nenápadného klubíčka stane malý svetřík pro miminko, nebo i šála pro velkou slečnu. Vše co pletu, háčkuji dělám s láskou a s příběhem a to všechno je potom jako tiché pohlazení.
Klubíčko je i spojení, které cítím vždycky když mi napíšete, že jste si podle mého návodu upletly dečku, nebo když mi pošlete fotku vašeho tvoření, protože v tu chvíli najednou nejsme samy každá u svých kamen, ale jsme spolu v jednom velkém klubíčku.
A hlavně a to je to nejdůležitější, že se u mě v klubku scházejí děvčata, mladá i starší a právě to je to pravé klubko, které mám na mysli když o Klubíčku píšu.
Někdy si sedneme ke stolu v kuchyni, jindy se choulíme u kamen, jedna plete, druhá háčkuje a třetí se třeba jen dívá a povídá smějeme se spolu, poradíme si a podržíme se, protože každá z nás má jiný příběh a jiné ruce, ale to klubíčko nás drží pohromadě jako jedna rodina.
A Klubíčko je nakonec i naděje, že i když se příze zamotá a zdá se, že už to nepůjde dá se zase pomalu a trpělivě očko po očku rozmotat stejně jako se to děje se životem tady u nás v Jizerkách.
Ne, klubíčko není jen klubíčko je to kousek domova, který si nesu v dlani, o který se s vámi ráda dělím a proto vám ze srdce děkuji, že jste tady se mnou, a že díky vám Klubíčko žije.
Co pro vás znamená vaše klubíčko napište mi, moc se těším na vaše příběhy.
Vaše Jiřka
z Klubíčka v Jiřetíně pod Bukovou
Jiřina Němcová
Listopadové Klubíčko: Co hřeje u kamen..
Když se nad Bukovou drží mlha celý den a v Jiřetíně je sychravo, nejlépe je u kamen s hrnkem čaje a s klubíčkem v klíně. Tam je mi nejlépe.
Jiřina Němcová
Příběh Dušičkový...
Na Dušičky nejvíce vzpomínám na babičku, která mě naučila první očka. Vždycky říkávala, že když člověk plete s láskou, hřeje potom ten svetr dvakrát tolik.
Jiřina Němcová
Klubíčko hlásí hotovo, bílý svetr s copánky a trocha Adventu.
Deset večerů u kamen, klubíčko v klíně a mlha nad Jizerkami. A pak je tu - můj bílý sen s copánky co už voní Adventem.
Jiřina Němcová
Dny se krátí...
Když venku ubývá světla, přidáváme očka. O tiché romantice podzimu, dvou hrnkách čaje a klubíčku v barvě listí.
Jiřina Němcová
Vítejte v Klubíčku
Milí moji, vítám vás v mém Klubíčku. Jmenuji se Jiřina a bydlím v Jiřetíně pod Bukovou, tam kde se ráno mlha drží nad lesem jako hebká příze.
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Jsem Jiřina a bydlím tam, kde se mlha ráno drží nad Jizerkami jako hebká příze. V prstech mi tančí háček, jehlice a vůně čerstvých koblížků. Tvořím reborn miminka s láskou, pletu teplo do zimních dnů a věřím, že každé očko v sobě nese kousek srdce. Vítejte u mě, v mém malém klubíčku pod horami.